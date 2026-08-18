ZTE FCFradiBorbély Balázs

A Fradi túlélte a zalaegerszegi meccset és már nem utolsó az NB I-ben

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A Magyar Kupa-győztes Fradinak létfontosságú volt, hogy legyőzze a Zalaegerszeg csapatát hétfőn este a labdarúgó NB I 4. fordulójában. A Fradi Corbu góljával végül – ha nehezen is –, de hozta a kötelezőt, megszerezve ezzel az első győzelmét ebben a bajnokságban. Ezzel Borbély Balázs csapata elmozdult az utolsó helyről az NB I-ben, ami mindenképpen megnyugvást adhat a csapatnak a csütörtöki, törökországi Európa-liga selejtező előtt.

Lantos Gábor
2026. 08. 18. 5:12
Nem hozott látványos meccset a ZTE és a Fradi hétfő esti találkozója Fotó: ztefc.hu
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A ZTE edzőjének nagy ígérete

A ZTE edzője, Filipe Celikkaya így értékelt: „Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk, és azt is, hogy a Ferencváros szeretne hamar előnyhöz jutni, amit a mérkőzés elején sikerült megakadályoznunk. Nagyon jó átmeneteket láttam a csapatnál, és csalódott vagyok, hogy egyikből sem sikerült betalálnunk. 

A második játékrészben úgy gondolom, ellenfelünk fölé nőttünk: sokkal több tiszta helyzetet alakítottunk ki, és a játék képe alapján akár a győzelmet is megérdemeltük volna.

Dolgoznunk kell tovább, és garantálni tudom, hogy a jelenlegi munkával hamarosan olyan csapatot fogunk látni a pályán, amilyet a szurkolók, és mi is látni szeretnénk.”

A ZTE kevés helyzetet dolgozott ki a Fradi ellen - Fotó: ZTE FC.hu

Gundel Takács Bence szerint megvoltak a helyzeteik, a Fraditól nem szégyen kikapni. A kapus azt is elmondta, hogy a Vasas elleni súlyos vereséget követően saját szurkolóiknak is be kellett bizonyítaniuk, hogy nem annyira rosszak, mint azt a Fáy utcában látott 0-5 bizonyította. 

Az M4 Sportnak nyilatkozó zalaegerszegi kapus azt is elmondta, hogy szerinte a ZTE-szurkolók láthatták, mennyivel jobb volt a Fradi elleni teljesítmény, mint a Vasas ellen nyújtott produkció.

A Fradi tehát győzelemmel fejezte be az ZTE elleni összecsapást, innentől kezdve pedig minden idegszálával a csütörtök este 19 órakor kezdődő Európa-liga playoff-mérkőzésre koncentrálhat, amelyet idegenben játszik majd a török Trabzonspor ellen.

 

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