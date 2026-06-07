Magyar játékos okozhatja a Győr vesztét a BL-döntőben? Per Johansson előre figyelmeztet

Vasárnap 18 órakor a Győri Audi ETO KC és a francia Metz játssza a női kézilabda BL-döntőt az MVM Dome-ban. A franciák egy kevésbé idegőrlő mérkőzésen jutottak be a fináléba, míg a győri szurkolók valószínűleg lábon pár infarktust kihordtak a Brest elleni 31-30-as győzelem alatt. Per Johansson, a Győr edzője is a nagy nehézségekről vallott a lefújás után, illetve a Metz magyarját, Albek Annát is méltatta, akinek szombaton kifejezetten jó első félidője volt a CSM Bucuresti ellen.
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Miben reménykedhet a Metz a BL-döntő előtt?
A sárgamezes franciák történetük első döntőjükre készülnek, akik ötödik alkalommal már nem buktak el az elődöntőben. A regenerációban abszolút előnyben van a Metz, hiszen ezúttal a korábbi, 15 órás mérkőzés volt az övék. Nem is véletlen, hogy az összes győri játékos a lefújás után azt hangoztatta, hogy minél hamarabb szeretnének az ágyba kerülni.
Emellett Emmanuel Mayonnade vezetőedző a CSM ellen a hajrában már taktikázni is tudott hat és hétgólos előny birtokában, így például a nyáron Győrbe igazoló, a románok ellen nyolc lövésből nyolc gólt szerző Sarah Bouktit az utolsó tíz percben pihenhetett.
De ott van Vámos Petra is, aki mindössze öt percet töltött a pályán. A magyar irányító az első félidőt végig padozta, majd a szünet után rögtön beállt, de egy rossz lövése után újra kispadra került, ahonnan csak az utolsó percekben állt be.
Vámos Petra a vegyes zónában nem akart részletesen beszélni a francia edzője döntéséről. Az ugyanakkor meglepő lenne, ha a mai fináléban is csak epizódszereplő lenne.
Vámos és Albek értékelt lapunknak a megnyert elődöntő után:
Albek Anna a döntőben is villanhat?
A Metz másik magyarja, Albek azonban kifejezetten bátor játékkal rukkolt elő. Mayonnade őt az első félidőben támadásokban küldte be jobbátlövőként, ahonnan két gólt is szerzett, majd a szünet után még hetesből is betalált, de a második játékrészben ezt leszámítva nem állt be. Per Johansson, a győriek edzője is külön beszélt róla a Nemzeti Sportnak.
– A Metz komfortos helyzetben várhatja a döntőt, számos jó formában lévő játékossal, mindig erősek, stabil védekezéssel.
Nagy figyelmet kell fordítani a beálló Sarah Bouktit játékára, Albek Anna is jól teljesített az elődöntőben, így ellenfelünk is forgathatja keretét, nagy sebességre számítok
– latolgatta az esélyeseket az ETO edzője. A rutin egyébként biztosan a hétszeres BL-győztes Győr mellett szól, amely a négyes döntős formátumban már a kilencedik döntőjére készülhet.
A finálé 18 órakor kezdődik az MVM Dome-ban, előtte 15 órától pedig a Brest–CSM Bucuresti bronzmérkőzést rendezik.
VASÁRNAPI PROGRAM A 3. helyért
Brest Bretagne (francia)–CSM Bucuresti (román), 15 óra (Tv: Sport1) Döntő
Győri Audi ETO KC–Metz HB (francia), 18 óra (Tv: Sport1)
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