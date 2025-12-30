hitelcsődegyesült államokWCunited site services

Csődöt jelentett 900 milliárd forintos adóssága miatt a mobil WC-kölcsönző

Egy mobil WC-szolgáltató cég csődöt jelentett, hogy eltörölhesse a 2,4 milliárd dolláros adósságát. A hitelezők többsége hajlana a megegyezésre, de nem mindegyik.

Magyar Nemzet
2025. 12. 30. 7:58
Forintban kimutatva, közel ezermilliárdos hitelt halmozott fel a mobil WC-szolgáltató cég. Fotó: Bevisphoto Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Egyesült Államok legnagyobb mobilhigiéniai szolgáltatóját, a United Site Services (USS) vállalatot hétfőn csődeljárás alá helyezték New Jersey államban azzal a céllal, hogy eltöröljék mintegy 2,4 milliárd dollár (kb. 900 milliárd forint) adósságát és a vállalat irányítását átadják hitelezőinek – közölte a Reuters hírügynökség.

mobil WC, csőd
Az amerikai mobil WC-szolgáltató cég közel ezermilliárd forintnyi hitelt halmozott fel. Fotó: aileenchik / Shutterstock

A USS-t a Platinum Equity Partners nevű magántőkecég birtokolja, és a társaság 350 000 darab hordozható vécét üzemeltet. Ügyfelei közé olyan nagy rendezvények és szervezetek tartoznak, mint a fő amerikaifutball-bajnokság, a Super Bowl, a FEMA (Szövetségi Vészhelyzetkezelő Ügynökség), zenei fesztiválok és egyéb lakóépítési projektek. 

A hitelezők többsége már támogatja a vállalat átalakítási tervét. Ha a bíróság jóváhagyja azt, az USS az elsőbbségi (senior) hitelezőket teljes egészében kifizeti, míg az alacsonyabb rangú adósságot részvényekre cseréli – ezzel pedig teljesen eltörli azt.

A cég közlése szerint az adósság fenntarthatatlanná vált a korábbi terjeszkedések és felvásárlások miatt felgyülemlett kötelezettségek következtében. A magas infláció, valamint az amerikai lakóingatlan-építési szektor lassulása is rontotta a bevételeket. 

A vállalat a csődeljárást egy 120 millió dolláros új hitellel finanszírozná, és azt tervezi, hogy a csődeljárás utáni tőkebevonásra 480 millió dolláros részvényjogosultsági ajánlattal, valamint további 300 millió dolláros kilépési hitellel fog sort keríteni. A csődeljárás várhatóan 2026 februárjáig fejeződik be.

A USS termékei közé tartoznak a hagyományos egyszemélyes mobil WC-k, valamint a futóvízzel, elektromossággal és légkondicionálással felszerelt mobil toalettkocsik. Emellett hulladékszállítási, tisztítási és karbantartási szolgáltatásokat, illetve ideiglenes kerítéseket és korlátokat is kínál. A massachusettsi Westborough székhelyű vállalatnak mintegy 3000 alkalmazottja van, és több mint 70 000 ügyfelet szolgál ki.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Czopf Áron
idezojelekglobalizmus

Autarkia

Czopf Áron avatarja

A félelem és gyanakvás mégsem elegendő ok arra, hogy figyelmen kívül hagyjuk a klasszikus politikai gondolkodás egyik legfontosabb fogalmát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.