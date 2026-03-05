Ukrajna-szerte lopott háborús fegyverekkel kereskednek + videó

A kárpátaljai Munkácson a rendőrség felszámolt egy illegális fegyverarzenált, és letartóztatott egy 52 éves férfit, akit fegyver- és lőszerkereskedelemmel, illetve illegális fegyver tartásával gyanúsítanak. A férfi a Munkácsi járásban lévő Kljucsarki (Várkulcsa) faluban él.
A Kárpátaljai Megyei Rendőr-főkapitányság közleménye alapján a hatóságok több helyszínen tartottak házkutatást: a gyanúsított lakóhelyén, bérelt garázsokban (ahol főként a fegyvereket rejtette el), valamint az autóiban.
A lefoglalt arzenál rendkívül komoly volt, és a következőket tartalmazta:
- Kézi páncéltörő gránátvető (RPG-szerű) lövedékekkel, hajítótöltetekkel együtt
- AK-74 és AKMS gépkarabélyok, valamint Spagin típusú géppisztoly
- Négy éles kézigránát gyújtószerkezettel
- Két optikai irányzékkal felszerelt puska
- Két pisztoly (több tár, közülük több megtöltve)
- 14 gépkarabélytár (köztük öt töltött állapotban)
- Egy dobtár
- Hangtompítók, bajonettek, kések
- Füstgránátok és robbanócsomagok
- Több mint 1300 darab különböző kaliberű lőszer
Emellett a rendőrség lefoglalta a férfi Audi A6 típusú autóját, motorkerékpárját és quadját is.
A hatóságok szerint ez az illegális fegyverraktár komoly veszélyt jelentett a lakosság biztonságára, hiszen alkalmas lett volna súlyos bűncselekmények, terrorcselekmények vagy fegyveres támadások elkövetésére.
A férfit az ukrán büntetőeljárási törvénykönyv 208. cikke alapján vették őrizetbe, és a Büntető Törvénykönyv 263. cikkének 1. része alapján gyanúsítják (illegális fegyver-, lőszer- vagy robbanóanyag-kereskedés/tartás). A nyomozást a Kárpátaljai Megyei Ügyészség felügyeli, az arzenál eredetének és a tárolás céljának kivizsgálása jelenleg is zajlik.
