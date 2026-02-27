Rendkívüli

Gasztronómiai csúcsélmény Szepesszombat főterén a Doma U Nas étteremben

A Doma U Nas nemcsak az említett gasztrotúra, hanem valamennyi felvidéki éttermi élményünket felülmúlta.

Borbély Zsolt Attila
2026. 02. 27. 8:00
A múlt év legvégén megszervezett, hét várost és több, mint harminc vendéglátóegységet érintő felvidéki gasztrotúránk élményeit számba véve megállapítottuk, hogy lényegében bejött a papírforma. A legmeggyőzőbb élményt a felvidéki Gault-Millau kalauzban legtöbbre pontozott egység adta, a szepesszombati Doma U Nas. 

 

Szepesszombat első írásos említése 1256-ból való, de okkal feltételezhetjük, hogy a település létezett már a tatárjárás előtt is. Egyike volt azoknak a szepességi városoknak, melyeket Zsigmond király zálogba adott Lengyelországnak, így több, mint háromszáz évig oda tartozott. 1910-ben 977-en lakták, ebből 422 volt szlovák, 319 német és 228 magyar. 1946-ban csatolták Poprádhoz. Ezidőtájt a Tátra lábánál fekvő város legszebb részének számít. Történelmi levegőjű főterén található a Doma U Nas szálloda és étterem. 

 

Hadd idézzek a szálló honlapjának bemutatkozó soraiból, melyek teljes harmóniában vannak névadással (Doma u Nas - azaz „otthon nálunk”, avagy szabatosabban „mintha otthon lenne nálunk”): „ (…) romantikus szállodánkban olyan élményben lesz része, amely minden érzékét megérinti. Lábai alá puha szőnyegek simulnak, mintha virágba borult mezőn járna mezítláb. A tölgyfa padló és a masszív bútorok nemes illata betölti a teret.

Az elképzelhető legkiválóbb minőségű matrac gondoskodik pihenéséről. Kézzel szőtt lenfüggönyök, valamint valódi libatollal töltött paplanok és párnák ölelik körül.

Mindez egy 780 esztendős, boltozatokkal ékesített épületben várja, amelyet a gótika és a középkor mesterei emeltek (…)” 

 

Ugyanez a perfekcionizmus árad az étteremből is, mely csúcsokra tör mind a gasztronómiában, mind az atmoszférában, mind pedig a szervíz tekintetében. A 2025 tavaszán megjelent, már említett felvidéki Gault-Millau kalauz 14 ponttal jutalmazta a helyet, ami azt jelenti, hogy gasztronómiai teljesítménye Kárpát-medencei szinten kimagasló. 

A séf Erik Volko, akit a Magas-Tátrában működő Kempinsky Grand Hotelben ismerhetett meg az ínyenc közönség, amiután 2013-ban saját éttermet nyitott Zólyomban Bistro Chef néven. A Duma U Nas konyháját 2025 óta vezeti. 

 

A jól megkomponált, rövid, de lényegre törő állandó étlap a helyi s a nemzetközi konyha ízeit kínálja, összesen két előételt, két levest, öt főételt és két desszertet, amit kiegészít néhány fogás, mely hetente változik. 2026 februárjában szerepel rajta többek között kukoricán nevelt csirke sárgarépával, burgonyával, shiso-val, fogas fodros kellel, szalonnával, gyöngykuszkusszal és lóbabbal, szarvas céklával fekete gyökérrel és gesztenyével, flank steak erdei gombával, mángolddal, újburgonyával, valamint csokidesszert gesztenyefagylalttal és kakukkfüves karamellel.

Szép válogatást kínálnak helyi és import borokból, a lokális kézműves sörök sem hiányoznak az italszortimentből. A töményválaszték nem túl széles, viszont rendkívül igényes, legyen szó rumról, whiskyről, ginről, konyakról vagy pálinkáról. Utóbbi műfajban a Szicsek főzdére esett a választásuk.

A kiszolgálás kifogástalan, pincéreink felkészültek, udvariasak, segítőkészek és kommunikatívak voltak. 

Húsleves

Vendégváró falatként helyben süt kenyeret kapunk fűszervajjal. Pazar indítás, egyfajta műfajcsúcs. A marhahússal, csontvelős kenyérgombóccal, gyökérzöldségekkel és lestyánnal tálalt húsleves mély ízű, szép színű, a gombóc jó tartású, ízre is meggyőző, az apró kockákra vágott zöldség állaga is optimális. A tökélyre fejlesztett fogás mindazonáltal lényegében csavarmentes. 

 

A gasztronómiai tűzijáték a „zellerkrém alma / mogyoró / füstölt tehénsajt” elnevezésű kompozícióval veszi kezdetét, mely mind tálalásával, mind íz- és állagjátékaival levett a lábunkról. 

Burgonyalepény desszert

Látogatásunk idején a heti ajánlat egy három fogásból álló ételsor volt, a hely színvonalához képest kifejezetten kedvező, 30 eurós árért, amit „disznótoros” címszó alatt kínáltak. Először a „sertésterrine / hagyma / torma / briós” névre hallgató kulináris alkotás landolt az asztalunkon. 

Véreshurka

A csipesszel tálalt előételt megjelenésre, ízre, állagra egyaránt lenyűgözőnek találtuk. Nem maradt el mögötte a „véreshurka / káposzta / burgonya / hagyma / miso / mustár” elnevezésű kompozíció sem. A vérest korong formában tálalták a tányér közepén, erre került a többi elem. „Hagyomány és evolúció” – mondhatjuk kölcsönvéve a magyar gasztroforradalom kulcsfogalmait. Vacsoránkat „burgonyás lepény / dió / almaecet / vaj / narancsolaj” nevű desszert zárta, ami feltette a pontot az I-re. 

Burgonyalepény

A Doma U Nas nemcsak az említett gasztrotúra, hanem valamennyi felvidéki éttermi élményünket felülmúlta, beleértve az azonos pontszámmal rendelkező helyek által nyújtottakat is. Poprádon járva semmiképp ne hagyjuk ki. 

Fotók a szerző felvételei

Doma U Nas

Poprád, Szepesszombat, Fő tér 27.

Telefonszám: +421 948 960 760 

Honlap: https://domaunas.sk

E-mail-cím:[email protected]

 

