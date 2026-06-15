Fordulóponthoz érkezhet Európa, erősödnek a szuverenista erők

Mi várható a Patrióták tanácskozásán?

Kiszelly Zoltán szerint az egyeztetés az Európai Tanács következő ülését készíti elő, és a legfontosabb napirendi pont az Európai Unió új, hétéves költségvetése lesz.

Elmondása szerint Brüsszel legalább 20 százalékkal csökkentené az agrár- és kohéziós támogatásokat, amit szerinte sem Magyarország, sem a nagy agrárországok nem támogatnak. Hozzátette, hogy mivel Magyarország haszonélvezője ezeknek a forrásoknak, várakozása szerint a Tisza-kormány sem állna a csökkentés mellé. Megfogalmazása szerint az egyik legfontosabb kérdés az lesz, hogy az új költségvetésben mérséklik-e ezeket a támogatásokat, vagy sem.

Kiszelly Zoltán a másik kiemelt témaként a 7-es cikkely szerinti eljárást említette.

Állítása szerint Brüsszel ezt a mechanizmust az új költségvetési rendszerben is alkalmazni kívánja. Úgy fogalmazott, hogy azt a pénzmegvonási gyakorlatot, amelyet korábban a magyarokkal és a lengyelekkel szemben alkalmaztak, a jövőben minden tagállam esetében lehetővé tennék.

Szerinte a 2-es cikkely különösen fontos eszköz lehet, mert feltételrendszere jóval tágabban értelmezhető, mint más uniós mechanizmusoké. Úgy véli, ha a választók patrióta pártokat juttatnak hatalomra, Brüsszel pénzügyi vagy jogi nyomásgyakorlással próbálhatja korlátozni az ilyen kormányok mozgásterét. A szakértő szerint ez a kérdés várhatóan a Patrióták tanácskozásának egyik központi témája lesz.

A migráció továbbra is az egyik legfontosabb ütközőpont

A szakértő a fontos témák között említette a migrációs paktumot is, amely most lépett hatályba. Hozzátette, hogy több helyen jelentős tiltakozások kísérik az intézkedést.

Kiszelly Zoltán szerint a tömeges bevándorlás elutasítása mára Európa-szerte többségi állásponttá vált.

Az emberek azért fordulnak szembe a migrációval, mert megítélésük szerint annak hátrányai nagyobbak, mint az előnyei

– fogalmazott.

A politológus különbséget tett az 1950-es és 1960-as évek vendégmunkásai, valamint a jelenlegi bevándorlók között. Elmondása szerint korábban olyan emberek érkeztek Németországba, Franciaországba vagy Angliába, akik dolgozni mentek ezekbe az országokba, míg a most érkezők többsége nem dolgozik, vagy nem termel magas hozzáadott értéket. Megfogalmazása szerint jellemzően eltartottakról, illetve szociális vagy jóléti migránsokról, gazdasági bevándorlókról van szó.

Kiszelly Zoltán úgy vélte, hogy ezért támogatják egyre többen azokat a patrióta pártokat, amelyek korlátozni kívánják az Európán kívülről érkező bevándorlást. Értelmezése szerint az Európával szomszédos földrészek „lakosságfölöslege” érkezik a kontinensre, és szerinte ezek az emberek nem elsősorban munkavállalási céllal jönnek, hanem az európai jóléti rendszerek előnyeit kívánják kihasználni.

A szakértő hozzátette, hogy az európai tiltakozások hátterében az is áll, hogy a kontinens gazdasági nehézségekkel küzd. Ennek okai között az elhibázottnak tartott szankciós politikát és a technológiaváltást említette. Szerinte emiatt is fordulnak egyre többen a patrióta pártok felé, miközben Brüsszel továbbra is a bevándorlásban látja a népességfogyás ellensúlyozásának egyik eszközét. Hozzátette, hogy az uniós intézmények abból indulnak ki, hogy a csökkenő európai születésszám miatt kívülről kell embereket befogadni. Brüsszel ezen az alapvető megközelítésen nem kíván változtatni, csupán annak formáján módosít. Ezzel szemben a patrióta pártok érdemi fordulatot szeretnének elérni a migrációs politikában, és ez az egyik legfontosabb oka növekvő támogatottságuknak.