Igazi gólvágóval erősíthet a Fradi

Információink szerint egyértelműen helytálló a goal.pl azon híre, hogy a bajnoki címvédő, a BL-rájtszásban jelenleg érdekelt Ferencváros tovább folytatja a csapat erősítését. A Fradi ezúttal a csatársorba frissítene, ráadásul nem akárkivel, hiszen ha a tárgyalások sikerrel járnak, akkor rövidesen az Üllői útra költözhet a Transfermarkt adatai szerint 4 millió eurós értékkel bíró Afimico Pululu. A lengyel élvonalbeli Jagiellonia támadójáért a hivatalos ajánlat már megvan, innentől kezdve minden a lengyel klubon múlik.

A Fradi legújabb kiszemeltje, Pululu nyolc góljával a legeredményesebb csatár volt a Konferencialiga előző kiírásában (Fotó: Foot Africa)

A Fradi már nem először akarja megszerezni a kongói csatárt

Pululu egyébként nem ismeretlen a zöld-fehér klubvezetők előtt, hiszen régóta figyelik, sőt, már tavaly ajánlatot tettek érte, amit a Jagiellonia akkor elutasított. A támadónak – akinek jövő nyárig érvényes a szerződése jelenlegi csapatánál – bőven akad nemzetközi tapasztalata, hiszen tavaly a lengyel klub legjobbjaként nemcsak a hazai bajnokságban, hanem a Konferencialigában is bizonyított.

Pululu 2024/25-ös statisztikája (a Transfermarkt adatai alapján)

(a Transfermarkt adatai alapján) Lengyel bajnokság: 31 meccs, 10 gól, 1 gólpassz

Konferencialiga: 12 meccs, 8 gól, 1 gólpassz

BL-selejtező: 4 meccs, 2 gól, 1 gólpassz

Lengyel Kupa: 3 meccs, 1 gól, 1 gólpassz

Európa-liga selejtező: 2 meccs

Lengyel Szuperkupa: 1 meccs

Összesen: 53 meccs, 21 gól, 4 gólpassz

2025/26-os szezon statisztikája

Lengyel bajnokság: 4 meccs, 2 gól

Konferencialiga-selejtező: 3 meccs 3 gól

Összesen: 7 meccs, 5 gól

A 26 éves kongói csatár a Konferencialiga előző kiírásában szerzett nyolc találatával a legeredményesebb játékos volt, ráadásul volt köztük egészen pazar ollózós gól is.

Eredménylistája szerint a Basellel Svájci Kupát nyert 2019-ben, míg a Jagielloniával 2024-ben bajnokságot, idén pedig Szuperkupa-győzelmet ünnepelhetett. Egy biztos, az esetleges érkezése nagyot lendíthet a Fradi eredményességén, hiszen a zöld-fehérek jelenleg az azeri Qarabag ellen küzdenek a BL-főtáblára jutásért, a jövő heti, idegenben vívandó visszavágót kétgólos hátrányban kezdi Robbie Keane csapata, miután hazai pályán 3-1-re kikapott a Groupama Arénában.

Pululu átigazolásával kapcsolatban megkerestük az FTC-t, de a klub nem kívánt nyilatkozni.