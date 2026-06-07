Amerika gyakorlatilag kivégzi Iránt – itt a labdarúgó-vb botrányának újabb fejezete
Miután az Egyesült Államok hónapokkal ezelőtt háborút kezdett Irán ellen, egészen elképesztő helyzet alakult ki az iráni labdarúgó-válogatott körül, amely jelen pillanatban Mexikóban várja a vb kezdetét. Az amerikai hatóságok több, a csapathoz tartozó hivatalos személy beutazását megtagadták, most pedig egy újabb szabállyal a teljes iráni csapatot akarják ellehetetleníteni, vagy ahogyan Irán fogalmaz, kivégezni.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!