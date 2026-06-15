Fordulóponthoz érkezhet Európa, erősödnek a szuverenista erők

Kiszelly Zoltán arra emlékeztetett, hogy Orbán Viktor korábban többször is hangsúlyozta: az általa képviselt politika akkor lehet igazán sikeres az Európai Unión belül, ha valamelyik nagy, alapító tagállamban is kormányra kerül. A politológus szerint most ehhez kerültek közel.
Úgy véli, Magyarországon a választók áprilisban nem ezt az alternatívát választották, így az Európai Néppárt által képviselt politikai irány valósul meg. Franciaországban ugyanakkor más folyamatok zajlanak. A jövő tavasszal esedékes elnökválasztáson, majd az azt követő parlamenti választáson esélyesnek tartja Marine Le Pen pártját, a Nemzeti Tömörülést.
Szerinte a franciák éppen annak a küszöbén állnak, amiről Orbán Viktor mindig is beszélt: egy nagy tagállamban kormányra kerülhet a patrióta politika, ami jelentősen növelheti a szuverenista erők befolyását az Európai Unión belül.
Úgy látja, a globalisták ezt megpróbálják megakadályozni. Ennek jeleként említette a Marine Le Pen ellen folyó eljárást, valamint azt, hogy a francia bankok vonakodnak hitelt adni a Nemzeti Tömörülés kampányához, pont ahogyan az előző két választás során. Egy franciaországi patrióta győzelem ugyanakkor szerinte jelentősen növelné a szuverenista erők mozgásterét Európában.
Patrióta előretörés várható?
Kiszelly Zoltán szerint több európai országban is kedvezően alakulnak a patrióta erők kilátásai. Példaként Németország egyes tartományait említette, de úgy látja, hogy jövőre várhatóan ismét megválasztják Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt is. Hozzátette, hogy a Jog és Igazságosság (PiS) előtt is megnyílhat az út a kormányzati szerepvállalás felé a következő lengyel parlamenti választást követően.
A politológus szerint a patrióta pártok növekvő támogatottsága és az előttük álló választások kimenetele miatt az Európai Unión belül kialakulhat egy blokkoló kisebbség a jelenlegi politikai irányvonallal szemben. Úgy véli, ehhez több kedvező politikai fordulatra is szükség lenne. Ha az olaszok, a franciák, a lengyelek, valamint a magyarok és a csehek mellé Ausztria is csatlakozna, miközben Romániában és Spanyolországban is a patrióta erőknek kedvező folyamatok bontakoznának ki, akkor a szuverenista tábor súlya jelentősen megnőhetne az uniós döntéshozatalban. A szakértő szerint éppen ez magyarázza azt is, hogy Brüsszel egyre nagyobb figyelmet fordít a patrióta pártok erősödésére.
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