Bognár Györgyböde dánielETO FCPuskás AkadémiaDVSC

Bognár György tisztázta Böde Dániel helyzetét, a debreceni edző elnézést kért a szavai miatt

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Két mérkőzést játszottak vasárnap a labdarúgó NB I-ben. A Konferencialiga-selejtezőből egyaránt e héten búcsúzott DVSC és ETO FC 1-1-es döntetlent játszott egymással. Mindkét edző elszalasztott győzelemről beszélt, ahogy a Paks szakvezetője, Bognár György is, ő a listavezető Puskás Akadémia elleni 3-2-es vereség után. Bognár a sérült Böde Dániel állapotáról is beszélt.

Koczó Dávid
2026. 08. 16. 22:08
Gert Remmel, a DVSC vezetőedzője szerint csapata győzelmet érdemelt volna az ETO FC ellen, Bognár György (Paks) hasonlóan értékelt a Puskás Akadémia elleni vereség után Fotó: Hajdú-Bihari Napló/Tóth Imre
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– Jobban játszik a csapat, mint az ellenfél, ez helyzetekben mutatkozik be, amelyeket nem lövünk be. Sajnos nagyon sok az egyéni hiba – összegzett Bognár, akinek a megközelítését statisztikai mutatókkal is alá lehet támasztani: a Paks 21-szer, a Puskás csak 14-szer lőtt kapura, a tolnaiak várható gól-értéke (xG) is magasabb volt (3,12-2,88).

Talán Böde Dániel segíthetett volna a jobb helyzetkihasználásban, azonban izomsérüléssel bajlódik. Ezt Bognár György erősítette meg, aki 1-2 hónapos kihagyásról beszélt a rutinos támadó esetében, bár hozzátette, hogy jövő héten még értékelik Böde állapotát az orvosok.

Élen a Puskás Akadémia

Miközben a nemzetközi kupacsapataink egyelőre nem tündökölnek, a Puskás Akadémia négy forduló után vezet, a Vasas és az Újpest áll még dobogón.

Labdarúgó NB I, 4. forduló

Péntek

A tabella állása

  1. Puskás Akadémia 9 pont
  2. Vasas 8
  3. Újpest 7
  4. Nyíregyháza 6
  5. ETO FC 5 (3 meccs)
  6. MTK 5
  7. Kisvárda 4
  8. Paks 4
  9. DVSC 4
  10. ZTE 3 (3 meccs)
  11. Kispest 3
  12. Ferencváros 1 (2 meccs)

 

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