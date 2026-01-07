olaszországukrajnagiorgia meloni

Olaszország továbbra sem hajlandó katonákat küldeni Ukrajnába

Az olasz miniszterelnöki hivatal közleményt adott ki, melyben tudatják, hogy bár Olaszország továbbra is támogatja Ukrajnát, de olasz katonák nem mennek az ukrán frontra. Olaszország miniszterelnöke szerint a cél a tartós és igazságos béke elérése.

Jánosi Dalma (Róma)
2026. 01. 07. 19:30
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök Fotó: Anadolu via AFP
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök tegnap részt vett Párizsban az Ukrajnát támogató országok koalíciójának csúcstalálkozóján, de leszögezte, hogy Olaszországnak továbbra sem áll szándékában katonákat küldeni az ukrán frontra. Az olasz parlament a tavalyi év utolsó napjaiban megszavazta Ukrajna 2026-os támogatását, az azonban kizárt, hogy olasz fegyveres erőket vessenek be az orosz–ukrán háborúban. 

Meloni Párizsban is kijelentette, hogy Olaszország nem küld katonákat Ukrajnába
Meloni Párizsban is kijelentette, hogy Olaszország nem küld katonákat Ukrajnába (Fotó: AFP)

A párizsi csúcstalálkozót követően az olasz miniszterelnöki hivatal, a Palazzo Chigi közleményt adott ki, amelyben egyértelműen leszögezte, hogy Olaszország nem küld katonákat ukrán területre. Meloni azt is hangsúlyozta, hogy az Ukrajna védelmére tervezett többnemzetiségű erőhöz való csatlakozás önkéntes alapon működik és Olaszország nem kíván élni ezzel a lehetőséggel. A kormány álláspontja továbbra sem változott a korábbiakhoz képest, az olasz fegyveres erők bevetése kizárt.  

Meloni szerint a cél a tartós és igazságos béke elérése, ez azonban nem járhat európai csapatok háborús bevonásával, felelőtlen lépés lenne. 

Politikai elemzések szerint, az olasz katonák ukrán frontra küldése a Giorgia Meloni vezette kormány bukását jelentené. Egyrészt azért, mert a jobbközép koalíciós kormányon belül korábban sem volt teljes az egyetértés Ukrajna támogatásával kapcsolatban. A Liga párt főtitkára, Matteo Salvini több alkalommal tett olyan kijelentéseket, hogy az ukrán fegyverszállítmányok küldése helyett a békekötésekre kellene koncentrálnia az európai szereplőknek. Ebbe az irányba próbálta befolyásolni a 2026-os évben juttatott támogatásokat is. 

Másrészt több vélemény-kutatásból is kiderült, hogy a lakosság sem támogatná, ha olasz katonák életüket kockáztatnák az ukrán orosz konfliktusban. Giorgia Meloni tehát egyfajta köztes megoldás megtartására törekszik, amely lehetővé teszi, hogy az olaszok álláspontját képviselje, ugyanakkor az Ukrajnát támogató országok tanácskozásain is tárgyalóasztalhoz ülhessen.

Olasz baloldali politikusok úgy nyilatkoztak, Meloni téved, ha nem kíván részt venni a nemzetközi tervben. 

Riccardo Magi, a Több Európa nevű baloldali politikai formáció elnöke fontos lépésnek nevezte azokat a biztonsági garanciákat és a békemegállapodás betartását szolgáló nemzetközi összefogást, amelyeket az Ukrajnát támogató országok vetettek fel. A baloldali politikus szerint Giorgia Meloninak teljes mértékben támogatnia kellene a kezdeményezést, és Olaszországnak részt kellene vennie a nemzetközi kontingens létrehozásában.

Magi úgy véli, éppen azokról a garanciákról van szó, amelyeket maga Meloni szorgalmazott az elmúlt hetekben, most azonban – állítása szerint – visszalépett.

Meloni közleménye heves visszhangot váltott ki Ukrajnában is. Az ukrán média szélsőjobboldalinak nevezte az olasz miniszterelnököt, amiért nem hajlandó olasz állampolgárok életét kockára tenni Ukrajnáért.

Borítókép: Giorgia Meloni olasz miniszterelnök (Fotó: Anadolu via AFP)

