Ez az apró trükk tíz perc alatt csökkenti a stresszt

Jó érzés úgy leülni a kanapéra, hogy tudjuk, minden a helyén van. A kevesebb tárgy kevesebb ingert jelent, a kevesebb inger pedig több helyet hagy a gondolatoknak. A vizuális rend segíti az agy információfeldolgozását, javítja a koncentrációt és növeli a kreativitást. Kutatások szerint, a rendetlenség viszont a testnek is teher. És itt nem kell óriási káoszra gondolni, az apróságok ugyanúgy hozzájárulnak a minket kimerítő mentális zajhoz, ami fizikailag is stresszreakciót vált ki belőlünk. Ilyenkor ugyanis az agyunkat folyamatos készenlétben tartjuk, hiszen ezek a tárgyak azt üzenik: még ezzel is foglalkoznom kell. A jó hír, hogy akár már napi tíz perc is elég ahhoz, hogy visszanyerjük a nyugalmunkat. Nem kell nagytakarításba kezdeni, elég néhány célzott mozdulat, hogy a tér újra átlátható legyen. Hogyan kell rendet rakni?

A rendetlenség a testnek is teher, az otthoni rend viszont a lelket is gyógyítja (Fotó: Pexels)

Tíz hely a lakásban, ahol tíz perc alatt rendet lehet tenni

Jamie Cuccinelli szerint elég naponta akár csak egy kis területet rendbe tenni a lakásban. Erre elég tíz perc. Ennyi idő alatt segíthetünk testünknek és elménknek megfelelő környezetet teremteni.



1. Az éjjeliszekrény: a reggelek és esték nyugalmi pontja

Könnyebb lesz az ellazulás este és vidámabb az ébredés, ha rend van az ágyunk mellett. Márpedig az éjjeliszekrény könnyen megtelik apróságokkal: üres pohár, szemüveg, könyvek, töltőkábelek, ékszerek… Tegyük el a zavaró dolgokat, csak a legszükségesebbet hagyjuk láthatóan elöl! A többit egy kis dobozba, tálkába pakolhatjuk, így nem lesznek szemünk előtt, de mégis a kezünk ügyében maradnak.



2. Az előszoba: ahol a nap kezdődik és véget ér

Az előszobában ér minket az első és az utolsó benyomás is lakásunkról. Mégis, gyakran mintha csak gyors átutazók lennénk itt: a kulcsok, levelek, cipők, sálak, kesztyűk össze-vissza hevernek a polcon vagy szekrényen. Ezt megelőzendő, vegyünk elő egy tálcát a kulcsoknak és leveleknek, egy kosárba pedig a sálakat, sapkákat gyűjthetjük. Ha tudjuk, hogy ezentúl mindig ez a helyük, rögtön meglesznek, vizuálisan pedig máris szellősebb a fogadtatás vár, amikor hazaérünk.