Itt az újabb családi adócsökkentés + videó

– Itt a január és itt az újabb családi adócsökkentés – hívta fel a figyelmet Koncz Zsófia. A Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára rámutatott: mostantól további 50 százalékkal emelkedik a családi adókedvezmény. – Ezzel a kormány teljesíti a tavalyi vállalását, két lépésben megdupláztuk a családi adókedvezményt. Az első, 50 százalékos emelés tavaly júliusban lépett életbe, a második pedig idén január 1-jétől – emlékeztetett.
Koncz Zsófia a közösségi oldalán közzétett videójában hangsúlyozta, ez az adócsökkentés egymillió gyermekes családnak jelent több pénzt.
- Egy gyermeknél havonta 20 ezer forinttal,
- két gyermeknél 80 ezer forinttal,
- három gyermeknél 198 ezer forinttal
marad több a családoknál – sorolta az államtitkár. Hozzátette, minden további gyermek esetén újabb 66 ezer forint jár havonta.
A kedvezményt kétféleképpen lehet igénybe venni: vagy havonta a fizetéssel együtt, vagy az éves szja-bevallásban
egy összegben visszaigényelhető májusban. Az adóelőleghez egy írásos nyilatkozat szükséges a munkáltató felé.
Koncz Zsófia emlékeztetett, a családi adókedvezmény a családi adórendszer egyik legfontosabb pillére az alacsony, egykulcsos személyi jövedelemadó mellett. A nemzeti kormány 2010 után azért vezette be ezt a rendszert, hogy a dolgozó, gyermeket nevelő szülők anyagi megbecsülését növelje – hangsúlyozta.
– Ez a rendszer régóta szúrja a baloldal szemét, tizenöt éve támadják.
A Tisza kiszivárgott csomagjából pedig az is kiderült, hogy a családi adórendszer teljes felszámolására készülnek.
Megemelnék az adókat, többkulcsos, akár 22 és 33 százalékos személyi jövedelemadót vezetnének be és jelentősen visszavágnák a családi adókedvezményt is. Ez a dolgozó szülőknek dupla adóemelést jelentene. Ezzel brüsszeli elvárásokat teljesítenének, adóemelésekkel akarnak pénzt behajtani a háborús tervekre – mutatott rá a kormánypárti politikus.
Koncz Zsófia felidézte, hogy a magyar emberek erre egyértelmű nemet mondtak: a nemzeti konzultáción 98 százalék elutasította a többkulcsos adórendszert és 97 százalék nemet mondott a családi adókedvezmények szűkítésére.
