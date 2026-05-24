orosz–ukrán háborúOroszországKijevZelenszkijtámadás

Zelenszkij a tűzzel játszik: Moszkva a térképről is letörölheti Ukrajnát

„Oroszországnak bőven van lehetősége arra, hogy letörölje Ukrajnát a térképről” – ezzel a fenyegető kijelentéssel fogalmazott meg kemény üzenetet Alekszej Tolsztoj orosz parlamenti képviselő. A politikus szerint Moszkva visszafogottságát egyesek tévesen gyengeségnek tekintik, miközben az orosz hadsereg újabb nagyszabású csapásokat hajt végre ukrán célpontok ellen.

Magyar Nemzet
2026. 05. 24. 16:06
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A politikus szerint az, hogy ez eddig nem történt meg, azt nem szabad Oroszország gyengeségeként értelmezni – írja a Lenta.

Az, hogy ez nem történt meg, nem a gyengeség jele, ahogyan azt egyesek állítják. Veszélyes összetéveszteni a béketörekvést a gyengeséggel

 – fogalmazott Tolsztoj, hozzátéve, hogy a gyermekáldozatok és a béke nem férnek össze egymással.

A képviselő egyúttal azt mondta, hogy elvárja a „kiprovokálatlan agresszió” elítélését. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Oroszország saját nemzeti érdekeit minden körülmények között meg fogja védeni, függetlenül más országok véleményétől vagy értékelésétől.

Korábban az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy válaszcsapásokat hajtott végre ukrán katonai vezetési pontok, légibázisok és hadiipari létesítmények ellen.

Anatolij Matvijcsuk nyugalmazott ezredes szerint a támadások során többek között a kijevi Arsenal és Almaz üzemeket, a Zsuljani és Boriszpil repülőtereket, lőszerraktárakat, hadiipari létesítményeket, valamint a Bila Cerkva közelében található katonai repülőteret érték csapások.

A támadásokat megelőzően az orosz közlés szerint az ukrán fegyveres erők csapást mértek a luhanszki Sztarobelszkben működő pedagógiai egyetem szakképző intézményének épületeire. A találatok az oktatási épületet és a kollégiumot érték, ahol a támadás idején több tucat fiatal tartózkodott. Az orosz fél közlése szerint 21 ember meghalt, további 42-en pedig megsérültek.

A történtek után Vlagyimir Putyin orosz elnök utasította a védelmi minisztériumot, hogy dolgozza ki a lehetséges válaszlépéseket.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Orbán Anitánál betelt a pohár az ukrajnai események miatt + videó

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekMagyar Péter

Gálvölgyi János arcátlanul Orbánékba akart rúgni, végül csúnyán pórul járt

Felhévizy Félix avatarja

A Kossuth-díjas színész, humorista hatalmas bakot lőtt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu