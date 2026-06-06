18 órakor következik a másik elődöntő, a Győr a 2021-ben ezüstérmes francia Bresttel játszik.
Miért „büntette” francia edzője Vámos Petrát a történelmi budapesti győzelem alatt?
A női kézilabda Bajnokok Ligája Final Four első elődöntőjét Vámos Petra és Albek Anna csapata, a Metz és a román CSM Bucuresti játszotta az MVM Dome-ban. A Metz már az első félidőben elhúzott 17-13-ra, ekkor a támadásoknál többször is Albek Annára jött ki a figura. A szünet után Vámos Petra is pályára lépett, de mindössze pár percig, majd francia edzője, Emmanuel Mayonnade a kispadra ültette. A Metz végül 32-27-re nyert, így a Final Four történetében először tudott meccset nyerni Budapesten.
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A női kézilabda BL négyes döntőjének programja:
Szombat, elődöntők:
Később:
A mérkőzés után Albek Anna és Vámos Petra értékelt:
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