Az örök élet titka

Fotó: Wikipedia/Japán keserűfű

Amúgy Kázmér és Oborzil között körülbelül akkora szakadék tátongott a konyhaművészet terén, mint Pelé és Oborzil között a labdarúgás terén. Hogy mást ne említsek, Oborzil képes volt a porchettát úgy sütni a kamadóban, hogy a maghőmérséklet ne menjen 60-65 Celsius-fok fölé, míg egy magára valamit adó szakács pontosan tudja, hogy esetünkben a 80-82 Celsius-fok a kívánatos.

Amúgy Oborzil sokáig azt hitte, hogy a kamado egy különleges japán harci alakulat a második világháborúból, ők voltak azok, akik a háború befejezése után még harcoltak tovább az őserdőben. Majd találkozott Oborzil Kázmérral, barátság szövődött közöttük, és Kázmér egyszer elmondta neki, mi a kamado.

De már későn.

Aki az alapokat nem sajátította el időben, azzal nem lehet már mit kezdeni, az úgy fog téblábolni a konyhában élete végéig, mint szegény Ádám ősapánk anyák napján. De ne kalandozzunk el, térjünk vissza Kázmér Vajákos Birihez intézett kérdéséhez, amely kérdés a japánkeserűfű mibenlétére vonatkozott. – Leginkább patakparton leled, márciustól nagyjából májusig fogyasztható a szára, leginkább a spárgára hajaz, de sokkal intenzívebb az íze, fokhagymás vajon megfuttatod, és kész is. És ahogy mondtam, fiatalon tart.

Így már minden világos. Fény derült a pelusban ébredés és gőgicsélés titkára. Miután imigyen megokosodott Kázmér, megkezdődött az ünnepi ebéd, az asztal körül Vajákos Biri, Kázmér húga, továbbá Kázmér drága édesanyja, valamint Kázmér drága asszonya, Belszegedi Matula Andrea, no és persze Kázmér, aki erősen remélte, hogy a többieknek ő is drága. Na most az a helyzet, hogy a borzselével és ehető virágokkal burkolt csirkemájpástétom őzgerincben pirítósra kenve annyira, de annyira finom volt, hogy Kázmér elszégyellte magát a maga összes eddigi májpástétoma miatt, holott eleddig módfelett büszke volt a májpástétomaira, és gyengéd szeretettel gondolt magára májpástétom-készítés közben. De most kinyílt egy új világ, és a borzselé annyira, de annyira jól illett ahhoz a pástétomhoz, mint fokos a kuruchoz vagy a csonka gúla Steinmannhoz.