Rendkívüli

Magyar Péter össztűz alá került: minden oldalon kiverte a biztosítékot a mai parlamenti mutatványa + videó

Rendkívüli

Liu Shaoang döbbenetes bejelentésének nem sokan fognak örülni

orosz-ukrán háborúUkrajnaprogramlőszer

A résztvevők fele kilépett az Ukrajnának szánt lőszerprogramból

Jelentősen csökkent azoknak az országoknak a száma, amelyek részt vesznek a Csehország által koordinált, Ukrajnának szánt lőszerbeszerzési kezdeményezés finanszírozásában – írta a Financial Times Petr Pavel cseh elnökre hivatkozva. A programot tavaly még 18 ország támogatta, jelenleg azonban már csak kilenc állam járul hozzá pénzügyileg.

Magyar Nemzet
2026. 05. 26. 20:36
Orosz–ukrán háború: brutális támadást hajtott végre Ukrajna
Orosz-ukrán háború Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A cseh elnöki hivatal nem nevezte meg azokat az országokat, amelyek az elmúlt időszakban kiléptek a kezdeményezésből. A Financial Timesnak nyilatkozó egyik nyugati katonai tisztviselő ugyanakkor azt állította, hogy Németország és több skandináv állam továbbra is támogatja a programot.

A lap arra is emlékeztetett, hogy Andrej Babis korábbi cseh miniszterelnök a választási kampányban bírálta az Ukrajnának szánt lőszerbeszerzési programot, és azzal fenyegetőzött, hogy leállítaná azt. Babis szerint a kezdeményezés működése nem elég átlátható, miközben a cseh állami forrásokat inkább a hazai problémák kezelésére kellene fordítani.

A programot Prága 2024-ben indította el az orosz–ukrán háború miatt kialakult ukrán lőszerhiány enyhítésére, hogy harmadik országokból vásároljon muníciót Kijevnek. Petr Pavel februárban arról beszélt, hogy a kezdeményezésben eddig mintegy 4,4 millió nagy kaliberű lőszert szállítottak Ukrajnának.

Alekszandr Bortnyikov, az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat vezetője szerint Ukrajna mára Európa legnagyobb illegális fegyver- és lőszercsempészeti központjává vált. Az orosz biztonsági szolgálat igazgatója erről a FÁK-országok titkosszolgálatainak ülésén beszélt.

 

Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekPatrióták

Egészpályás letámadás a Patrióták ellen

Sümeghi Lóránt avatarja

Brüsszelben továbbra is a kettős mérce formálja a különböző jogi eljárások életútjait.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu