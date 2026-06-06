Vámos Petra nyáron távozna a Metztől? Az edzője Budapesten mondta ki az igazságot

– Nagyon elégedettek vagyunk Annával és Petrával. Először is, remek emberek, és ez az, amit a Metznél mindig is kerestünk. Imádnak az edzésekre járni, a csapatban mindenki szereti őket. A pályán is nagyon jól teljesítenek, Petra a Fradi ellen a negyeddöntőben egy félidő alatt szerzett hat gólt. Nekem edzőként nem egyszerű megtalálni az egyensúlyt támadás és védekezés között, gondolva arra, hol és mikor cseréljem le őket – kezdte a már 11 éve a Metzet irányító edző, majd Vámos jövőjéről beszélt.

Nagyon boldogok vagyunk, hogy Petra a következő idényben is minket fog erősíteni. Ugyanis nyílt titok volt nálunk, hogy Petrát megkereste egy másik nagy klub, de ő még egy szezont itt akart maradni. Ez óriási dolog nekünk.

Mayonnade szerint a küzdeni akarás a csapat egyik nagy erőssége, amire könnyen lehet, hogy most is szükségük lesz. Egy éve a Metz hétgólos előnyt szórakozott el az Odense ellen az elődöntőben, Mayonnade a mai napig nem felejti el azt a meccset, de ha szombaton csak egy góllal is legyőzik a CSM Bucuresti-et, akkor ő lesz a legboldogabb edző a világon. Romániában egyébként sokat várnak a fővárosi csapattól, amelynek élére decemberben ült le a montenegrói legenda, Bojana Popovic, aztán a csoportkörben az utolsó öt meccset megnyerték, így a Fradit is megelőzték, majd a negyeddöntőben hazai pályán ütötték ki a Henny Reistaddal felálló Esbjerget. A CSM éppen tíz éve volt döntős, akkor ott épp a Győrt győzte le…