Eltenni a telet egy délután alatt: így lesz a káoszból átlátható tavaszi gardrób

Tavasszal a ruhatárunkon is könnyíteni, lazítani szeretnénk. A vastag, nehéz darabok helyét átveszik a szellősebb, praktikus ruhák. A tavaszi gardróbrendezést érdemes jól átgondoltan és alaposan elvégezni, hiszen ezzel nemcsak helyet szabadíthatunk fel, hanem hosszabb távon időt és pénzt is megtakaríthatunk.
A tavaszi gardróbrendezés első három lépése
A téli ruhák átnézésekor érdemes minden darabot kézbe venni és nemcsak a ruha állapotát, hanem a valódi használatot is mérlegelni. Sokszor meglepő, hány olyan ruhadarab lapul a szekrényben, amelyet egész télen nem viseltünk. Ideális esetben a gardrób körülbelül 80%-ig telített, így marad benne „mozgástér”, ami hosszú távon is fenntartható rendszert jelent. A következő három kategória segíthet tisztábban látni:
- megtartandó,
- javítandó,
- elajándékozható.
A javítandó kategória különösen fontos: egy bolyhos pulóver például könnyen újjávarázsolható akár egy egyszerű ruhaborotvával vagy óvatosan használt eldobható borotvával is. A kisebb hibák – leszakadt gomb, elengedett varrás – javítása szintén meghosszabbíthatja egy-egy kedvenc darab élettartamát. És hogy fogunk örülni ősszel, mikor újra elővesszük, hogy nem kell ezzel is vesződni!
Így tárolhatók a téli ruhák hosszú távon is biztonságosan
A téli ruhák elrakásakor a részletek számítanak igazán. A tisztítás és a teljes száradás alapfeltétel, de nem árt tudatosan készülni a következő szezonra is. Az egyes anyagok például különbözőképpen viselkednek tárolás közben, így eltérő bánásmódot is igényelnek. A vastag, kötött darabok – például a gyapjú vagy kasmír pulóverek – jobban megőrzik a formájukat, ha hajtva, jól szellőző dobozban rakjuk el őket.
Úgy általában, tárolásnál jól működő megoldás lehet egy átgondolt dobozrendszer:
- átlátszó műanyag dobozok, ezek átláthatók
- papír- vagy textildobozok, amelyek szellőznek
- vákuumzsákok
Utóbbiak kifejezetten helytakarékosak, de nagyjából fél évre ajánlottak, mert hosszabb idő alatt gyűrődést vagy akár az anyag károsodását is okozhatják.
Az is fontos, hogy ne zsúfoljuk túl a tárolókat. A túl szorosan összehajtott vagy egymásra pakolt darabok könnyebben gyűrődnek és az anyag is gyorsabban károsodhat. A dobozok címkézése sok bosszúságtól kímél meg: egy egyszerű „téli pulóverek” vagy „sálak, sapkák” felirattal később sok időt nyerhetünk. Extra praktika, hogy a ritkábban használt darabok közé tehetünk selyempapírt, így azok jobban megtartják a formájukat.
