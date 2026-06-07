Győri Audi ETO KCFinal FourPer Johanssonnői kézilabda BL négyes döntőMetz HBAlbek Anna

Magyar játékos okozhatja a Győr vesztét a BL-döntőben? Per Johansson előre figyelmeztet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Vasárnap 18 órakor a Győri Audi ETO KC és a francia Metz játssza a női kézilabda BL-döntőt az MVM Dome-ban. A franciák egy kevésbé idegőrlő mérkőzésen jutottak be a fináléba, míg a győri szurkolók valószínűleg lábon pár infarktust kihordtak a Brest elleni 31-30-as győzelem alatt. Per Johansson, a Győr edzője is a nagy nehézségekről vallott a lefújás után, illetve a Metz magyarját, Albek Annát is méltatta, akinek szombaton kifejezetten jó első félidője volt a CSM Bucuresti ellen.

Perlai Bálint
2026. 06. 07. 5:40
A Győr játékosai a Brest kiejtése után a pályán sokáig nem ünnepeltek
A Győr játékosai a Brest kiejtése után a pályán sokáig nem ünnepeltek Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Final4 kézilabda Brest - Győr
Final4 kézilabda Brest - Győr
Adok-kapokból nem volt hiány a Győr és a Brest BL-elődöntőjéből az első félidőben
1/29

Miben reménykedhet a Metz a BL-döntő előtt?

A sárgamezes franciák történetük első döntőjükre készülnek, akik ötödik alkalommal már nem buktak el az elődöntőben. A regenerációban abszolút előnyben van a Metz, hiszen ezúttal a korábbi, 15 órás mérkőzés volt az övék. Nem is véletlen, hogy az összes győri játékos a lefújás után azt hangoztatta, hogy minél hamarabb szeretnének az ágyba kerülni.

Emellett Emmanuel Mayonnade vezetőedző a CSM ellen a hajrában már taktikázni is tudott hat és hétgólos előny birtokában, így például a nyáron Győrbe igazoló, a románok ellen nyolc lövésből nyolc gólt szerző Sarah Bouktit az utolsó tíz percben pihenhetett.

De ott van Vámos Petra is, aki mindössze öt percet töltött a pályán. A magyar irányító az első félidőt végig padozta, majd a szünet után rögtön beállt, de egy rossz lövése után újra kispadra került, ahonnan csak az utolsó percekben állt be.

Vámos Petra a vegyes zónában nem akart részletesen beszélni a francia edzője döntéséről. Az ugyanakkor meglepő lenne, ha a mai fináléban is csak epizódszereplő lenne.

Vámos és Albek értékelt lapunknak a megnyert elődöntő után:

Albek Anna a döntőben is villanhat?

A Metz másik magyarja, Albek azonban kifejezetten bátor játékkal rukkolt elő. Mayonnade őt az első félidőben támadásokban küldte be jobbátlövőként, ahonnan két gólt is szerzett, majd a szünet után még hetesből is betalált, de a második játékrészben ezt leszámítva nem állt be. Per Johansson, a győriek edzője is külön beszélt róla a Nemzeti Sportnak.

– A Metz komfortos helyzetben várhatja a döntőt, számos jó formában lévő játékossal, mindig erősek, stabil védekezéssel. 

Nagy figyelmet kell fordítani a beálló Sarah Bouktit játékára, Albek Anna is jól teljesített az elődöntőben, így ellenfelünk is forgathatja keretét, nagy sebességre számítok

– latolgatta az esélyeseket az ETO edzője. A rutin egyébként biztosan a hétszeres BL-győztes Győr mellett szól, amely a négyes döntős formátumban már a kilencedik döntőjére készülhet. 

A finálé 18 órakor kezdődik az MVM Dome-ban, előtte 15 órától pedig a Brest–CSM Bucuresti bronzmérkőzést rendezik.

VASÁRNAPI PROGRAM
A 3. helyért

  • Brest Bretagne (francia)–CSM Bucuresti (román), 15 óra (Tv: Sport1)
    Döntő
  • Győri Audi ETO KC–Metz HB (francia), 18 óra (Tv: Sport1) 

Szemerey Zsófi értékelése a megnyert BL-elődöntő után:

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekmszmp

Nyári fejfájások

Pilhál György avatarja

Ma a dolgozó ember maga szervezi a vakációját – legtöbbjük már annak is örül, hogy munkahelye van.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu