Az Európai Néppárt a migránspaktumot ünnepli

A szolidaritási hozzájárulás és a kvóta alól mentesülhetnének azok az országok, amelyek esetében már így is fennáll a krízishelyzet, azt azonban, hogy mi a krízishelyzet, Brüsszel döntené el.

Ezek alapján például Lengyelország idén mentesül a kvóta alól, miután a belarusz határon már így is komoly helyzet állt elő, ráadásul Lengyelország az egyik fő célpontja az ukrán menekülteknek is. Az Európai Bizottság azonban egy év múlva felülvizsgálja majd Lengyelország helyzetét. Az EPP képviselői tehát hiába ünnepelnek, közös európai migrációs politikáról nehezen lehet beszélni ott, ahol az Európai Bizottság névtelen bürokratái döntenek a szabályozásról és az az alóli mentesség kegyéről is.

Ráadásul nyilatkozata alapján az EPP azt is elfelejti, hogy a 2015-ös migrációs válság idején bizonyos országok a befogadás mellett döntöttek. Az Angela Merkel volt német kancellár nevével fémjelezett „willkommenskultur” eredményei pedig a napnál is világosabban látszanak, hiszen mind Németországban, mind Franciaországban óriási problémát jelent a migráció okozta társadalmi átalakulás és annak velejárói.