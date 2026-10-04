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Az FIA a saját szabályát is felülírta, Verstappen győzött a sepangi káoszban

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Trópusi felhőszakadás, az új generációs Forma–1-es autókat sorra megbénító szoftverproblémák, piros zászló és egy olyan FIA-döntés előzte meg a Bahreini Nagydíj rajtját, amely nem követte a szövetség saját szabálykönyvében rögzített sorrendet. A Sepangban rendezett kaotikus futamot végül Max Verstappen nyerte meg, megszerezve első győzelmét a 2026-os idényben. A vb-éllovas Kimi Antonelli második lett, Lewis Hamilton pedig nagy felzárkózással állhatott dobogóra.

Szalay Attila
2026. 10. 04. 13:01
Esőkáosz Sepangban, emiatt is csúszott a rajt Fotó: LILLIAN SUWANRUMPHA Forrás: AFP

Verstappen az újabb káoszból jött ki a legjobban

A tényleges rajtnál sem lett egyszerűbb a helyzet. A pálya még nedves volt, de csak kilencen választották az intermediate gumikat. Verstappen, Antonelli és George Russell jól döntött, Hamilton, Charles Leclerc, Lando Norris és Oscar Piastri viszont slickeken próbálkozott.

Antonelli nagyszerűen rajtolt és Verstappent megelőzve átvette a vezetést, Russell pedig szintén a holland elé került. Verstappen azonban előbb Russellt előzte vissza, majd Valtteri Bottas kicsúszása miatt újabb Safety Car következett. Mire ismét szabaddá vált a verseny, már a száraz pályás gumik jelentették a jobb választást, a holland pedig a következő újraindításnál Antonellit is megelőzte. Innentől lényegében ő kontrollálta a versenyt.

A hajrá még egyszer átrendezte az élmezőnyt. Russell, aki sokáig dobogós helyen haladt és Antonelli mögött a világbajnokság második helyén állt, technikai hiba miatt hat körrel a leintés előtt kiesett. 

Hamilton eközben látványosan kapaszkodott vissza: a rosszul sikerült gumiválasztás után a 18. helyig is visszacsúszott, végül az 53. körben Hadjart is megelőzte, és megszerezte a harmadik helyet. Verstappen előtt már nem nyílt újabb veszély. A Red Bull négyszeres világbajnoka Antonelli előtt nyerte meg a futamot, ezzel megszerezte saját és csapata első győzelmét a 2026-os idényben.

A Bahreini Nagydíj első tíz helyezettje

  • Max Verstappen (Red Bull)
  • Kimi Antonelli (Mercedes)
  • Lewis Hamilton (Ferrari)
  • Charles Leclerc (Ferrari)
  • Isack Hadjar (Red Bull)
  • Oscar Piastri (McLaren)
  • Liam Lawson (Racing Bulls)
  • Fernando Alonso (Aston Martin)
  • Lando Norris (McLaren)
  • Arvid Lindblad (Racing Bulls)
Forma-1-es Bahreini NagydíjfiaMax VerstappenSzóljon hozzá!

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Néző László
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Kecsegét kecsegtetni

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Ideig-óráig kecsegék puszilgatásával, római vakációkkal, parlamenti parádékkal, meg ellenzéki politikusok bebörtönzésével el lehet fedni a valóságot, de ahogyan telnek a hetek, hónapok, ez már kevés lesz, mint kecsegében a szálka.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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