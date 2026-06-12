Megosztja az olasz politikát az Európai Unió új migrációs és menekültügyi paktuma

Meloni ugyanakkor pragmatikus fenntartásokat is megfogalmazott. Többször hangsúlyozta, hogy az új paktum önmagában nem jelent teljes megoldást a válságra. Álláspontja szerint a problémákat a kiindulási országokban kell kezelni, nem pedig az Európai Unió határain belül. Ennek megfelelően az olasz kormány folyamatosan szigorítja a migrációs szabályozást, például a biztonságos országok listájának bővítésével, hogy gyorsabbá tegye a kitoloncolási eljárásokat. Az Olaszországban egyre népszerűbb Remigrációs mozgalmak ezzel szemben teljesen alkalmatlannak tartják az Unió új migrációs és menekültügyi paktumát, ezért a hétvégére országos demonstrációt szerveznek. Szerintük a paktum nem gátolja meg az illegális migrációt, hanem éppen intézményesíti azt. Úgy vélik, hogy a kvóták és a migránsok elosztása helyett a határok teljes lezárására és a bevándorlók tömeges visszaküldésére lenne szükség.

Az olasz baloldal ezzel szemben az európai értékek elárulásaként értelmezi a megállapodást, amely szerintük gyengíti a bevándorlók jogait és kriminalizálja őket.

Aggályosnak tartják azt is, hogy a kötelező szűrési eljárások miatt megnövekedhet a migránsok a családok és gyermekek hosszan tartó adminisztratív őrizetbe vétele a határzónákban. Olasz jogi szakértők és migrációkutatók strukturális és gyakorlati problémákra hívják fel a figyelmet. Sokan úgy vélik, a paktum nem törölte el érdemben a Dublin III. rendelet logikáját.