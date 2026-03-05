Ukrajna-szerte lopott háborús fegyverekkel kereskednek + videó

A kárpátaljai Munkácson a rendőrség felszámolt egy illegális fegyverarzenált, és letartóztatott egy 52 éves férfit, akit fegyver- és lőszerkereskedelemmel, illetve illegális fegyver tartásával gyanúsítanak. A férfi a Munkácsi járásban lévő Kljucsarki (Várkulcsa) faluban él.

Ukrajna a korrupció melegágya, Brüsszel szemet huny (Fotó: AFP)

A Kárpátaljai Megyei Rendőr-főkapitányság közleménye alapján a hatóságok több helyszínen tartottak házkutatást: a gyanúsított lakóhelyén, bérelt garázsokban (ahol főként a fegyvereket rejtette el), valamint az autóiban.

A lefoglalt arzenál rendkívül komoly volt, és a következőket tartalmazta:

Kézi páncéltörő gránátvető (RPG-szerű) lövedékekkel, hajítótöltetekkel együtt

AK-74 és AKMS gépkarabélyok, valamint Spagin típusú géppisztoly

Négy éles kézigránát gyújtószerkezettel

Két optikai irányzékkal felszerelt puska

Két pisztoly (több tár, közülük több megtöltve)

14 gépkarabélytár (köztük öt töltött állapotban)

Egy dobtár

Hangtompítók, bajonettek, kések

Füstgránátok és robbanócsomagok

Több mint 1300 darab különböző kaliberű lőszer

У Мукачеві затримали кримінального авторитета "Москаля": під час обшуків виявили гранатомет, бойові гранати й тисячі набоїв https://t.co/fiGZ2ROg3h — Еспресо Захід (@ZahidEspresoTV) March 2, 2026

Emellett a rendőrség lefoglalta a férfi Audi A6 típusú autóját, motorkerékpárját és quadját is.

A hatóságok szerint ez az illegális fegyverraktár komoly veszélyt jelentett a lakosság biztonságára, hiszen alkalmas lett volna súlyos bűncselekmények, terrorcselekmények vagy fegyveres támadások elkövetésére.

A férfit az ukrán büntetőeljárási törvénykönyv 208. cikke alapján vették őrizetbe, és a Büntető Törvénykönyv 263. cikkének 1. része alapján gyanúsítják (illegális fegyver-, lőszer- vagy robbanóanyag-kereskedés/tartás). A nyomozást a Kárpátaljai Megyei Ügyészség felügyeli, az arzenál eredetének és a tárolás céljának kivizsgálása jelenleg is zajlik.