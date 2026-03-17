Zsúfolásig megtelt a Dobó tér Egerben, mindenki Orbán Viktor beszédét várja + videó

Kovács István körül áll a bál, az eltiltásáról és a lefokozásáról írnak Romániában

A nagykárolyi születésű Kovács István egyedüliként már a Bajnokok Ligájában, az Európa-ligában és a Konferencialigában is vezetett döntőt, s ebben az idényben már hat BL-meccsen is dirigált. Ám a héten csak az Európa-ligában fújja a sípot, csütörtökön az AS Roma–Bologna meccsen. Kovács István Romániában is kereszttűzbe került.

Magyar Nemzet
2026. 03. 17. 18:14
Kovács István a PSG-Monaco meccsen a vendégektől kiállította Mamadou Coulibalyt. Balra Achraf Hakimi, aki színészkedett kicsit Fotó: THOMAS SAMSON Forrás: AFP
„Nem sokkal azután, hogy hatalmas felháborodást váltott ki a ténykedése a Rapid–Dinamo derbin elkövetett hibái miatt, Kovács István nem feltétlenül jó hírt kapott az UEFA-tól” – írja a ProSport, amely a játékvezető lefokozásaként tálalja a hírt, hogy a BL-ben most nem kapott megbízást. A nagykárolyi születésű játékvezető körül jelenleg Romániában áll a bál a szombaton játszott Rapid Bukarest–Dinamo Bukarest (3-2) találkozó után. Ugyanakkor Razvan Burleanu, a Román Labdarúgó-szövetség elnöke március 16-án, hétfőn egy sajtótájékoztatón megvédte Kovács Istvánt, és minden idők legjobb román játékvezetőjének nevezte. Ezzel együtt a Gazeta Sporturilor úgy tudja, hogy Kovácsot néhány fordulóra „pihentetik” majd a román bajnokságban.

Kovács István csütörtökön az AS Roma–Bologna meccset vezeti az Európa-ligában. Fotó: Anadolu

Nemzetközi vizekre evezve, lássuk be, meglepő, hogy az UEFA most nem a BL-ben számít rá, hanem csütörtökön at Európa-liga nyolcaddöntőjében az olasz belügynek számító AS Roma–Bologna párharc visszavágóján, ami 1-1-ről indul. Kovács az idényben már hat BL-meccsen dirigált, s február 25-én a Paris Saint-Germain–Monaco találkozó (2-2) után is sok kritikát kapott. 

 

Kovács István a Monaco–Paris Saint-Germain meccs miatt „bűnhődik”?

Kovács István a Monaco 1-0-s vezetésénél, az 58. percben vitatott ítéletet hozva kiállította a vendégektől Mamadou Coulibalyt. Kovács négy perccel korábban sárga lapot adott a Monaco játékosának egy becsúszás miatt, majd következett Coulibaly vitatott párharca a PSG-s Achraf Hakimi ellen. A monacói belépője nem volt különösebben kemény, ám a marokkói védő rájátszott az esetre, Kovács pedig felmutatta a második sárga lapot, amivel kiállította Coulibalyt. A meccset követően a kiesett Monaco vezetőedzője, Sébastien Pocognoli a sajtótájékoztatón hevesen bírálta Kovács Istvánt, a vélemények összességében azonban a médiában is megoszlottak arról, hogy a játékvezető helyes vagy rossz döntést hozott.

Kovács István az idényben az említett hat BL-mérkőzése mellett amúgy már kapott egy meccset az Európa-iga csoportkörében is, a rázósnak ígérkező Celtic–AS Roma összecsapást (0-3). Jegyezzük meg, ő vezette a 2022-es Konferencialiga-döntőt Tiranában, ahol az AS Roma 2-0-ra nyert a Feyenoord ellen. A rómaiak biztosan jó előjelnek tekintik, hogy csütörtökön ő dirigál az Olimpiai stadionban.

 

Címoldalról ajánljuk

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
