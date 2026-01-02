koncz zsófiacsaládi adókedvezménytcsalád

Itt az újabb családi adócsökkentés + videó

Az év elején életbe lépő, sok magyar családot érintő intézkedésekről Koncz Zsófia államtitkár adott részletes tájékoztatást.

Magyar Nemzet
2026. 01. 02. 11:20
család Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Itt a január és itt az újabb családi adócsökkentés – hívta fel a figyelmet Koncz Zsófia. A Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára rámutatott: mostantól további 50 százalékkal emelkedik a családi adókedvezmény. – Ezzel a kormány teljesíti a tavalyi vállalását, két lépésben megdupláztuk a családi adókedvezményt. Az első, 50 százalékos emelés tavaly júliusban lépett életbe, a második pedig idén január 1-jétől – emlékeztetett.

Zánka, 2025. december 9. Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára nyilatkozik a sajtónak a Zánkai Erzsébet-táborban tartott Erzsébet-karácsony programon 2025. december 9-én. MTI/Katona Tibor
Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Katona Tibor)

Koncz Zsófia a közösségi oldalán közzétett videójában hangsúlyozta, ez az adócsökkentés egymillió gyermekes családnak jelent több pénzt.

  • Egy gyermeknél havonta 20 ezer forinttal,
  • két gyermeknél 80 ezer forinttal,
  • három gyermeknél 198 ezer forinttal

marad több a családoknál – sorolta az államtitkár. Hozzátette, minden további gyermek esetén újabb 66 ezer forint jár havonta.

A kedvezményt kétféleképpen lehet igénybe venni: vagy havonta a fizetéssel együtt, vagy az éves szja-bevallásban

egy összegben visszaigényelhető májusban. Az adóelőleghez egy írásos nyilatkozat szükséges a munkáltató felé.

Koncz Zsófia emlékeztetett, a családi adókedvezmény a családi adórendszer egyik legfontosabb pillére az alacsony, egykulcsos személyi jövedelemadó mellett. A nemzeti kormány 2010 után azért vezette be ezt a rendszert, hogy a dolgozó, gyermeket nevelő szülők anyagi megbecsülését növelje – hangsúlyozta.

– Ez a rendszer régóta szúrja a baloldal szemét, tizenöt éve támadják.

A Tisza kiszivárgott csomagjából pedig az is kiderült, hogy a családi adórendszer teljes felszámolására készülnek.

Megemelnék az adókat, többkulcsos, akár 22 és 33 százalékos személyi jövedelemadót vezetnének be és jelentősen visszavágnák a családi adókedvezményt is. Ez a dolgozó szülőknek dupla adóemelést jelentene. Ezzel brüsszeli elvárásokat teljesítenének, adóemelésekkel akarnak pénzt behajtani a háborús tervekre – mutatott rá a kormánypárti politikus.

Koncz Zsófia felidézte, hogy a magyar emberek erre egyértelmű nemet mondtak: a nemzeti konzultáción 98 százalék elutasította a többkulcsos adórendszert és 97 százalék nemet mondott a családi adókedvezmények szűkítésére.

– Az újév egyik legfontosabb feladata, hogy megvédjük a magyar családokat, megvédjük a megduplázott családi adókedvezményt! – szögezte le az államtitkár.

Új korszak a családtámogatásokban

A kormány egy videóban foglalta össze, mit kell tudni a családi adókedvezményekről.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekMohács

Széthúzás vagy összefogás – Mohács után ötszáz évvel

Földi László avatarja

Hogyan létezhettünk egy olyan világban, ahol elrabolható volt az ország kétharmada?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu