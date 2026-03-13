Magyarország miniszterelnöke az egész év során blokkolta a szankciós politikát – mondja Zelenszkij egy videón, amit Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója osztott meg a közösségi oldalán.
Zelenszkij parádés kampánybeszéde Orbán Viktor mellett
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy videóban bírálta a magyar kormány álláspontját. Mint mondta, Magyarország a háború kezdete óta blokkolta a szankciós politikát, és nem nyújtott katonai támogatást Ukrajnának. A felvételt Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója osztotta meg a közösségi oldalán.
Megakadályozta a fegyverek tranzitját Magyarországon keresztül. A háború kezdete óta soha nem segítettek nekünk katonai támogatással, és világosan kijelentették, hogy nem fogják támogatni Ukrajnát
– magyarázta az ukrán elnök.
További Külföld híreink
Orbán Balázs a bejegyzésében úgy értékeli a videót, hogy ez Zelenszkij parádés kampánybeszéde Orbán Viktor mellett.
További Külföld híreink
Mint arról korábban beszámoltunk, az ukrán parlament nem szavazta meg az IMF-hitel következő részletének lehívásához szükséges törvényt. Mindössze 168 képviselő támogatta a javaslatot a szükséges 226 helyett, így Zelenszkij tervei meghiúsultak. A szakértők szerint áprilisig forrásokra lesz szüksége az országnak, vagy a pénzügyi összeomlás fenyegeti Ukrajnát.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Hatalmas migrációs hullám fenyegeti Európát, ez az ország különösen bajban van
Egy tanulmány szerint az iráni háború miatt a menekültek többsége Németországba érkezhet.
Videón a kényszersorozás Dnyipróban: betuszkoltak egy férfit a furgonba, a kutyája az utcán maradt
Több emberrabló támadt a civilre, erőszakkal tuszkolták be a járműbe.
Szuperszonikus ballisztikus rakétákat vett Magyarország szomszédja
És még többet is be fognak szerezni.
Ukrán hírcsatornán támadták a magyar védett árat, Orbán Viktor leváltásában reménykednek
Ukrajnának kedvező lenne, ha a következő választások után változás történne Magyarországon – hangzott el a műsorban.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Hatalmas migrációs hullám fenyegeti Európát, ez az ország különösen bajban van
Egy tanulmány szerint az iráni háború miatt a menekültek többsége Németországba érkezhet.
Videón a kényszersorozás Dnyipróban: betuszkoltak egy férfit a furgonba, a kutyája az utcán maradt
Több emberrabló támadt a civilre, erőszakkal tuszkolták be a járműbe.
Szuperszonikus ballisztikus rakétákat vett Magyarország szomszédja
És még többet is be fognak szerezni.
Ukrán hírcsatornán támadták a magyar védett árat, Orbán Viktor leváltásában reménykednek
Ukrajnának kedvező lenne, ha a következő választások után változás történne Magyarországon – hangzott el a műsorban.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!