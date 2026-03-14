Vége az egységes önerőnek és drasztikus változás jön a hiteleknél

Jelentős változás lépett életbe a lakáshitelek bírálati gyakorlatában, ami alapjaiban írja át a vásárlók pénzügyi tervezését. Az új rendszer miatt már nem csupán a jövedelem számít, hanem egy eddig másodlagosnak tűnő dokumentum is döntő szerepet kap az önerő lakáshitelhez szükséges meghatározásakor. A vidék kiemelten érintett lehet.

Schweickhardt Gyula
2026. 03. 14. 16:41
Az ingyenesség titka a hitelösszegben rejlik
Komoly szigorítást vezettek be az egyik meghatározó pénzintézetnél, ami alapjaiban formálja át a lakáshitelpiacot 2026 elején. A Money.hu szerint a finanszírozási arány mostantól már nemcsak a település típusától, hanem a megvásárolni kívánt ingatlan energetikai besorolásától is függ. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a korszerűtlenebb lakásokhoz sokkal több saját erőre lesz szükség, mint a modern, energiatakarékos otthonokhoz.

Az első lakáshitel-változás a sorban

A szakértők szerint ez a lépés csupán az első jele egy folyamatnak, amely valószínűleg a teljes bankszektort érinteni fogja a jövőben. A cél a minőségi ingatlanállomány finanszírozása és a kockázatok hatékonyabb kezelése. Garam Dániel, a Money.hu hitelszakértője arra hívta fel a figyelmet, hogy a lakásvásárlóknak már az adásvételi szerződés megkötése előtt tisztázniuk kell a pontos energetikai adatokat. Ez azért fontos, mert a hiteles tanúsítvány határozza meg, mekkora hitelt hajlandó nyújtani a bank.

A nagyvárosokban valószínűleg marad

A szabályozás értelmében a legnagyobb ingatlanforgalmú városokban, mint amilyen Budapest is, továbbra is elérhető maradhat a tízszázalékos önerővel történő finanszírozás. Ezeken a helyeken ugyanis a könnyebb értékesíthetőség ellensúlyozza a hitelezési kockázatokat. A kisebb településeken viszont szigorúbb feltételeket szabtak. Ott a kedvező arányok eléréséhez már legalább C kategóriás energetikai tanúsítványra van szükség az ingatlan műszaki állapotának figyelembevétele mellett.

Ez a változás leginkább a vidéki, régebbi építésű házak vásárlóit érinti majd érzékenyen. A D vagy ennél rosszabb kategóriájú, korszerűtlen ingatlanok esetében a bankok jóval magasabb önerőt kérhetnek. Ez a gyakorlatban akár 30-40 százalékos saját forrást is jelenthet, ami egy átlagos vidéki háznál több tíz millió forintos különbséget is eredményezhet a vevőknek. Az olló tehát tovább nyílik a jó állapotú és a felújítandó házak piaci értéke között.

Mélyülhetnek a különbségek

Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője kiemelte, hogy mélyülhet a felújított és a közepes állapotú ingatlanok közötti árszakadék. Annak ellenére, hogy a modernebb ingatlanok vételára és így a havi törlesztője is magasabb lehet, a finanszírozási korlátok mégis a minőség irányába terelik a vevőket. Ez a folyamat azoknak kedvez, akiknek a jövedelme elbírja a feszített költségvetést, de nincs jelentős készpénztartalékuk az induláshoz.

A hitelfelvétel előtt állóknak tehát minden eddiginél fontosabb, hogy pontosan ismerjék az ingatlan paramétereit.

A Money.hu szerint a tanúsítvány megléte már nemcsak esztétikai vagy rezsikérdés, hanem a hitelképesség egyik legfontosabb oszlopa lett. Aki nem figyel erre időben, az könnyen kicsúszhat a tervezett büdzséből az adásvétel finisében. Az új szabályok szerint a bankok óvatossága érthető, de ez a lakáspiacon is komoly átrendeződést hozhat a következő hónapokban. A felelős döntéshez mindenképpen érdemes szakértői segítséget kérni.

Bayer Zsolt
idezojelekBékemenet

Szilágyi Ákos barátom munkája

Bayer Zsolt avatarja

