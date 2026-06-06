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Vámos Petra nyáron távozna a Metztől? Az edzője Budapesten mondta ki az igazságot

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A hétvégi női kézilabda BL négyes döntőjének ezúttal is a kétszeres címvédő Győr az egyértelmű esélyese. Az MVM Dome-ban sorra kerülő Final Four-ban a Győrben és a Metzben is két-két magyar kézilabdázó szerepel, akik, ha úgy alakul, vasárnap egymás ellen játszhatnak. Vámos Petra metzi edzője, Emmanuel Mayonnade lapunknak pénteken elmondta, hogy a magyar irányítóért bejelentkezett egy másik nagy klub is nemrég, Vámosnak a jövője pedig már el is dőlt.

Perlai Bálint
2026. 06. 06. 6:22
Vámos Petra egy éve már a Metz játékosaként szerepelt a budapesti négyes döntőben, most már meccset is nyerne
Vámos Petra egy éve már a Metz játékosaként szerepelt a budapesti négyes döntőben, most már meccset is nyerne Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
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Legenda búcsúzik Budapesten

A magyar kapus azonban egyelőre a Brestre koncentrál. Arra a francia csapatra, amely 2021 után tudta ismét letaszítani a francia bajnoki trónról a Metzet, ráadásul mindössze jobb gólkülönbséggel. A franciákat egyébként az a Raphaelle Tervel vezeti, aki korábban játékosként BL-t nyert az ETO-val, illetve másodedzője is volt a csapatnak a 2022/23-as idényben. Tervellel nagy bravúrra készül a Brest, amely 2021 után jutott be ismét a négyes döntőbe. Arra a Final Fourra a franciák szívesen emlékeznek vissza, mi kevésbé, ugyanis a Brest akkor az elődöntőben éppen a Győrt győzte le – majd végül a döntőben kikapott a mára már megszűnt Vipers Kristiansand ellen. 

Míg a győrieknél Nathalie Hagman és Anna Lagerquist játssza utolsó profi mérkőzéseit a hétvégén, addig a franciáknál Ana Gros. 

A szlovén átlövő korábban a Győrrel is BL-t nyert, a mostani idényben pedig már az ezredik gólját is megszerezte a BL-ben, szóval a legenda szó használata itt abszolút nem túlzás. Vasárnap könnyekből aligha lesz hiány a pályán, kérdés, hogy Gros a döntőben vagy a bronzmérkőzésen búcsúzik.

Ana Gros 2024-ben még a Győrrel nyert Bajnokok Ligáját
Ana Gros 2024-ben még a Győrrel nyert Bajnokok Ligáját  Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Vámos Petra jövőre is a Metz színeiben fog játszani

A másik elődöntőben az elmúlt két évben egyaránt negyedik, tehát a négyes döntőkben minden meccsét elvesztő Metz találkozik a CSM Bucuresti-tel. Pénteken a Metz edzőjével, Emmanuel Mayonnade-dal beszéltünk, akit először a két magyar játékosról kérdeztünk. Az irányító Vámos Petra második idényét tölti Észak-Franciaországban. Ugyanakkor Léna Grandveau klasszisa miatt Vámos idén kényszerből a jobbátlövő poszton játszik többet. Azon a poszton, ahol Albek Anna is bevethető, aki az első franciaországi évadában élt idáig a lehetőséggel, a BL-ben 41 gólos.

– Nagyon elégedettek vagyunk Annával és Petrával. Először is, remek emberek, és ez az, amit a Metznél mindig is kerestünk. Imádnak az edzésekre járni, a csapatban mindenki szereti őket. A pályán is nagyon jól teljesítenek, Petra a Fradi ellen a negyeddöntőben egy félidő alatt szerzett hat gólt. Nekem edzőként nem egyszerű megtalálni az egyensúlyt támadás és védekezés között, gondolva arra, hol és mikor cseréljem le őket – kezdte a már 11 éve a Metzet irányító edző, majd Vámos jövőjéről beszélt. 

Nagyon boldogok vagyunk, hogy Petra a következő idényben is minket fog erősíteni. Ugyanis nyílt titok volt nálunk, hogy Petrát megkereste egy másik nagy klub, de ő még egy szezont itt akart maradni. Ez óriási dolog nekünk.

Mayonnade szerint a küzdeni akarás a csapat egyik nagy erőssége, amire könnyen lehet, hogy most is szükségük lesz. Egy éve a Metz hétgólos előnyt szórakozott el az Odense ellen az elődöntőben, Mayonnade a mai napig nem felejti el azt a meccset, de ha szombaton csak egy góllal is legyőzik a CSM Bucuresti-et, akkor ő lesz a legboldogabb edző a világon. Romániában egyébként sokat várnak a fővárosi csapattól, amelynek élére decemberben ült le a montenegrói legenda, Bojana Popovic, aztán a csoportkörben az utolsó öt meccset megnyerték, így a Fradit is megelőzték, majd a negyeddöntőben hazai pályán ütötték ki a Henny Reistaddal felálló Esbjerget. A CSM éppen tíz éve volt döntős, akkor ott épp a Győrt győzte le…

Női kézilabda BL négyes döntőjének programja:

Szombat, elődöntők:

  • Metz HB (francia)–CSM Bucuresti (román) 15.00 (tv: Sport 1)
  • Brest Bretagne (francia)–Győri Audi ETO KC 18.00 (tv: Sport 1)

Vasárnap, helyosztók:

  • a 3. helyért 15.00
  • döntő 18.00

Albek Anna, a Metz másik magyarja nyilatkozott lapunknak:

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