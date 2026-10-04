Az FIA a saját szabályát is felülírta, Verstappen győzött a sepangi káoszban

Verstappen az újabb káoszból jött ki a legjobban

A tényleges rajtnál sem lett egyszerűbb a helyzet. A pálya még nedves volt, de csak kilencen választották az intermediate gumikat. Verstappen, Antonelli és George Russell jól döntött, Hamilton, Charles Leclerc, Lando Norris és Oscar Piastri viszont slickeken próbálkozott.

Antonelli nagyszerűen rajtolt és Verstappent megelőzve átvette a vezetést, Russell pedig szintén a holland elé került. Verstappen azonban előbb Russellt előzte vissza, majd Valtteri Bottas kicsúszása miatt újabb Safety Car következett. Mire ismét szabaddá vált a verseny, már a száraz pályás gumik jelentették a jobb választást, a holland pedig a következő újraindításnál Antonellit is megelőzte. Innentől lényegében ő kontrollálta a versenyt.

A hajrá még egyszer átrendezte az élmezőnyt. Russell, aki sokáig dobogós helyen haladt és Antonelli mögött a világbajnokság második helyén állt, technikai hiba miatt hat körrel a leintés előtt kiesett.

Hamilton eközben látványosan kapaszkodott vissza: a rosszul sikerült gumiválasztás után a 18. helyig is visszacsúszott, végül az 53. körben Hadjart is megelőzte, és megszerezte a harmadik helyet. Verstappen előtt már nem nyílt újabb veszély. A Red Bull négyszeres világbajnoka Antonelli előtt nyerte meg a futamot, ezzel megszerezte saját és csapata első győzelmét a 2026-os idényben.