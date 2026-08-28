Két kézzel a digitális világ ellen – miért lettek újra menők a mesterségek?

A kutatás egyik újdonsága, hogy első alkalommal reprezentatív, 1500 fős telefonos lakossági felmérés is készült a népi kultúra és a népművészet társadalmi megítéléséről, valamint az ezekhez kapcsolódó fogyasztási szokásokról.

A Hagyományok Háza összefoglalója szerint

a megkérdezettek 91–94 százaléka fontosnak tartja, hogy az óvodában és az iskolában a gyerekek élőszavas mesemondással, népi kézművességgel és néptánccal is találkozzanak.

A társadalmi érdeklődés tehát jelentős, a jelentés ugyanakkor több problémára is felhívja a figyelmet. Ezek egyike a képzési rendszer helyzete: a népzene és a néptánc területével ellentétben

a népi kézművesség felsőfokú képzése jelenleg nem megoldott.

A tudás átadásának kérdése

A népi kézművesség oktatása többféle képzési formában zajlik. A kutatás külön fejezetben vizsgálja a tudásátadás intézményesülését, az oktatási rendszereket és a képzési központok működését, valamint azt is, milyen kapcsolat alakult ki a felsőoktatás és a tárgyalkotó népművészet között. Utóbbi területen ugyanakkor hiányosságot is azonosít:

a népi kézművességnek jelenleg nincs önálló felsőfokú képzése.

A jelentés szerint a rendszerváltás óta több kezdeményezés is indult ilyen képzés létrehozására, teljes értékű alapképzésként vagy mesterképzésként azonban jelenleg egyik sem működik. A felsőoktatásban ugyanakkor több olyan tantárgy, specializáció és továbbképzés érhető el, amely kapcsolódik a tárgyalkotó népművészethez.

A Jelentés egyik legerősebb tanulsága, hogy a népi kézművesség iránti társadalmi érdeklődés ma is erős, a tudásátadás intézményi csúcsa azonban hiányos. A tét ezért az, hogy ezt a hiányt ne elfedjük, hanem közös szakmai gondolkodás tárgyává tegyük

– mondta az anyag megjelenése kapcsán dr. Both Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója.

Hogy miért lenne szükség önálló felsőfokú képzésre, arra a Hagyományok Háza szakmai összefoglalója is kitér. Eszerint egy ilyen képzés hozzájárulhatna a szakmai presztízs növeléséhez, a hagyomány hiteles továbbadásához, az alkotói gondolkodás fejlesztéséhez és a tudás rendszerezéséhez, valamint a pedagógiai felkészítéshez.