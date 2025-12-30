Csődöt jelentett 900 milliárd forintos adóssága miatt a mobil WC-kölcsönző

Az Egyesült Államok legnagyobb mobilhigiéniai szolgáltatóját, a United Site Services (USS) vállalatot hétfőn csődeljárás alá helyezték New Jersey államban azzal a céllal, hogy eltöröljék mintegy 2,4 milliárd dollár (kb. 900 milliárd forint) adósságát és a vállalat irányítását átadják hitelezőinek – közölte a Reuters hírügynökség.

Az amerikai mobil WC-szolgáltató cég közel ezermilliárd forintnyi hitelt halmozott fel. Fotó: aileenchik / Shutterstock

A USS-t a Platinum Equity Partners nevű magántőkecég birtokolja, és a társaság 350 000 darab hordozható vécét üzemeltet. Ügyfelei közé olyan nagy rendezvények és szervezetek tartoznak, mint a fő amerikaifutball-bajnokság, a Super Bowl, a FEMA (Szövetségi Vészhelyzetkezelő Ügynökség), zenei fesztiválok és egyéb lakóépítési projektek.

A hitelezők többsége már támogatja a vállalat átalakítási tervét. Ha a bíróság jóváhagyja azt, az USS az elsőbbségi (senior) hitelezőket teljes egészében kifizeti, míg az alacsonyabb rangú adósságot részvényekre cseréli – ezzel pedig teljesen eltörli azt.

A cég közlése szerint az adósság fenntarthatatlanná vált a korábbi terjeszkedések és felvásárlások miatt felgyülemlett kötelezettségek következtében. A magas infláció, valamint az amerikai lakóingatlan-építési szektor lassulása is rontotta a bevételeket.

A vállalat a csődeljárást egy 120 millió dolláros új hitellel finanszírozná, és azt tervezi, hogy a csődeljárás utáni tőkebevonásra 480 millió dolláros részvényjogosultsági ajánlattal, valamint további 300 millió dolláros kilépési hitellel fog sort keríteni. A csődeljárás várhatóan 2026 februárjáig fejeződik be.

A USS termékei közé tartoznak a hagyományos egyszemélyes mobil WC-k, valamint a futóvízzel, elektromossággal és légkondicionálással felszerelt mobil toalettkocsik. Emellett hulladékszállítási, tisztítási és karbantartási szolgáltatásokat, illetve ideiglenes kerítéseket és korlátokat is kínál. A massachusettsi Westborough székhelyű vállalatnak mintegy 3000 alkalmazottja van, és több mint 70 000 ügyfelet szolgál ki.