A hat olimpiai arany után Klaebo győzelmi sorozata drámai véget ért, kórházba szállították

Johannes Hösflot Klaebo az elmúlt két évben bebetonozta a pozícióját: ő minden idők legjobb sífutója. Klaebo előbb a tavalyi, trondheimi világbajnokságon, majd az idei milánói–cortinai téli olimpia során is besöpörte a számára elérhető hat aranyérmet. Ötkarikás távlatokba helyezve a norvég klasszis teljesítményét: ő mindössze a második sportoló az amerikai úszó, Michael Phelps után, aki eljutott tíz olimpiai arany fölé pályafutása során. Klaebo az olimpiai parádé után sem lassított: a következő két világbajnokság helyszínén, a svédországi Falunban és a finnországi Lahtiban is megnyerte mindkét világkupaversenyét, így érkezett haza Norvégiába, ahol csütörtökön Drammenben sprintversenyt rendeztek, szombaton pedig következik az oslói 50 kilométeres futam.

Johannes Hösflot Klaebo saját lábán, de orvosok gyűrűjében hagyta el a pályát, a téli olimpia legnagyobb hőse a drammeni sífutóversenyen bukott nagyot. Fotó: AFP/NTB/Lise Åserud

Az 50 kilométeres versenyt viszont jó eséllyel Klaebo nélkül rendezik, aki súlyos bukásba keveredett a drammeni elődöntőben.

Klaebo óriási bukása, kórházba kellett szállítani

A szűk, városi körpályán Klaebo és a mögötte az olimpiai sprintversenyen ezüstérmet nyert amerikai Ben Ogden akadt össze. Ogden elesett, s Klaebo már nem tudta kikerülni, ő is a földre került, ahogy a futam további négy résztvevője közül még ketten: a szintén norvég Aron Aakre Rysstad és a svéd Alvar Myhlback.

A legrosszabbul azonban egyértelműen Klaebo járt: csúnyán beverte a tarkóját, s míg a többiek hamar felpattantak, a norvég klasszis továbbra is a havon feküdt.

A norvég szurkolók kissé fellélegezhettek, hogy Klaebo végül saját lábán hagyta el a pályát, igaz, az orvosok gyűrűjében. Nem sokkal később a sífutólegendát a drammeni kórházba szállították.

Hogy van a norvég sífutó a bukása után?

Arild Monsen a norvég sprintercsapat edzője még a verseny helyszínén beszélt Klaebóval, és arról számolt be, hogy összefüggő társalgást tudott folytatni a versenyzővel. Később a sífutó apja, Haakon Klaebo nyilatkozott a Dagbladetnek, miután a kórházban meglátogatta a fiát.