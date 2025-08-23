motorozáskanyarkombinációországjárásútvonalmotorkerékpár

Ezek Magyarország legizgalmasabb motoros útvonalai

Izgalmas vonalvezetés sok kanyarral, szép táj, jó minőségű aszfalt. Íme, a kedvenc motorostúra-helyszíneink.

2025. 08. 23. 9:04
Fotó: Police.hu
Bár vannak olyan szerencsés régiók a világon, ahol egész évben lehet motorozni, ha jó az idő, azért mi sem panaszkodhatunk a szezon hosszára – és a kalandot ígérő aszfaltcsíkokra sem. Kis hazánkban ugyanis több jól bevált, örömmotorozásra alkalmas útvonal található, méghozzá akár jó minőségű burkolattal is. Íme, az Autó-Motor szakújságíróinak toplistája!

 

1. Bajna-Héreg: az aktuális kedvenc

Az utóbbi években valósággal ellepték a motorosok a Komárom-Esztergom vármegyében található Bajna környékét, egészen pontosan a Bajnát és Héreget összekötő útszakaszt. Teljesen érthető, ugyanis az alig több mint tíz kilométeres szakaszon minden megvan ahhoz, hogy a motoros boldog legyen. A Bikaréti-dűlő szőlőhegy ölelésében lévő, természetileg is kivételes adottságú úton hemzsegnek az izgalmasabbnál izgalmasabb kanyarok, nem mellesleg pedig az aszfalt minősége sem rossz. Így aztán hétvégente nemcsak motorosokra, hanem élményautósokra (sokszor komoly sportkocsikkal) is számíthatunk.

Nagyszerű ritmusban dönthetjük a gépet kanyarról kanyarra. Fotó: Gulyás Péter

A megnövekedett forgalommal a hatóságok is tartják a lépést: gyakran igazoltatják a drónokkal is figyelt motorosokat, de ami a biztonság kapcsán fontos, hogy motorosbarát szalagkorlátot szerelt fel az útkezelő, vagyis baleset esetén nem tud a védőelem alá csúszni a vezető (ezt illusztrálja cikkünk nyitóképe). Mivel több trükkös kanyar is található a szakaszon, a Magyar Közút fogódzkodót nyújtó burkolati felfestésekkel segíti a közlekedőket. A felfestett körök azt jelzik, miként kerüljük el a szembe sávba való áttérést, míg a zöld csík az ideális íveket mutatja. Mindenesetre aki járt már a Bajna–Héreg „szerpentinen”, az tudja, hogy észnél kell lenni, cserébe az élvezeti szint nagyon magas!

Speciális felfestés segíti a motorosokat. Forrás: Police.hu

2. Cered: az északi kaland

Ahogy elhagyjuk Salgótarjánt észak felé, egy igencsak intenzív, húsz kilométeres útvonalra hajthatunk: irány Cered! A raliversenyekről is ismert, parányi településhez vezető úton sok-sok élvezetes kanyarral találkozhatunk, ritmusa sokkal „folyékonyabb”, mint a bajnai szakaszé, tempója pedig kisebb. Persze itt is vannak alattomos kanyarok befelé szűkülő ívvel, így mindig a megfelelő biztonsági tartalékokkal (sebesség, fékút, dőlésszög) érdemes haladni.

Vannak magányos farkasok, de csoportban biztonságosabb és sokszor élvezetesebb motorozni. Forrás: Autó-Motor

Sok felkapott motorosútvonallal szemben itt nagyon gyér a forgalom, ottjártunkkor, egy szombati napon is meglepően kevés motoros társunkkal találkoztunk. Az út minősége változó, egyenetlen felületből nincs hiány, ugyanakkor az újraaszfaltozott részek az átlagosnál jóval tapadósabbak. Ha már Ceredet vesszük célkeresztbe, érdemes megnézni Zabart is, Magyarország leghidegebb települését (az év 365 napjából 55 esetben Zabar tartja a napi minimum-hőmérsékleti rekordot).

Fontos tisztában lenni vezetési tudásunkkal. amit egy tréning jelentősen fejleszthet. Forrás: BMW

3. Mátra: az örök klasszikus

Hazánk legmagasabb hegysége évtizedek óta a magyar motorosok kedvelt és elismert úti célja, azonban a legnépszerűbb szakasz kétségtelenül a 24-es úton a Mátrafüredet Parádsasvárral összekötő húsz kilométeres rész. A klasszikus parádi szerpentinen az odalátogatók általában többször is fel-le motoroznak, ami érthető is, hiszen szuper útminőség és izgalmas kanyarok jellemzik. A néhol beláthatatlan fordulók miatt érdemes óvatosnak lenni, a szemből érkező buszok és a jelentős forgalom miatt a felezővonalat ajánlott elkerülni.

