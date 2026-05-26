Brüsszel az ukrán importtilalom visszavonására szólította fel a Tisza-kormányt

Az Európai Bizottság szerint Magyarország egyoldalú intézkedése veszélyeztetheti az uniós belső piac működését, ezért tárgyalásokkal próbálják rávenni Budapestet az ukrán agrárimport tilalmának feloldására.

2026. 05. 26. 21:16
Ursula von der Leyen és Magyar Péter Forrás: AFP
Thomas Rainier, az Európai Bizottság szóvivője a keddi tájékoztatóján arról beszélt: a bizottság továbbra is egyeztet a magyar kormánnyal annak érdekében, hogy Budapest visszavonja az intézkedést. Brüsszel álláspontja szerint az EU és Ukrajna közötti felülvizsgált megállapodás már tartalmazza azokat a piaci és jogi védelmi mechanizmusokat, amelyek szükség esetén alkalmazhatók, ezért nincs szükség külön nemzeti tilalomra.

A Világgazdaság felidézte: a Tisza-kormány május közepén jelentette be, hogy meghosszabbítja az ukrán mezőgazdasági termékek behozatalára vonatkozó korlátozásokat, amelyeket még az Orbán-kormány vezetett be 2023-ban. A tiltólista többek között gabonára, lisztre, tojásra, baromfihúsra, marhahúsra és étolajokra is kiterjed.

A lap szerint Brüsszel attól tart, hogy ha több tagállam is saját hatáskörben vezet be hasonló korlátozásokat, az megbéníthatja az uniós közös piac működését, és tovább nehezítheti az ukrán mezőgazdaság helyzetét. Az Európai Bizottság ugyanakkor egyelőre nem beszélt konkrét jogi lépésekről Magyarországgal szemben, inkább a tárgyalásos rendezést részesítené előnyben.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

