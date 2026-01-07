Henny Reistadnői kézilabdaGyőrEsbjerg

Megsérült a világ legjobb játékosa a rangadón, ami a győrieket is érintette

Miközben idehaza az ETO női kézilabdacsapata fél gőzzel is könnyed győzelmet aratott az Esztergom felett, Dániában Odense–Esbjerg rangadót játszottak sztárparádé mellett. A vendégek annak ellenére nyertek egy góllal 30-29-re, hogy a világ legjobb játékosa, Henny Reistad sérülés miatt szűk tíz perc után cserét kért. A meccsnek egy korábbi és jövőbeni győri játékos, Nora Mörk és Thale Deila is főszereplője volt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 8:56
Henny Reistad vezérletével a 2025-ös világbajnokságot is Norvégia nyerte meg (Fotó: AFP/John Thys)
Odense–Esbjerg. Mindkét oldalon dán és norvég világklasszisok, rangadó a javából. Olyan, mint nálunk a Győr–Fradi. Nehéz esélyest megnevezni, csak azért inkább az Esbjerg, mert ott játszik a világ jelenleg vitathatatlanul legjobb játékosa, a norvég válogatott ásza, Henny Reistad.

ROTTERDAM - Henny Ella Reistad (NOR) in action during the semi-final at the World Handball Championship between the Netherlands and Norway. ANP IRIS VAN DEN BROEK netherlands out - belgium out (Photo by ANP Iris van den Broek / ANP MAG / ANP via AFP)
Függetlenül attól, hogy ki az ellenfél, Henny Reistad mindig szigorú őrizetre számíthat a védőktől a női kézilabdában. Fotó: ANP MAG/Iris van den Broek

A 26 éves balátlövő ezúttal szűk tíz perc játék után cserét kért, ami meg is zavarta a vendégeket, az Odense elhúzott 14-8-ra, és még a szünetben is vezetett 16-12-re. A második félidőben gyorsan egyenlített az Esbjerg, a vége mégis roppant izgalmasan alakult, az exgyőri Nora Mörk két másodperccel a vége előtt dobta a győztes gólt (29-30).

 

Henny Reistad a sérüléséről: Régi probléma

Elsősorban persze mindenkit az foglalkoztatott: mi történt Reistaddal? – Valami „beakadt” a hátamban. Már korábban is történt hasonló, különösebben nem aggódom miatt, csak bosszantó, mert így nem tudok játszani. Nem tudom kontrollálni a lövéseket, és pont most, ezen a fontos meccsen történt velem ez. Van, hogy csak néhány napot, van, hogy heteket ki kell hagynom miatt. Remélem, a lehető leggyorsabban felépülök – mondta a meccs után Henny Reistad, aki a világbajnokság alatt a norvég válogatott vezetőivel éppen arra panaszkodott, az ellenfelek gyakran durván, szabálytalanul akarják megállítani. A sok kicsi ütés végül sérülésben jelentkezik.

– Rohadt jó érzés – Nora Mörk őszintén így jellemezte a meccs utolsó gólját és a győzelmet, amivel az Esbjerg a tabella élére állt.

 

Csak a norvég ász hiányzik a győri pakliból

A másik oldalon a szintén norvég Thale Deila bosszankodott, mert a hajrában ő viszont kihagyott egy nagy helyzetet. Deila a nyártól Győrben folytatja, csakúgy, mint Sarah Bouktit (Metz), a dán Kristina Jörgensen az idény végén viszont távozik az ETO-tól, visszatér Metzbe.

Ha minden egyéb változatlan marad, az ETO a következő évadban is erős lesz, persze az lenne az igazán nagy fogás, ha egyszer meg tudná szerezni Reistadot is. Talán ő az egyetlen kivétel a legnagyobb norvég klasszisok közül, aki az elmúlt másfél évtizedben nem fordult meg a magyar BL-győztesnél.

 

A hét végén folytatódik a női kézilabda-BL

Idehaza a Győr fél gőzzel is simán, 30-20-ra nyert a tavalyi bronzérmes Esztergom ellen. A Bajnokok Ligája a hét végén folytatódik: az Esbjerget is tartalmazó A csoportban az ETO Metzbe látogat, a DVSC a Storhamart fogadja, míg az Odensével fémjelzett B jelű nyolcasban az FTC az Ikast vendége lesz.

 

