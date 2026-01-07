Olaszország továbbra sem hajlandó katonákat küldeni Ukrajnába

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök tegnap részt vett Párizsban az Ukrajnát támogató országok koalíciójának csúcstalálkozóján, de leszögezte, hogy Olaszországnak továbbra sem áll szándékában katonákat küldeni az ukrán frontra. Az olasz parlament a tavalyi év utolsó napjaiban megszavazta Ukrajna 2026-os támogatását, az azonban kizárt, hogy olasz fegyveres erőket vessenek be az orosz–ukrán háborúban.

Meloni Párizsban is kijelentette, hogy Olaszország nem küld katonákat Ukrajnába (Fotó: AFP)

A párizsi csúcstalálkozót követően az olasz miniszterelnöki hivatal, a Palazzo Chigi közleményt adott ki, amelyben egyértelműen leszögezte, hogy Olaszország nem küld katonákat ukrán területre. Meloni azt is hangsúlyozta, hogy az Ukrajna védelmére tervezett többnemzetiségű erőhöz való csatlakozás önkéntes alapon működik és Olaszország nem kíván élni ezzel a lehetőséggel. A kormány álláspontja továbbra sem változott a korábbiakhoz képest, az olasz fegyveres erők bevetése kizárt.