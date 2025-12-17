Itt vannak a nemzeti konzultáció pontos végeredményei

Hidvéghi Balázs közösségi oldalára feltett posztjában azt írja, a magyar emberek egyértelműen nemet mondtak az adóemelésekre és a brüsszeli háborús tervek következményeire. A politikus a nemzeti konzultáció végleges eredményeit ismertetve hangsúlyozta: több mint 1,6 millióan küldték vissza a kérdőívet.

A Fidesz parlamenti képviselője arról számolt be, hogy

pontosan 1 604 174 válasz érkezett vissza az adóemelésekről szóló nemzeti konzultációra.

Mint írta, mindenkit köszönet illet, aki részt vett a véleménynyilvánításban.

Hidvéghi Balázs szerint az eredmény egyértelmű:

a válaszadók elsöprő többsége nem akarja, hogy a brüsszeli háborús tervek miatt adóemeléseket vezessenek be Magyarországon. Hozzátette: a magyarok azt sem támogatják, hogy elvegyék a családoknak járó kedvezményeket.

A politikus kiemelte: a kitöltők többsége elutasítja azt is, hogy az elhibázott brüsszeli háborús politika miatt fel kelljen adni az olcsó orosz energiát, ami a rezsicsökkentés megszűnéséhez vezetne.

Az egykulcsos adó mellett a kitöltők 98 százaléka, a családi adókedvezmények szűkítése ellen 97 százalék, az édesanyák és a fiatalok adómentessége mellett 96 százalék, a társasági adó emelése ellen 98 százalék, az olcsó orosz energia mellett pedig 99 százalék szavazott.

Hidvéghi Balázs hangsúlyozta:

a nemzeti konzultáció eredménye kötelező érvényű a magyar kormány számára.

Mint fogalmazott, a magyar emberek világos felhatalmazást adtak.

Hidvéghi Balázs szerint Orbán Viktor a holnapi uniós csúcson már ezzel az erős felhatalmazással fogja képviselni Magyarország és a magyar emberek érdekeit Brüsszelben.

Mint azt lapunk is megírta, rendkívül magas volt a részvétel a nemzeti konzultáción. Több mint 1,6 millióan töltötték ki a Tiltakozzunk az adóemelések ellen! című kérdőívet.