Eltenni a telet egy délután alatt: így lesz a káoszból átlátható tavaszi gardrób

Tavasszal a ruhatárunkon is könnyíteni, lazítani szeretnénk. A vastag, nehéz darabok helyét átveszik a szellősebb, praktikus ruhák. A tavaszi gardróbrendezést érdemes jól átgondoltan és alaposan elvégezni, hiszen ezzel nemcsak helyet szabadíthatunk fel, hanem hosszabb távon időt és pénzt is megtakaríthatunk.

Az ügyesen végzett tavaszi gardróbrendezés segít helyet, időt, pénzt spórolni. (Kép: Pexels/Sara mazin)

A tavaszi gardróbrendezés első három lépése

A téli ruhák átnézésekor érdemes minden darabot kézbe venni és nemcsak a ruha állapotát, hanem a valódi használatot is mérlegelni. Sokszor meglepő, hány olyan ruhadarab lapul a szekrényben, amelyet egész télen nem viseltünk. Ideális esetben a gardrób körülbelül 80%-ig telített, így marad benne „mozgástér”, ami hosszú távon is fenntartható rendszert jelent. A következő három kategória segíthet tisztábban látni:

megtartandó,

javítandó,

elajándékozható.

A javítandó kategória különösen fontos: egy bolyhos pulóver például könnyen újjávarázsolható akár egy egyszerű ruhaborotvával vagy óvatosan használt eldobható borotvával is. A kisebb hibák – leszakadt gomb, elengedett varrás – javítása szintén meghosszabbíthatja egy-egy kedvenc darab élettartamát. És hogy fogunk örülni ősszel, mikor újra elővesszük, hogy nem kell ezzel is vesződni!

Így tárolhatók a téli ruhák hosszú távon is biztonságosan

A téli ruhák elrakásakor a részletek számítanak igazán. A tisztítás és a teljes száradás alapfeltétel, de nem árt tudatosan készülni a következő szezonra is. Az egyes anyagok például különbözőképpen viselkednek tárolás közben, így eltérő bánásmódot is igényelnek. A vastag, kötött darabok – például a gyapjú vagy kasmír pulóverek – jobban megőrzik a formájukat, ha hajtva, jól szellőző dobozban rakjuk el őket.

Úgy általában, tárolásnál jól működő megoldás lehet egy átgondolt dobozrendszer:

átlátszó műanyag dobozok, ezek átláthatók

papír- vagy textildobozok, amelyek szellőznek

vákuumzsákok

Utóbbiak kifejezetten helytakarékosak, de nagyjából fél évre ajánlottak, mert hosszabb idő alatt gyűrődést vagy akár az anyag károsodását is okozhatják.

Az is fontos, hogy ne zsúfoljuk túl a tárolókat. A túl szorosan összehajtott vagy egymásra pakolt darabok könnyebben gyűrődnek és az anyag is gyorsabban károsodhat. A dobozok címkézése sok bosszúságtól kímél meg: egy egyszerű „téli pulóverek” vagy „sálak, sapkák” felirattal később sok időt nyerhetünk. Extra praktika, hogy a ritkábban használt darabok közé tehetünk selyempapírt, így azok jobban megtartják a formájukat.