Rendkívüli

Zelenszkijnek ez fájni fog: váratlan lépést tett az Egyesült Államok az orosz olaj ügyében

Orbán BalázsvideóZelenszkijkampánybeszéd

Zelenszkij parádés kampánybeszéde Orbán Viktor mellett

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy videóban bírálta a magyar kormány álláspontját. Mint mondta, Magyarország a háború kezdete óta blokkolta a szankciós politikát, és nem nyújtott katonai támogatást Ukrajnának. A felvételt Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója osztotta meg a közösségi oldalán.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 7:44
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyarország miniszterelnöke az egész év során blokkolta a szankciós politikát – mondja Zelenszkij egy videón, amit Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója osztott meg a közösségi oldalán.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Fotó: AFP

Megakadályozta a fegyverek tranzitját Magyarországon keresztül. A háború kezdete óta soha nem segítettek nekünk katonai támogatással, és világosan kijelentették, hogy nem fogják támogatni Ukrajnát

 – magyarázta az ukrán elnök.

Orbán Balázs a bejegyzésében úgy értékeli a videót, hogy ez Zelenszkij parádés kampánybeszéde Orbán Viktor mellett.

Mint arról korábban beszámoltunk, az ukrán parlament nem szavazta meg az IMF-hitel következő részletének lehívásához szükséges törvényt. Mindössze 168 képviselő támogatta a javaslatot a szükséges 226 helyett, így Zelenszkij tervei meghiúsultak. A szakértők szerint áprilisig forrásokra lesz szüksége az országnak, vagy a pénzügyi összeomlás fenyegeti Ukrajnát.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrán

Na, gyertek, csüccs ide!

Bayer Zsolt avatarja

Az ukrán fenyegető gazember, a Karma és a hazai balliberális sajtó nevetséges hazudozása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu