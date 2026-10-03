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Kengyelfutó gyalogkakukk - Honda WN7 teszt (top5)

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Döbbenetesen gyorsul, látványos, és furamód A2-es jogosítvánnyal vezethető az új kétkerekű villany-Honda, ám akad néhány apróság a mérleg másik serpenyőjében.

Kismartoni András
2026. 10. 03. 11:19
Egyedi a formaterv olyan részletekkel, mint a bronzcsíkos oldalsó plexi légterelő. Drámaian tud rajtolni a 100 Nm csúcsnyomatékkal. Fotó: Polyák Attila
20260910 Budapest Honda WN7 elektromos motorkerékpár. fotó: Polyák Attila Magyar Nemzet
Megtanít kesztyűben dudálni a felcserélt index- és kürtgomb. Külön állítható a rekuperlás, illetve a lassú előre- és hátramenet
Fotó: Polyák Attila

3. Nyílvesszővé válhat az utas egy felajzott íjban

Típusbizonyítvány és forgalmi engedély szerint mindössze 22,5 lóerős ez a motor, ám ez a tartós teljesítményt jelöli, a valódi maximum 68 lóerő. Ilyen brutálisan gyorsuló A2-jogsikategóriás géppel még sosem találkoztunk, aminek titka a lényegében azonnal rendelkezésre álló, combos 100 Nm nyomaték. Városban iszonyú vehemenciával tör előre, ami a csendességgel együtt sokakat meglep (35 km/h alatt műhang figyelmezteti a gyalogosokat és bringásokat), de némi önmérsékletet tanúsítva és a remek, négy fokozatban állítható rekuperációt jól használva egyszerre hatékony és szórakoztató társ. Túrázni is voltunk vele, ahol simán tartotta a lépést egy 600-as Fazerrel, fürgén gyorsított ki és előzött, egészen a nagyjából 130 km/h-s leszabályzásig. 

Könnyen leolvasható és EV-infókat is mutat a digitális műszergyeség, alapáras a markolatfűtés és az USB-C töltőcsatlakozó
Fotó: Polyák Attila

4. Sztráda helyett szerpentin és város a körzete

Nem erőssége a komfort, a naked műfajból adódó szélvédelem-hiány mellett feltűnő a már középtávon is kényelmetlen nyereg, az elöl állíthatatlan Showa teleszkópos futómű pedig feszes, de azért a hazai utakon sem élhetetlen. Ugyanakkor igen kezes a Honda WN7, élénken és kiszámíthatóan fordul plusz könnyen dönthető, amiben a villanygépek közt kedvező, 217 kilós saját tömege (illetve mély súlypontja is) szerepet játszik. Nagyon hatékonyak a Nissin fékek, ám városban érdemes kihasználni a visszatáplálást, hiszen azzal öreguras stílus nélkül is elérhető nagyjából 120-130 kilométeres valós hatótáv, vagy még több is. Országúton, dinamikusan hajtva azonban fordul a kocka, mert legfeljebb 100 km tehető meg egy feltöltéssel, a legvégén már „teknős” módban.

20260910 Budapest Honda WN7 elektromos motorkerékpár. fotó: Polyák Attila Magyar Nemzet
Elöl 120-as, hátul 150-es gumik feszülnek a míves, 17-es felniken. Hatékony az ABS-szel is ellátott Nissin fékrendszer
Fotó: Polyák Attila

5. Feketeleves túraalkalmassággal és vételárral

Aki bízik a gyártó által ígért félórás (20-80%) kávészünetben a CCS2-fejes egyenáramú oszlopnál, csalódni fog, ugyanis a passzív hűtésű akku rendre túlmelegszik, így közel kétszer ennyi idővel kell számolni, a teljes töltés pedig majdnem másfél óra. Mindez igencsak behatárolja a túrázás hatósugarát, viszont otthon/munkahelyen a mellékelt 230 voltos konnektoros szettel, vagy a feláras Mode 3 kábelt wallboxra csatlakoztatva stresszmentes a töltés, és így a napi használat. Mindezek alapján ingázós rutinra ideális az olcsón „tankolható” WN7, illetve olyan tehetős vevői is lesznek, akik nem sajnálnak 5,8 millió forintot kiadni egy (a rajzfilmbéli gyalogkakukk módjára repesztő) játszós motorért, vagy Teslájuk, BMW iX3-asuk után két keréken is zölden folytatnák.

20260910 Budapest Honda WN7 elektromos motorkerékpár. fotó: Polyák Attila Magyar Nemzet
Stílusosan a tanksapka helyére került töltőnyílás, CCS2/Type 2 aljzattal a fedél alatt. 140 kilométer a szabványos hatótáv
Fotó: Polyák Attila

Egyedülálló ebben a méretosztályban?
 

Bőséges a választék az elektromos robogókból és a terepmotorokból, ám annál szűkebb a közúti nagyvasakból: csak két amerikai márka, a Zero Motorcycles és a Harley-Davidsonból kivált LiveWire drága termékei körül van hype. A WN7-et magába foglaló középkategóriában síri csend honol, igaz, az ismeretlen ázsiai gyártóknak bizalmat szavazók néhány kínai modell (pl. Yadea Kemper) mellett az indiai Ultraviolette F77-et is megvehetik, kedvező, 3,47 millió forintos áron. Akad egy fura alternatíva az elektromobilitással jó ideje foglalkozó Kawasakinál: a világelsőként öntöltő hibrid hajtású, 69 lóerős Z7 naked bike 4,89 millióba kerül, és kizárólag tankolni kell.

20260910 Budapest Honda WN7 elektromos motorkerékpár. fotó: Polyák Attila Magyar Nemzet
Finom a teljesítményszabályzás, de Sport módban ördöggé változik. Mindössze 4,6 másodperc a becsült 0-100 km/h sprintidő
Fotó: Polyák Attila

 

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Pilhál Tamás
idezojelekbrüsszel

Ezek bolsevikok

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Kevés veszélyesebb ember van, mint egy önérzetében sértett narcisztikus. A globalisták lehetőséget láttak a sértettségében, frusztráltságában, őrületében.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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