Külön tábla figyelmezteti a sietős motorosokat. A kerékpárosoktól legalább 1,5 méter oldaltávolságot kell tartani! Fotó: Gulyás Péter

Mivel a parádi szakaszon sajnos balesetekből sincs hiány, ne lepődjünk meg a fokozott rendőri jelenléten. Aki erre jár, annak érdemes kis kitérőt tenni a Kékestetőhöz vezető útra is, de Parádsasvárat elhagyva Recsk és Sirok érintésével mindenképpen ajánlott elmotorozni Egerbakta felé is. Itt körülbelül 15 kilométeren át szintén remek minőségű aszfalt és változatos kanyarok fogadnak minket. Sokkal kevesebben vannak, mint a 24-es út mátrafüredi részén, és az élvezeti szint nagyon hasonló. Nem véletlen, hogy nagy motorkerékpár-márkák is sokszor ide szervezik magyarországi ügyfélprogramjaikat.

A Mátrában a rendőrség decibel-ellenőrzéseket is tart, kiszűrve ezzel a túl hangos motorokat. Forrás: Police.hu

4. Dobogókő: van egy szabad órád?

Hogy miért olyan népszerű ez az útvonal, és miért számít alapvetésnek? A fővároshoz való közelsége miatt sokaknak vonzó lehetőség, arról nem is beszélve, hogy könnyedén összeköthető akár egy esztergomi vagy szentendrei városnézéssel. A Bajna–Héreg „szerpentinhez” hasonlóan ez sem egy hosszú útvonal, így akinek csak pár órája van motorozni, annak tökéletes lehet. Amennyiben Budapest felől közelítünk, Csobánkától válik jól motorozhatóvá az út, igaz, az útminőség messze van a tökéletestől.

Cikcakkban érdemes egymást követni, így többet látnak a hátul jövők az útból, és a ráfutásra is kisebb az esély. Fotó: Nyolczas Fotó

Akinek a motorozás nem csak a kanyargástól lesz élvezetes, azt sem érheti csalódás, Dobogókő felé haladva a Dera-szurdoknál érdemes egy rövid kitérőt tenni, majd a csúcsról a Dunakanyarra nyílik páratlan panoráma. Dobogókőre felérve még hétköznap is sok motorossal találkozhatunk, ám a Visegrádi-hegység a másik oldalon, vagyis Dobogókő és Esztergom között mutatja meg legjobb arcát (a Kétbükkfa-nyeregtől lefelé). Sportmotorral túlságosan szűk, de túramotorral vagy enduróval remekül motorozható, ráadásul magyar viszonylatban a szintkülönbségek is jelentősek. Mindenkinek csak ajánlani tudjuk, hétvégén és ünnepnapokon azonban komoly forgalommal kell számolni.

Pihenőhely és szép dunai panoráma fogad Dobogókőn, de érdemes folytatni az utat Esztergom felé. Forrás: Autó-Motor

5. Répáshuta: messze a világ zajától

Akit az eldugottabb utak vonzanak, annak a Felsőtárkány–Répáshuta–Lillafüred útvonal lesz a befutó. Itt nyáron is sötét az erdő, és itt vagyunk a leginkább kapcsolatban a természettel, no meg a leghosszabb ideig, megszakítás nélkül feledkezhetünk bele a kanyargásba. Körülbelül negyven kilométeres szakaszról van szó, amelyet viszonylag lassú és szűk, kacskaringós kanyarok jellemeznek, így bő fél óra kell a megtételéhez. Ám aki elkapja a ritmust, annak igazi örömmotorozásban lehet része: fergetegesen fűződnek egymásba a kanyarok.

Érdemes navigáción megtervezni az utat, és a telefont vízhatlan tokos tartóban rögzíteni. Forrás: Autó-Motor

Természetesen itt is oda kell figyelni néhány nehezítő körülményre, például annak ellenére, hogy rendszeresen takarítják az utat, sok helyen találkozhatunk kavicsfelhordással. Bár az útminőség változó (egy túraenduróval lehet igazán jót motorozni itt), ez a környék más szempontból is érdekes lehet. Eger és Miskolc viszonylagos közelsége, a Bükki Csillagda vagy akár Lillafüred szépségei miatt egy teljes napot mindenképp érdemes rászánni erre a mesés vidékre.

Honda CB650R tartósteszt-motorunk is járt már jó néhány izgalmas úton. Forrás: Autó-Motor

Sportos gének, különleges erőátvitellel

Automatizált kuplunggal ellátott Honda CB650R E-Clutch tesztmotorunkhoz főleg a mátrai és a bajnai útvonal passzol. Leginkább a futóműhangolás miatt, ugyanis jó minőségű aszfalton lehet élvezni a feszesre hangolt rendszer és persze az enyhén előre terhelő testhelyzet előnyeit: pontosan tudjuk, hogy mi történik az első kerékkel, ráadásul a motor egyenesfutása is kiváló. Ezt a gépet alacsony sebességnél könnyű kezelni, a visszafordítók még a kezdőknek sem jelentenek problémát, már csak azért sem, mert az egyes fokozat kifejezetten rövid. 

Amíg a soros négyhengeres városi közlekedés során nem tud igazán kibontakozni, kanyargós országúton más a helyzet. A használható fordulatszám-tartomány roppant széles, 2000-es fordulattól terhelhető, és ha kell, bő tízezres fordulatszámon is tud visítani a japán vas. A szélvédelem hiánya, az aktív üléshelyzet és a spártai utasülés miatt a CB650R nem maratoni túrákra született, ugyanakkor egy-egy rövidebb és pörgős örömmotorozásban remek partner.  

 

 

