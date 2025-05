Drámai leolvadás Vámos Petráéktól a BL-elődöntőben, örülhet a Győr az eredménynek

A Metz a hosszabbítás első félidejében sem tudott kilépni saját árnyékából, az Odense már kettővel is vezetett, és már nem is adta ki a kezéből. A megfáradt Odense készülhet története első BL-döntőjére, ahol vasárnap 18 órakor a Győr lesz az ellenfél. A Metz a lehető legrosszabbkor szenvedte el első vereségét a szezonban, emellett negyedik BL-elődöntőjét is elvesztette.