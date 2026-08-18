A Fradi túlélte a zalaegerszegi meccset és már nem utolsó az NB I-ben

A ZTE edzőjének nagy ígérete

A ZTE edzője, Filipe Celikkaya így értékelt: „Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk, és azt is, hogy a Ferencváros szeretne hamar előnyhöz jutni, amit a mérkőzés elején sikerült megakadályoznunk. Nagyon jó átmeneteket láttam a csapatnál, és csalódott vagyok, hogy egyikből sem sikerült betalálnunk.

A második játékrészben úgy gondolom, ellenfelünk fölé nőttünk: sokkal több tiszta helyzetet alakítottunk ki, és a játék képe alapján akár a győzelmet is megérdemeltük volna.

Dolgoznunk kell tovább, és garantálni tudom, hogy a jelenlegi munkával hamarosan olyan csapatot fogunk látni a pályán, amilyet a szurkolók, és mi is látni szeretnénk.”

A ZTE kevés helyzetet dolgozott ki a Fradi ellen - Fotó: ZTE FC.hu

Gundel Takács Bence szerint megvoltak a helyzeteik, a Fraditól nem szégyen kikapni. A kapus azt is elmondta, hogy a Vasas elleni súlyos vereséget követően saját szurkolóiknak is be kellett bizonyítaniuk, hogy nem annyira rosszak, mint azt a Fáy utcában látott 0-5 bizonyította.

Az M4 Sportnak nyilatkozó zalaegerszegi kapus azt is elmondta, hogy szerinte a ZTE-szurkolók láthatták, mennyivel jobb volt a Fradi elleni teljesítmény, mint a Vasas ellen nyújtott produkció.

A Fradi tehát győzelemmel fejezte be az ZTE elleni összecsapást, innentől kezdve pedig minden idegszálával a csütörtök este 19 órakor kezdődő Európa-liga playoff-mérkőzésre koncentrálhat, amelyet idegenben játszik majd a török Trabzonspor ellen.