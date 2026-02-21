Honfitársa megpróbálta megakadályozni Klaebo olimpiai söprését, de nem járt sikerrel

Johannes Hösflot Klaebo söprése volt a tét a milánói–cortinai téli olimpia utolsó férfi sífutóversenyén, 50 kilométeren, klasszikus stílusban. A 29 éves norvég Klaebo már tízszeres olimpiai bajnokként állt rajthoz, s idén mind az öt korábbi versenyszám végén a dobogó legfelső fokára léphetett fel. A legnagyobb riválisának előzetesen honfitársa, Martin Löwström Nyenget tűnt. Az olaszok legendája, Federico Pellegrino betegség miatt visszalépett, a szintén vírussal küzdő Iivo Niskanen, a szám 2018-as olimpiai bajnoka viszont ott volt a mezőnyben, ahogy Kónya Ádám és Büki Ádám is.

Ahogy Iivo Niskanen, úgy Harald Östberg Amundsen is feladta az 50 km-es versenyt, de Klaebo, Nyenget és Iversen révén is is elvitték az összes érmet a norvégok (Fotó: The Yomiuri Shimbun/AFP/Kentaro Tominaga)

Niskanen, aki az előző három olimpiáról egy-egy aranyéremmel térhetett haza, a verseny korai szakaszában még beszállt Nyenget mellé a tempódiktálásba, a táv harmadához érve azonban kiállt, hogy az egyik norvég, Harald Östberg Amundsen is, aki nem tudta kárpótolni magát, miután lemaradt a norvég váltó- és csapatsprintaranyról is, az olimpia első sífutóversenyén pedig elesett.

Norvég háziküzdelem: Klaebo söprése ellen Nyenget

A többi norvég viszont szép lassan mindenkit leszakított, utolsóként az orosz Szavelij Koroszteljov és a francia Victor Lovera szakadt le a Nyenget, Klaebo és Emil Iversen alkotta élcsoportról. Két honfitársával ellentétben Iversen mindössze a második versenyét futotta az olimpián, 2021-ben Klaebo kizárása után ő lett az 50 km világbajnoka, a tavalyi hazai vb-re viszont nem fért be a keretbe.