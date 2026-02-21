Rendkívüli

Orbán Viktor: Ukrajna káoszt akar, de Magyarországot nem lehet megzsarolni + videó

Johannes Hösflot Klaebotéli olimpia 2026SífutásEmil IversenIivo Niskanen

Honfitársa megpróbálta megakadályozni Klaebo olimpiai söprését, de nem járt sikerrel

Johannes Hösflot Klaebo megcsinálta a milánói–cortinai téli olimpián, amit a tavalyi világbajnokságon is: megnyerte mind a hat számára elérhető aranyérmet sífutásban. Klaebo utolsó aranyára az 50 kilométeres klasszikus stílusú versenyben honfitársa, Martin Löwström Nyenget jelentette a legnagyobb veszélyt, aki olyan erős tempót diktált, hogy a korábbi bajnok Iivo Niskanen és az egyik norvég, Harald Östberg Amundsen is feladta a versenyt.

Koczó Dávid
2026. 02. 21. 13:07
Martin Löwström Nyenget minden megtett 50 km-es sífutásban, hogy megakadályozza Johannes Hösflot Klaebo téli olimpiai söprését, a korábbi bajnok Iivo Niskanen hamar kiállt Fotó: AFP/TOBIAS SCHWARZ
Johannes Hösflot Klaebo söprése volt a tét a milánói–cortinai téli olimpia utolsó férfi sífutóversenyén, 50 kilométeren, klasszikus stílusban. A 29 éves norvég Klaebo már tízszeres olimpiai bajnokként állt rajthoz, s idén mind az öt korábbi versenyszám végén a dobogó legfelső fokára léphetett fel. A legnagyobb riválisának előzetesen honfitársa, Martin Löwström Nyenget tűnt. Az olaszok legendája, Federico Pellegrino betegség miatt visszalépett, a szintén vírussal küzdő Iivo Niskanen, a szám 2018-as olimpiai bajnoka viszont ott volt a mezőnyben, ahogy Kónya Ádám és Büki Ádám is.

Ahogy Iivo Niskanen, úgy Harald Östberg Amundsen is feladta az 50 km-es versenyt, de Klaebo, Nyenget és Iversen révén is is elvitték az összes érmet a norvégok
Ahogy Iivo Niskanen, úgy Harald Östberg Amundsen is feladta az 50 km-es versenyt, de Klaebo, Nyenget és Iversen révén is is elvitték az összes érmet a norvégok (Fotó: The Yomiuri Shimbun/AFP/Kentaro Tominaga)

Niskanen, aki az előző három olimpiáról egy-egy aranyéremmel térhetett haza, a verseny korai szakaszában még beszállt Nyenget mellé a tempódiktálásba, a táv harmadához érve azonban kiállt, hogy az egyik norvég, Harald Östberg Amundsen is, aki nem tudta kárpótolni magát, miután lemaradt a norvég váltó- és csapatsprintaranyról is, az olimpia első sífutóversenyén pedig elesett.

Norvég háziküzdelem: Klaebo söprése ellen Nyenget

A többi norvég viszont szép lassan mindenkit leszakított, utolsóként az orosz Szavelij Koroszteljov és a francia Victor Lovera szakadt le a Nyenget, Klaebo és Emil Iversen alkotta élcsoportról. Két honfitársával ellentétben Iversen mindössze a második versenyét futotta az olimpián, 2021-ben Klaebo kizárása után ő lett az 50 km világbajnoka, a tavalyi hazai vb-re viszont nem fért be a keretbe.

Iversen úgy lendült újra formába, hogy Klaebóval együtt edzett, s bár az idény elején még nem volt tagja a norvég válogatottnak, beküzdötte magát az olimpiai keretbe.

Bár az 50 kilométeres versenyben minden kör végén van lehetőség lécet cserélni, a három norvég ezzel egyszer sem élt: Nyenget vélhetően tudatosan építette ezt a stratégiájába, hátha az elhasznált léceken kevésbé jön ki Klaebo sebességbeli fölénye a hajrában, illetve az utolsó emelkedőn.

Klaebo olimpiai söprése teljes lett

Nem volt azonban ellenszer: Klaebo az utolsó emelkedőn otthagyta, megcsinálta, amit a tavalyi vb-n is, megnyerte mind a hat elérhető aranyérmet sífutásban.

Johannes Hösflot Klaebo az első sportoló, aki egy téli olimpián hat aranyat nyert, összességében pedig tizenegy olimpiai aranynál jár pályafutása során, ennél többet csak az amerikai úszó, Michael Phelps (23) gyűjtött valaha.

Klaebo mögött Nyenget lett a második, az utolsó körben lemaradva Iversen harmadik, azaz csak lett egy dobogó sífutásban, amelyre csak norvég állhatott fel.

A többi nemzet különversenyét végül a francia Theo Schely nyerte, aki még a harmadik Iversentől is majdnem két percet kapva lett negyedik. A magyarok közül Kónya Ádám és Büki Ádám sem jutott el a célig, mindkettejüket lekörözték, habár Kónya nagyon közel járt ahhoz, hogy elkezdhesse az utolsó körét.

Téli olimpia, férfi sífutás, 50 km

  1. Johannes Hösflot Klaebo (norvég) 2:07:07,1 óra
  2. Martin Löwström Nyenget (norvég) + 17,5 másodperc
  3. Emil Iversen (norvég) + 46,2 mp

Kónya Ádám és Büki Ádám körhátrány miatt nem fejezhette be a versenyt.

Klaebo 10 kilométeres aranya kulcsfontosságú volt a söprés felé vezető úton

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

