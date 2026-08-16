Bognár György tisztázta Böde Dániel helyzetét, a debreceni edző elnézést kért a szavai miatt

– Jobban játszik a csapat, mint az ellenfél, ez helyzetekben mutatkozik be, amelyeket nem lövünk be. Sajnos nagyon sok az egyéni hiba – összegzett Bognár, akinek a megközelítését statisztikai mutatókkal is alá lehet támasztani: a Paks 21-szer, a Puskás csak 14-szer lőtt kapura, a tolnaiak várható gól-értéke (xG) is magasabb volt (3,12-2,88).

Talán Böde Dániel segíthetett volna a jobb helyzetkihasználásban, azonban izomsérüléssel bajlódik. Ezt Bognár György erősítette meg, aki 1-2 hónapos kihagyásról beszélt a rutinos támadó esetében, bár hozzátette, hogy jövő héten még értékelik Böde állapotát az orvosok.