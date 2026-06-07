Magyar játékos okozhatja a Győr vesztét a BL-döntőben? Per Johansson előre figyelmeztet

Emellett Emmanuel Mayonnade vezetőedző a CSM ellen a hajrában már taktikázni is tudott hat és hétgólos előny birtokában, így például a nyáron Győrbe igazoló, a románok ellen nyolc lövésből nyolc gólt szerző Sarah Bouktit az utolsó tíz percben pihenhetett.

De ott van Vámos Petra is, aki mindössze öt percet töltött a pályán. A magyar irányító az első félidőt végig padozta, majd a szünet után rögtön beállt, de egy rossz lövése után újra kispadra került, ahonnan csak az utolsó percekben állt be.

Vámos Petra a vegyes zónában nem akart részletesen beszélni a francia edzője döntéséről. Az ugyanakkor meglepő lenne, ha a mai fináléban is csak epizódszereplő lenne.

Vámos és Albek értékelt lapunknak a megnyert elődöntő után:

Albek Anna a döntőben is villanhat?

A Metz másik magyarja, Albek azonban kifejezetten bátor játékkal rukkolt elő. Mayonnade őt az első félidőben támadásokban küldte be jobbátlövőként, ahonnan két gólt is szerzett, majd a szünet után még hetesből is betalált, de a második játékrészben ezt leszámítva nem állt be. Per Johansson, a győriek edzője is külön beszélt róla a Nemzeti Sportnak.

– A Metz komfortos helyzetben várhatja a döntőt, számos jó formában lévő játékossal, mindig erősek, stabil védekezéssel.

Nagy figyelmet kell fordítani a beálló Sarah Bouktit játékára, Albek Anna is jól teljesített az elődöntőben, így ellenfelünk is forgathatja keretét, nagy sebességre számítok

– latolgatta az esélyeseket az ETO edzője. A rutin egyébként biztosan a hétszeres BL-győztes Győr mellett szól, amely a négyes döntős formátumban már a kilencedik döntőjére készülhet.

A finálé 18 órakor kezdődik az MVM Dome-ban, előtte 15 órától pedig a Brest–CSM Bucuresti bronzmérkőzést rendezik.