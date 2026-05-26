Brüsszel az ukrán importtilalom visszavonására szólította fel a Tisza-kormányt

Thomas Rainier, az Európai Bizottság szóvivője a keddi tájékoztatóján arról beszélt: a bizottság továbbra is egyeztet a magyar kormánnyal annak érdekében, hogy Budapest visszavonja az intézkedést. Brüsszel álláspontja szerint az EU és Ukrajna közötti felülvizsgált megállapodás már tartalmazza azokat a piaci és jogi védelmi mechanizmusokat, amelyek szükség esetén alkalmazhatók, ezért nincs szükség külön nemzeti tilalomra.

A Világgazdaság felidézte: a Tisza-kormány május közepén jelentette be, hogy meghosszabbítja az ukrán mezőgazdasági termékek behozatalára vonatkozó korlátozásokat, amelyeket még az Orbán-kormány vezetett be 2023-ban. A tiltólista többek között gabonára, lisztre, tojásra, baromfihúsra, marhahúsra és étolajokra is kiterjed.