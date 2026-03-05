Mráz Ágoston Sámuel: A háborúból való kimaradás kulcskérdés + videó

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója az Igazság órája csütörtöki vendége, aki elsőként az Oroszországból kiszabadított két magyar hadifogolyról beszélt. Mint mondta,

Magyarország minden magyar állampolgárért felelős, és fontos, hogy azt a két embert, akit Ukrajna kényszerből kiküldött a frontra, a magyar kormánynak köszönhetően hazakerült.

Megjegyezte, érdemes Magyarországon maradniuk, mert nem zárható ki, hogy újra besoroznák őket, ahogy azt teszik mindenkivel Kárpátalján is. – Ráadásul

Ukrajna példát is statuálhat azzal, hogy ismét a frontra küldi őket

– hangsúlyozta.

Jelezte, Zelenszkij ukránbarát kormányt akar április 12 után, hiszen az az ő hivatalban maradását is segítheti, és az Északi Áramlatot felrobbantó ország joggal tekinthető veszélynek a magyar energiaellátásra, ezért óvatosságra van szükség, és – minként Orbán Viktor is mondta – most erős kormányra van szükség. Felidézte, az első és a második világháborúhoz hasonló helyzet áll fenn, az ország többsége nem szeretne háborút, de egyes politikai szereplők háborút szeretnének.

– Orbán Viktor ezen előnyét még az ellenzéki szavazók is tudják, a kimaradás a kulcskérdés az elkövetkező években

– emelte ki. Hozzátette, a baloldali sajtó nem is boncolgatja Magyar Péter elképzeléseit az ukrán-magyar viszonyról, ahogy a háborúról sem. – A háború és az olajblokád fontos kérdések, és a miniszterelnök rendre véleményt mond ezekről, míg Magyar Péter hallgat.

A Nézőpont Intézet vezetője a benzinárak kapcsán úgy fogalmazott, a kormányfő is jelezte, reméli, hogy pár héten belül sikerül rendezni az olajblokádot, és jönni fog kőolaj a Barátság vezetéken, ami kordában tartja az árakat.

A közel-keleti helyzetről azt mondta,

ez egy rendkívül komoly háború, lángokban áll a térség, ami migrációs hullámot is előidézhet.

A pártok támogatottságát és közéleti kérdéseket boncolgató amerikai felmérésről azt mondta, a kutatás kitért az olajárakra is, amit a többség nem támogat, értelemszerűen.

A Závecz felmérése szerint a tisza tábora meghaladja a három milliót, erre Mráz Ágoston Sámuel azt monda, a szimpatizánsok száma talán eléri ezt a nagyságrendet, de ez nem a biztos szavazók száma. Kiért arra is, hogy Zsiday Viktor szerint félmilió szavazót is elveszíthetett a Fidesz, ami Mráz szerint megkérdőjelezhető, hiszen csak gazdasági oldalról nem lehet ezt megközelíteni.

– Nem teljesen abszurd, amit állt, de ez már inkább a jóslás kategóriája. – A Századvég és a GKI is azt írja, hogy a gazdasági hangulat javul, ami a Fidesznek kezdvez, elindult egy emelkedés, és érezhető előrelépés történt.

Ebből természetesn nem következik semmi automatikusan, de amit a Tisza üzen, miszerint minden rossz, nem tesz jót Magyar Péteréknek.