Ez az apró trükk tíz perc alatt csökkenti a stresszt

Néha, amikor körbenézünk a lakásban, azt érezzük, valami nem az igazi. Elég néhány szanaszét heverő tárgy, egy ottfelejtett bögre az éjjeliszekrényen, pár üres flakon a fürdőszobában ahhoz, hogy zavarja a szemünket az összkép. Ilyenkor több stresszhormont termelünk, nő a pulzusunk: rosszul érezzük magunkat. Megmutatjuk, hogyan hozhatja vissza napi tíz perc rendrakás a nyugalmat a testnek és az elmének.

Bogos Zsuzsanna
2025. 11. 18. 5:05
Forrás: undefinedmotherhood.com
Jó érzés úgy leülni a kanapéra, hogy tudjuk, minden a helyén van. A kevesebb tárgy kevesebb ingert jelent, a kevesebb inger pedig több helyet hagy a gondolatoknak. A vizuális rend segíti az agy információfeldolgozását, javítja a koncentrációt és növeli a kreativitást. Kutatások szerint, a rendetlenség viszont a testnek is teher. És itt nem kell óriási káoszra gondolni, az apróságok ugyanúgy hozzájárulnak a minket kimerítő mentális zajhoz, ami fizikailag is stresszreakciót vált ki belőlünk. Ilyenkor ugyanis az agyunkat folyamatos készenlétben tartjuk, hiszen ezek a tárgyak azt üzenik: még ezzel is foglalkoznom kell. A jó hír, hogy akár már napi tíz perc is elég ahhoz, hogy visszanyerjük a nyugalmunkat. Nem kell nagytakarításba kezdeni, elég néhány célzott mozdulat, hogy a tér újra átlátható legyen. Hogyan kell rendet rakni?

rend vs rendetlenség
A rendetlenség a testnek is teher, az otthoni rend viszont a lelket is gyógyítja (Fotó: Pexels)

Tíz hely a lakásban, ahol tíz perc alatt rendet lehet tenni

Jamie Cuccinelli szerint elég naponta akár csak egy kis területet rendbe tenni a lakásban. Erre elég tíz perc. Ennyi idő alatt segíthetünk testünknek és elménknek megfelelő környezetet teremteni. 


1. Az éjjeliszekrény: a reggelek és esték nyugalmi pontja
Könnyebb lesz az ellazulás este és vidámabb az ébredés, ha rend van az ágyunk mellett. Márpedig az éjjeliszekrény könnyen megtelik apróságokkal: üres pohár, szemüveg, könyvek, töltőkábelek, ékszerek… Tegyük el a zavaró dolgokat, csak a legszükségesebbet hagyjuk láthatóan elöl! A többit egy kis dobozba, tálkába pakolhatjuk, így nem lesznek szemünk előtt, de mégis a kezünk ügyében maradnak. 

2. Az előszoba: ahol a nap kezdődik és véget ér
Az előszobában ér minket az első és az utolsó benyomás is lakásunkról. Mégis, gyakran mintha csak gyors átutazók lennénk itt: a kulcsok, levelek, cipők, sálak, kesztyűk össze-vissza hevernek a polcon vagy szekrényen. Ezt megelőzendő, vegyünk elő egy tálcát a kulcsoknak és leveleknek, egy kosárba pedig a sálakat, sapkákat gyűjthetjük. Ha tudjuk, hogy ezentúl mindig ez a helyük, rögtön meglesznek, vizuálisan pedig máris szellősebb a fogadtatás vár, amikor hazaérünk. 

3. Fürdőszobai pult: kevesebb flakon, több harmónia
Klasszikus streszforrás, amikor a reggeli, sietős készülődés során nem találjuk, amit keresünk. Akár a mosdóról, akár a zuhanyzóról, illetve kádról van szó, a felesleges flakonokat rejtsük el, és mindig csak a legszükségesebbet hagyjuk elöl. A tiszta, rendezett, nem túl zsúfolt pult már önmagában jó hangulatot teremt a napindításhoz. 
 

