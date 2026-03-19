Hagyományok HázajubileumMAgyar Állami Népi Együttes

Kettős jubileum a hagyomány szolgálatában

Előadásokkal, kiállításokkal, film- és könyvbemutatókkal, valamint átfogó szakmai programokkal emlékezik meg kettős jubileumáról a Hagyományok Háza és a Magyar Állami Népi Együttes. Az ünnepi év nemcsak visszatekintés, hanem jövőépítés is: a népművészet élő tudásként, a nemzeti önazonosság egyik alapköveként jelenik meg.

Bényei Adrienn
2026. 03. 19. 15:00
Az ünnepi év kiemelkedő eseményei között öt nagyszabású kiállítás szerepel. Fotó: Polyák Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kettős ünnepet ül a magyar népművészeti élet meghatározó intézményrendszere: idén huszonöt éves a Hagyományok Háza, míg az annak keretei között működő Magyar Állami Népi Együttes a fennállásának hetvenötödik évfordulóját ünnepli. A jubileum alkalmából egész éven átívelő, sokrétű programsorozat várja a közönséget, amelyben a hagyományőrzés és a korszerű megszólalás egysége rajzolódik ki.

Hagyományok Háza
Jubilál a Hagyományok Háza és a Magyar Állami Népi Együttes. Fotó: Polyák Attila

A Szakmai nap 2026 rendezvényén – amelyen mintegy négyszáz, a Kárpát-medence különböző pontjairól érkező szakember vett részt – ismertették az ünnepi év főbb eseményeit és szakmai irányait. Mint elhangzott, a Hagyományok Háza nem csupán intézmény, hanem olyan, európai léptékben is egyedülálló központ, amely a népművészet kutatását, oktatását és közvetítését egységben kezeli. 

Both Miklós főigazgató hangsúlyozta: a negyedszázados jubileum egyszerre jelent kötelezettséget és lehetőséget. A népművészeti örökséget nem lezárt múltként, hanem élő, a jövőt formáló tudásként értelmezik

Rámutatott arra is, hogy a szakmai munka gyökerei 1951-ig, a Magyar Állami Népi Együttes megalakulásáig nyúlnak vissza, amely hosszú évtizedeken át meghatározta a terület módszertani és kutatási irányait. 

A jövőépítés egyik legfontosabb eszköze a Népművészeti jelentés, amelynek 2026-os, mintegy ötszáz oldalas kiadása a népi kézművesség helyzetét vizsgálja, különös tekintettel a tudásátadás kérdésére. 

A következő években a néptánc és a népzene kerül majd a kutatások fókuszába. A jelentés célja, hogy pontos képet adjon a szakterületek működéséről, finanszírozási viszonyairól és társadalmi beágyazottságáról, ezzel megalapozva a hosszú távú szakmai döntéseket. A jubileumi év kiemelkedő eseményei közé tartozik az öt nagyszabású kiállítás, amelyek egymást átfedő időszakokban láthatók. Már megnyílt a Tulipán és zsálya – kertek, korok, népművészet című tárlat, valamint a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel közösen létrehozott Szabad szappanozni, amely a népi kézművesség és a kortárs tárgykultúra kapcsolatát vizsgálja. Májusban nyílik a Mint a forrásvíz című kiállítás, amely a 75 éves Magyar Állami Népi Együttes történetét mutatja be archív anyagokon keresztül. Júniustól a Játéktól a mesterségig című tárlat a szakképzésben részt vevő fiatalok munkáit tárja a közönség elé, míg ősszel a Néprajzi Múzeummal közösen rendezik meg az Élő Népművészet országos kiállítást. A színpadi művészet terén is jelentős bemutatók várhatók. Októberben mutatják be A bor dicsérete című új előadást, amely Hamvas Béla gondolatvilágából merítve a bor szakrális és közösségi jelentésrétegeit emeli színpadra. 

Mihályi Gábor, az együttes vezetője kiemelte: a társulat küldetése hetvenöt éve változatlan – a magyar kultúra élő, aktuális formában való közvetítése a közönségnek.

Pál István Szalonna művészeti igazgató arra emlékeztetett, hogy az együttes története során több ezer művész állt színpadra, és vitték el a magyar kultúra üzenetét szerte a világban. Mint fogalmazott: az összetartó közösség az együttes legnagyobb ereje. 

A jubileumhoz kapcsolódva novemberben jelenik meg a Krónika című gazdagon illusztrált kötet, valamint bemutatják az Uránia Nemzeti Filmszínházban a Történetek a Magyar Állami Népi Együttesről VII. című filmet, amely az alapítók és elődök előtt tiszteleg.

Az ünnepi év nem csupán a múlt felidézéséről szól, hanem a közösségi jelen megéléséről is. Szeptemberben első alkalommal rendezik meg a Fecskehajtó Fesztivált, amely a Hagyományok Háza környezetében, a helyi közösségek bevonásával kínál zenei, táncos és vizuális programokat. Emellett az intézmény visszatérő résztvevője lesz a Művészetek völgye és a Mesterségek ünnepe rendezvényeinek is. 

Süveges Antal Pál, a Hagyományok Háza Hálózatának vezetője elmondta, hogy külön figyelmet érdemel a megújult Folknaptár platform, amely immár a népi kézművesség területével is kibővülve, több tízezer eseményt rendszerezve kínál átfogó képet a Kárpát-medence népművészeti életéről. A cél egy egységes, korszerű adatbázis létrehozása, amely nemcsak a tájékozódást segíti, hanem az intézményi együttműködések alapját is megteremti.

A jubileumhoz kapcsolódva fotóalbum készül a 125 éves Budai Vigadóról, amely méltó otthona a Hagyományok Házának, s amelynek falai között a múlt és jelen egysége kézzelfogható valósággá válik. A kettős évforduló így nem pusztán számvetés, hanem megerősítés: a magyar népművészet nem muzeális emlék, hanem élő örökség, amely képes megszólítani a jelen emberét és irányt mutatni a jövőnek is.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
