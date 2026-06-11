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Óriási végkielégítést kapott Matolcsy György, Varga Mihály belső vizsgálatot indított az ügyben

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Több mint 170 millió forintos végkielégítéssel távozott a Magyar Nemzeti Bank éléről Matolcsy György. A kifizetés miatt Varga Mihály belső vizsgálatot rendelt el annak tisztázására, hogy a végkielégítés megállapítása és kifizetése mindenben megfelelt-e a szabályoknak.

Magyar Nemzet
2026. 06. 11. 13:41
Hatalmas végkielégítéssel távozott Matolcsy György Fotó: Kallus György
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A Matolcsy által vezetett jegybanktól örökölt ügyek sora azonban messze nem ér véget a végkielégítés körüli kérdéseknél. Az új jegybanki vezetés az elmúlt időszakban egymás után vette elő azokat az ügyeket, amelyek jelentős pénzügyi vagy jogi kockázatot hordozhattak az intézmény számára. Tavaly tavasszal a PADME Alapítvány és a hozzá kapcsolódó cégháló működése miatt tettek büntetőfeljelentést. Az ügy jelentőségét jól mutatja, hogy az új vezetés tájékoztatása szerint azóta már több mint 100 milliárd forintnyi vagyont sikerült visszaszerezni.

Néhány hónappal később, októberben újabb feljelentés következett, ezúttal a jegybank székházának felújításával összefüggésben. Az ügyben Varga Mihály vezetése alatt nemcsak büntetőfeljelentés született, hanem idén februárban polgári peres eljárást is indítottak. És a sor itt sem ért véget. Ezt követte az úgynevezett Erste-ügy, amelyben az új jegybanki vezetés idén tavasszal hatáskörtúllépéssel elkövetett hivatali visszaélés gyanúja miatt tett feljelentést.

Mindez azt jelenti, hogy a Matolcsy György távozása után hivatalba lépő vezetésnek rövid idő alatt több kiemelt jelentőségű ügyet kellett átvilágítania. A most vizsgált, több mint 170 millió forintos végkielégítés így egy olyan ügylista újabb eleme, amelynek több fejezete még ma sem zárult le.

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