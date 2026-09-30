Csak sétáltak egy szamárral a földúton, aztán megtörtént, amire senki sem számított
Három fiatal grúz nő sétál egy országúton egy szamárral, egyikük a pandurit pengeti, a másik kettő énekel. A felvétel egyszerű, nincs színpad, mikrofon vagy gondosan megtervezett produkció. Csak három hang és egy hagyományos grúz hangszer. Aztán a videó felkerül az internetre, és néhány hét alatt milliók nézik meg. A Trio Mandili 2014-ben vált ismertté az interneten, azóta pedig a világ számos pontján megfordultak – hamarosan az Akváriumban lépnek fel.
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