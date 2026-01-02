Itt az újabb családi adócsökkentés + videó

– Itt a január és itt az újabb családi adócsökkentés – hívta fel a figyelmet Koncz Zsófia. A Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára rámutatott: mostantól további 50 százalékkal emelkedik a családi adókedvezmény. – Ezzel a kormány teljesíti a tavalyi vállalását, két lépésben megdupláztuk a családi adókedvezményt. Az első, 50 százalékos emelés tavaly júliusban lépett életbe, a második pedig idén január 1-jétől – emlékeztetett.

Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Katona Tibor)

Koncz Zsófia a közösségi oldalán közzétett videójában hangsúlyozta, ez az adócsökkentés egymillió gyermekes családnak jelent több pénzt.

Egy gyermeknél havonta 20 ezer forinttal,

két gyermeknél 80 ezer forinttal,

három gyermeknél 198 ezer forinttal

marad több a családoknál – sorolta az államtitkár. Hozzátette, minden további gyermek esetén újabb 66 ezer forint jár havonta.

A kedvezményt kétféleképpen lehet igénybe venni: vagy havonta a fizetéssel együtt, vagy az éves szja-bevallásban

egy összegben visszaigényelhető májusban. Az adóelőleghez egy írásos nyilatkozat szükséges a munkáltató felé.

Koncz Zsófia emlékeztetett, a családi adókedvezmény a családi adórendszer egyik legfontosabb pillére az alacsony, egykulcsos személyi jövedelemadó mellett. A nemzeti kormány 2010 után azért vezette be ezt a rendszert, hogy a dolgozó, gyermeket nevelő szülők anyagi megbecsülését növelje – hangsúlyozta.

– Ez a rendszer régóta szúrja a baloldal szemét, tizenöt éve támadják.

A Tisza kiszivárgott csomagjából pedig az is kiderült, hogy a családi adórendszer teljes felszámolására készülnek.

Megemelnék az adókat, többkulcsos, akár 22 és 33 százalékos személyi jövedelemadót vezetnének be és jelentősen visszavágnák a családi adókedvezményt is. Ez a dolgozó szülőknek dupla adóemelést jelentene. Ezzel brüsszeli elvárásokat teljesítenének, adóemelésekkel akarnak pénzt behajtani a háborús tervekre – mutatott rá a kormánypárti politikus.

Koncz Zsófia felidézte, hogy a magyar emberek erre egyértelmű nemet mondtak: a nemzeti konzultáción 98 százalék elutasította a többkulcsos adórendszert és 97 százalék nemet mondott a családi adókedvezmények szűkítésére.