A hat olimpiai arany után Klaebo győzelmi sorozata drámai véget ért, kórházba szállították

Johannes Hösflot Klaebo az idei milánói–cortinai téli olimpia legnagyobb sztárja volt: a norvég sífutó hat aranyat nyert, söprésével a második sportoló lett az amerikai úszófenomén, Michael Phelps után, aki tíz olimpiai bajnoki cím fölé jutott. Klaebo az ötkarikás játékok után a világkupában további négy sikerrel folytatta győzelmi sorozatát, mielőtt a széria éppen hazájában drámai véget ért: a 29 éves sífutó bukásba keveredett, kórházba kellett szállítani, a fejsérülése mértéke a kérdéses.

Koczó Dávid
2026. 03. 13. 8:56
A többiek már feltápászkodtak, Johannes Hösflot Klaebo viszont még a földön, miután csúnyán beverte a fejét a sífutók drammeni sprintversenyén Fotó: AFP/NTB/Lise Åserud
Johannes Hösflot Klaebo az elmúlt két évben bebetonozta a pozícióját: ő minden idők legjobb sífutója. Klaebo előbb a tavalyi, trondheimi világbajnokságon, majd az idei milánói–cortinai téli olimpia során is besöpörte a számára elérhető hat aranyérmet. Ötkarikás távlatokba helyezve a norvég klasszis teljesítményét: ő mindössze a második sportoló az amerikai úszó, Michael Phelps után, aki eljutott tíz olimpiai arany fölé pályafutása során. Klaebo az olimpiai parádé után sem lassított: a következő két világbajnokság helyszínén, a svédországi Falunban és a finnországi Lahtiban is megnyerte mindkét világkupaversenyét, így érkezett haza Norvégiába, ahol csütörtökön Drammenben sprintversenyt rendeztek, szombaton pedig következik az oslói 50 kilométeres futam.

Johannes Hösflot Klaebo saját lábán, de orvosok gyűrűjében hagyta el a pályát, a téli olimpia legnagyobb hőse a drammeni sífutó versenyen bukott nagyot
Johannes Hösflot Klaebo saját lábán, de orvosok gyűrűjében hagyta el a pályát, a téli olimpia legnagyobb hőse a drammeni sífutóversenyen bukott nagyot. Fotó: AFP/NTB/Lise Åserud

Az 50 kilométeres versenyt viszont jó eséllyel Klaebo nélkül rendezik, aki súlyos bukásba keveredett a drammeni elődöntőben.

 

Klaebo óriási bukása, kórházba kellett szállítani

A szűk, városi körpályán Klaebo és a mögötte az olimpiai sprintversenyen ezüstérmet nyert amerikai Ben Ogden akadt össze. Ogden elesett, s Klaebo már nem tudta kikerülni, ő is a földre került, ahogy a futam további négy résztvevője közül még ketten: a szintén norvég Aron Aakre Rysstad és a svéd Alvar Myhlback.

A legrosszabbul azonban egyértelműen Klaebo járt: csúnyán beverte a tarkóját, s míg a többiek hamar felpattantak, a norvég klasszis továbbra is a havon feküdt.

A norvég szurkolók kissé fellélegezhettek, hogy Klaebo végül saját lábán hagyta el a pályát, igaz, az orvosok gyűrűjében. Nem sokkal később a sífutólegendát a drammeni kórházba szállították.

 

Hogy van a norvég sífutó a bukása után?

Arild Monsen a norvég sprintercsapat edzője még a verseny helyszínén beszélt Klaebóval, és arról számolt be, hogy összefüggő társalgást tudott folytatni a versenyzővel. Később a sífutó apja, Haakon Klaebo nyilatkozott a Dagbladetnek, miután a kórházban meglátogatta a fiát.

– Szerencsére úgy tűnik, minden rendben, de ha így beveri valaki a fejét, akkor elővigyázatosnak kell lenni – fogalmazott az idősebb Klaebo, aki hozzátette: személyesen gondoskodik arról, hogy fia eljusson Oslóba, ha az orvosok engedik fiát rajthoz állni a szombati versenyen.

 

Mi az, amit Johannes Hösflot Klaebo még sosem nyert meg?

A Klaebo színre lépése előtti években Petter Northug számított a legjobb norvég sífutónak. Az ellentmondásos legenda figyelmeztetett: a bukás Klaebo idényének végét jelentheti.

Brutálisan nézett ki. Reméljük, ott lesz a szombati rajtnál, de a bukás többe is kerülhet. Fejsérülés esetén az idény legrosszabb lezárása is lehet ez.

Az oslói verseny után jövő héten az Egyesült Államokban, Lake Placidben három versennyel zárul a világkupa-sorozat. Klaebo az összetett és a sprintpontversenyt már megnyerte – előbbit hatodszor, beállítva honfitársa, Björn Daehlie rekordját, utóbbit már nyolcadik alkalommal, itt már rég egyedül tartja a csúcsot.

A távolsági szakági világkupát viszont most nyerhetné meg először sikerekben rendkívül gazdag karrierje során Klaebo. Egyelőre vezet, de ha valóban nem tud rajthoz állni a hátra lévő versenyeken, akkor honfitársa, Harald Östberg Amundsen valószínűleg megelőzi.

Klaebo kiesését egy másik norvég, Ansgar Evensen használta ki Drammenben, első vk-győzelmét aratta, mögötte az első vk-dobogóját ünneplő cseh Jiri Tuz és a legelső világkupaversenyén rögtön harmadik Kristian Kollerud ért célba.

 

