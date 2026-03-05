Az „O’mami és Rozmaring” Kárpát-medencei szinten kimagasló, egyedi hangulatú kulináris műhely

Több, mint száz éve, midőn a nagyhatalmak Magyarországból önmagával határos államot kreáltak, nemcsak ásványkincseink nagy részét, területünk több, mint háromnegyedét, több millió magyart vesztettünk, hanem a legszebb hegységeinket, a Magas-Tátrát, a Retyezátot, a Királykő-hegységet, az Erdélyi-szigethegységet (amit sajnos Erdélyben is sok magyar „nyugati Kárpátoknak” nevez, átvéve a román optikát), a Radnai havasokat s a Hargitát, hogy csak a szívemhez legközelebb állókat említsem. Nem véletlenül adta Wass Albert egyik legmegrázóbb remekművének azt a címet, hogy „Adjátok vissza hegyeimet!”. Mindez viszont nem ok arra, hogy ne becsüljük meg mindazt a szépséget, ami megmaradt, s ne örüljünk annak, hogy nem jött létre a csehszlovák diplomácia által elérni kívánt szláv korridor, s hogy a keleti szomszédok korlátlan területéhségéből fakadó igénye a teljes Tiszántúlra ugyanígy elutasítást nyert.

Abban alighanem egyetért minden magyar, hogy a megmaradt országrész legcsodálatosabb részei közé tartozik a Duna-kanyar, mely hétvégente télen is sokakat vonzó turistacélpont.

Nagymaroson legutóbb a chilifesztivál idején jártam, most az „O’mami és Rozmaring” nevű étterem csábított minket vissza. S ha már ott jártunk, betértünk az ország egyik leghangulatosabb kocsmájába, a Diófa sörözőbe, az ízre, állagra és küllemre egyaránt kimagasló süteményeket kínáló Sakura cukrászdába, az egyedi atmoszférájú Piknik Manufaktúrába, majd a hazafele tartó úton leszálltunk a vonatról Verőcén egy órácskára, hogy meglátogassuk a cseh söröket kínáló, varázslatos Zsengéllőt.

Nézzük akkor fő célpontunkat, mely 2024 szeptemberében nyitott, de a következő évben már bekerült a Dining Guide Top 100 étteremkalauzba. Mi több, a 2025 szeptemberében újraindult nemzetközi rangú Gault-Millau kalauz is foglalkozott velük s 12,5 ponttal jutalmazta tevékenységüket.

Az O’Mami és Rozmaring a legszebb belterű éttermek egyike, első pillantásra is látszik, hogy a belsőépítész minden apró részletre odafigyelt. Gyönyörűen kialakított, fából ácsolt, nyitott tetőszerkezet, otthonosságot sugárzó fapadló, esztétikus bútorzat. Az egyik falra felfestették a Dunakanyar egyszerűsített térképét, megjelölve a fontosabb településeket, beleértve Ipolydamásdot, ahonnan az

egyik kedvenc alapanyaguk, az alma érkezik, ami mind az étlapon, mind az itallapon központi szerepet kap.

Az asztalon dizájnos só- és borsdaráló. A tulajdonos Matuk Gergely, aki az imént említett Bor-Piac nevű színvonalas borbárt üzemelteti a város főterén évek óta, mely egyben borszaküzlet és csemegebolt is.