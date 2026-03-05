Orosz-ukrán háborúUkrajnafegyver

Ukrajna-szerte lopott háborús fegyverekkel kereskednek + videó

Döbbenetes mennyiségű lőszer a magyar határ közelében. A rendőrségi akcióban egy 52 éves férfit tartóztattak le. A hatóságok gránátvetőt, harci gránátokat, gépkarabélyokat, több mint 1300 különböző kaliberű lőszert és egyéb tárgyi bizonyítékokat foglaltak le.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 6:34
Rengeteg fegyver van Ukrajnában (Forrás: X)
A kárpátaljai Munkácson a rendőrség felszámolt egy illegális fegyverarzenált, és letartóztatott egy 52 éves férfit, akit fegyver- és lőszerkereskedelemmel, illetve illegális fegyver tartásával gyanúsítanak. A férfi a Munkácsi járásban lévő Kljucsarki (Várkulcsa) faluban él.

Ukrajna a korrupció melegágya, Brüsszel szemet huny (Fotó: AFP)
A Kárpátaljai Megyei Rendőr-főkapitányság közleménye alapján a hatóságok több helyszínen tartottak házkutatást: a gyanúsított lakóhelyén, bérelt garázsokban (ahol főként a fegyvereket rejtette el), valamint az autóiban.

A lefoglalt arzenál rendkívül komoly volt, és a következőket tartalmazta:

  • Kézi páncéltörő gránátvető (RPG-szerű) lövedékekkel, hajítótöltetekkel együtt
  • AK-74 és AKMS gépkarabélyok, valamint Spagin típusú géppisztoly
  • Négy éles kézigránát gyújtószerkezettel
  • Két optikai irányzékkal felszerelt puska
  • Két pisztoly (több tár, közülük több megtöltve)
  • 14 gépkarabélytár (köztük öt töltött állapotban)
  • Egy dobtár
  • Hangtompítók, bajonettek, kések
  • Füstgránátok és robbanócsomagok
  • Több mint 1300 darab különböző kaliberű lőszer

Emellett a rendőrség lefoglalta a férfi Audi A6 típusú autóját, motorkerékpárját és quadját is.

A hatóságok szerint ez az illegális fegyverraktár komoly veszélyt jelentett a lakosság biztonságára, hiszen alkalmas lett volna súlyos bűncselekmények, terrorcselekmények vagy fegyveres támadások elkövetésére.

A férfit az ukrán büntetőeljárási törvénykönyv 208. cikke alapján vették őrizetbe, és a Büntető Törvénykönyv 263. cikkének 1. része alapján gyanúsítják (illegális fegyver-, lőszer- vagy robbanóanyag-kereskedés/tartás). A nyomozást a Kárpátaljai Megyei Ügyészség felügyeli, az arzenál eredetének és a tárolás céljának kivizsgálása jelenleg is zajlik.

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