(kép: pexels)


4. A táska, ami mindent elnyel, de mégis átlátható
Munkaeszközeink, elfelejtett cukorkák, hónapokkal ezelőtti vásárlások blokkjai, összegyűrődött zsebkendők, szájfények, kulcsok, rég kifogyott tollak lapulhatnak táskánk feneketlen bendőjében anélkül, hogy emlékeznénk rá. Érdemes rászánni tíz percet, hogy átválogassuk ezeket, közben az esetleges morzsákat, papírdarabokat is kirázhatjuk. Ami marad, azt kis tasakban, nesszeszerekben lehet csoportosítva tárolni a táskán belül, így hamarabb megtaláljuk, ami éppen kell. Könnyebb lesz a vállunk szó szerint és átvitt értelemben is.

5. A mindenes fiók használhatóvá tétele
Minden háztartásban van egy fiók, amibe minden bekerül. Toll, gomb, elem, hajgumi, olló, szatyor stb. Nem az a cél, hogy megszüntessük, hanem hogy picit használhatóbbá tegyük. Teszteljük a tollakat, csoportosítsuk a dolgokat kis dobozokba vagy belső osztókba, pohárkákba. Jól fog jönni az átláthatóság, amikor utolsó kétségbeesésünkben itt keresünk valamit.

(Fotó: honeybearlane)


6. A hűtőszekrény ajtaja: gyors vizuális nyugalom
Nem kell az egész hűtőt kell feltétlenül 10 perc alatt átrendezni, de az ajtón rendet tehetünk. Ellenőrizzük a lejárati dátumokat, töröljük le és típus szerint rendezzük el az egyes ételeket. Amikor másnap kinyitjuk, a rendezettség érezhetően jobb kedvre derít majd. 

7. Konyhapult: a káosz csökkentése pillanatok alatt
A konyhapult is veszélyes terep, hamar összegyűlnek itt az apróságok, konyhai gépek. Csak egy-két jól választott darabot hagyjunk elöl és azonnal tágasabb, szebb lesz a tér, ráadásul könnyebb tisztán tartani is. Ugyanez igaz a lakás kis asztalkáira is.

8. Kávésarok, teásdoboz: napi rutin stresszmentesen 
Amíg készül a reggeli ital, törölgethetünk, csoportosíthatjuk a bögréket, kidobálhatjuk a régi teás papírokat, kávékapszulákat. Ha dobozban tartjuk ezeket, jobban láthatjuk, miből van fogytán és könnyebb elpakolni is.

9. Az íróasztal  – rendezet környezet, rendezett gondolatok 
Akár papírokkal dolgozunk, akár számítógépen, a rendezetlen íróasztal szétaprózza a figyelmet. Különféle iratrendezők, kis dobozok lehetnek itt segítségünkre, ezekbe kerülhetnek a rendszerezésre váró papírok, apró tárgyak vagy ritkán használt segédeszközök, mint az olló, ragasztó. A töltőket is megtaláljuk, ha kinevezünk nekik egy töltőt.

10. Gyógyszer- vagy pipere­szer­szekrény – biztonság és rend
Ritkán, de rá kell szánni az időt, hogy átnézzük, melyik gyógyszer vagy kozmetikum járt le, miből van hiány. A maradékot funkció szerint rendezzük, csoportosítsuk. Már a látvány is biztonságot ad.
 

Miért működik?

  • Rövid időbefektetés elég hozzá, ezért nem akarjuk halogatni.
  • Nem kell egyszerre nagy dologba belekezdeni, nem kell rászánni a hétvégét, elég csak egy kis figyelem. A sok kis siker pedig motivál további rendrakásra.
  • A fókusz azon van, ami naponta használatban van: így valódi hatása van az életminőségre.
  • Az eredmény azonnal látványos: kevesebb inger, kevesebb vizuális zaj ér minket, ami nyugalmat hoz.


 

