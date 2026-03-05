ukrajnazelenszkijTisza Pártmráz ágostonigazság órájamediánMagyar Péter

Mráz Ágoston Sámuel: A háborúból való kimaradás kulcskérdés + videó

Az iráni háború fejleményeiről is beszélt Mráz Ágoston az Igazság órája csütörtök reggeli adásában. A Nézőpont Intézet igazgatója véleményt mondott arról is, hogy Zelenszkij ukrán elnök továbbra sem hajlandó újraindítani a kőolajszállítást, ami már a tiszás szavazóknak is sok, magyarázatot követelnek Magyar Pétertől, hogy miért áll ki Zelenszkij és Ukrajna mellett. Az adásban a pártok támogatottságát bemutató legújabb mérésekről is hallhatnak, valamint arról, hogy mennyire lehet még komolyan venni a Medián kutatásait.

2026. 03. 05. 7:26
Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója az Igazság órája csütörtöki vendége, aki elsőként az Oroszországból kiszabadított két magyar hadifogolyról beszélt. Mint mondta, 

Magyarország minden magyar állampolgárért felelős, és fontos, hogy azt a két embert, akit Ukrajna kényszerből kiküldött a frontra, a magyar kormánynak köszönhetően hazakerült. 

Megjegyezte, érdemes Magyarországon maradniuk, mert nem zárható ki, hogy újra besoroznák őket, ahogy azt teszik mindenkivel Kárpátalján is. – Ráadásul 

Ukrajna példát is statuálhat azzal, hogy ismét a frontra küldi őket 

– hangsúlyozta.

Jelezte, Zelenszkij ukránbarát kormányt akar április 12 után, hiszen az az ő hivatalban maradását is segítheti, és az Északi Áramlatot felrobbantó ország joggal tekinthető veszélynek a magyar energiaellátásra, ezért óvatosságra van szükség, és – minként Orbán Viktor is mondta – most erős kormányra van szükség. Felidézte, az első és a második világháborúhoz hasonló helyzet áll fenn, az ország többsége nem szeretne háborút, de egyes politikai szereplők háborút szeretnének. 

– Orbán Viktor ezen előnyét még az ellenzéki szavazók is tudják, a kimaradás a kulcskérdés az elkövetkező években 

– emelte ki. Hozzátette, a baloldali sajtó nem is boncolgatja Magyar Péter elképzeléseit az ukrán-magyar viszonyról, ahogy a háborúról sem. – A háború és az olajblokád fontos kérdések, és a miniszterelnök rendre véleményt mond ezekről, míg Magyar Péter hallgat. 

A Nézőpont Intézet vezetője a benzinárak kapcsán úgy fogalmazott, a kormányfő is jelezte, reméli, hogy pár héten belül sikerül rendezni az olajblokádot, és jönni fog kőolaj a Barátság vezetéken, ami kordában tartja az árakat. 

A közel-keleti helyzetről azt mondta, 

ez egy rendkívül komoly háború, lángokban áll a térség, ami migrációs hullámot is előidézhet.

A pártok támogatottságát és közéleti kérdéseket boncolgató amerikai felmérésről azt mondta, a kutatás kitért az olajárakra is, amit a többség nem támogat, értelemszerűen. 

A Závecz felmérése szerint a tisza tábora meghaladja a három milliót, erre Mráz Ágoston Sámuel azt monda, a szimpatizánsok száma talán eléri ezt a nagyságrendet, de ez nem a biztos szavazók száma. Kiért arra is, hogy Zsiday Viktor szerint félmilió szavazót is elveszíthetett a Fidesz, ami Mráz szerint megkérdőjelezhető, hiszen csak gazdasági oldalról nem lehet ezt megközelíteni. 

– Nem teljesen abszurd, amit állt, de ez már inkább a jóslás kategóriája. – A Századvég és a GKI is azt írja, hogy a gazdasági hangulat javul, ami a Fidesznek kezdvez, elindult egy emelkedés, és érezhető előrelépés történt. 

Ebből természetesn nem következik semmi automatikusan, de amit a Tisza üzen, miszerint minden rossz, nem tesz jót Magyar Péteréknek.

A Deák Dániel által nyilvánosságra hozott mediános felmérés, melyet Hann Endre sem cáfolt, azt mondta, sok furcsaság van ezekben a nyers anyagokban, mint például nem ezer, hanem 1176 embert kérdeztek meg, és az adatok elég rossz minőségűek, a súlyozás nem arányos. Hozzátette, jobb, ha a kutatók is bizonytalanok a saját számaival szemben, és óvatosan állapítsanak meg eredményeket.

Jelezte, a legnehezebben mérhető adat a részvétel becslése, abszurd adatok, hogy 84 meg 90 százalékos lenne a részvétel. – Én is arra számítok, hogy magasabb lesz a részvétel, mint korábban, de ezt túlzásnak tartom – fogalmazott. Az egyéni választókerületek kapcsán azt mondta, ott fog eldőlni a mostani választás, közvéleménykutatóként az mondom, 60-70 helyen lehet kormánypárti győzelem, de hogy ez sikerüljön, az a Fidesz legnagyobb feladata most. A választókerületben arról döntenek, hogy ki képviselje őket az Országgyűlésben, és ehhez fontos, hogy ismerjék a saját körzetük jelöltjét. Ehhez a Facebook világa nem elég. – Ez a választás új versenyhelyzetet teremt, mert Magyar Péter azt mondja magáról, hogy ő és pártja új szereplő, a Fidesz azt mondja, ezek ugyanazok – fogalmazott Mráz Ágoston Sámuel.

 

 

               
       
       
       

