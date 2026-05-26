A résztvevők fele kilépett az Ukrajnának szánt lőszerprogramból

A cseh elnöki hivatal nem nevezte meg azokat az országokat, amelyek az elmúlt időszakban kiléptek a kezdeményezésből. A Financial Timesnak nyilatkozó egyik nyugati katonai tisztviselő ugyanakkor azt állította, hogy Németország és több skandináv állam továbbra is támogatja a programot.

A lap arra is emlékeztetett, hogy Andrej Babis korábbi cseh miniszterelnök a választási kampányban bírálta az Ukrajnának szánt lőszerbeszerzési programot, és azzal fenyegetőzött, hogy leállítaná azt. Babis szerint a kezdeményezés működése nem elég átlátható, miközben a cseh állami forrásokat inkább a hazai problémák kezelésére kellene fordítani.