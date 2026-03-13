Zelenszkij parádés kampánybeszéde Orbán Viktor mellett

Mint arról korábban beszámoltunk, az ukrán parlament nem szavazta meg az IMF-hitel következő részletének lehívásához szükséges törvényt. Mindössze 168 képviselő támogatta a javaslatot a szükséges 226 helyett, így Zelenszkij tervei meghiúsultak. A szakértők szerint áprilisig forrásokra lesz szüksége az országnak, vagy a pénzügyi összeomlás fenyegeti Ukrajnát.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)