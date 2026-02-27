Gasztronómiai csúcsélmény Szepesszombat főterén a Doma U Nas étteremben

A múlt év legvégén megszervezett, hét várost és több, mint harminc vendéglátóegységet érintő felvidéki gasztrotúránk élményeit számba véve megállapítottuk, hogy lényegében bejött a papírforma. A legmeggyőzőbb élményt a felvidéki Gault-Millau kalauzban legtöbbre pontozott egység adta, a szepesszombati Doma U Nas.

Szepesszombat első írásos említése 1256-ból való, de okkal feltételezhetjük, hogy a település létezett már a tatárjárás előtt is. Egyike volt azoknak a szepességi városoknak, melyeket Zsigmond király zálogba adott Lengyelországnak, így több, mint háromszáz évig oda tartozott. 1910-ben 977-en lakták, ebből 422 volt szlovák, 319 német és 228 magyar. 1946-ban csatolták Poprádhoz. Ezidőtájt a Tátra lábánál fekvő város legszebb részének számít. Történelmi levegőjű főterén található a Doma U Nas szálloda és étterem.

Hadd idézzek a szálló honlapjának bemutatkozó soraiból, melyek teljes harmóniában vannak névadással (Doma u Nas - azaz „otthon nálunk”, avagy szabatosabban „mintha otthon lenne nálunk”): „ (…) romantikus szállodánkban olyan élményben lesz része, amely minden érzékét megérinti. Lábai alá puha szőnyegek simulnak, mintha virágba borult mezőn járna mezítláb. A tölgyfa padló és a masszív bútorok nemes illata betölti a teret.

Az elképzelhető legkiválóbb minőségű matrac gondoskodik pihenéséről. Kézzel szőtt lenfüggönyök, valamint valódi libatollal töltött paplanok és párnák ölelik körül.

Mindez egy 780 esztendős, boltozatokkal ékesített épületben várja, amelyet a gótika és a középkor mesterei emeltek (…)”

Ugyanez a perfekcionizmus árad az étteremből is, mely csúcsokra tör mind a gasztronómiában, mind az atmoszférában, mind pedig a szervíz tekintetében. A 2025 tavaszán megjelent, már említett felvidéki Gault-Millau kalauz 14 ponttal jutalmazta a helyet, ami azt jelenti, hogy gasztronómiai teljesítménye Kárpát-medencei szinten kimagasló.

A séf Erik Volko, akit a Magas-Tátrában működő Kempinsky Grand Hotelben ismerhetett meg az ínyenc közönség, amiután 2013-ban saját éttermet nyitott Zólyomban Bistro Chef néven. A Duma U Nas konyháját 2025 óta vezeti.