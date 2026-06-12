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Megosztja az olasz politikát az Európai Unió új migrációs és menekültügyi paktuma

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A kormányzó jobboldal az olasz érdekek érvényesüléseként értékeli, hiszen felgyorsítja a kitoloncolásokat és támogatja az unió határain kívüli központok felállítását. Az olaszországi remigrációs mozgalmak elvetik a paktumot. A tömeges kitoloncoláskat és a határok lezárását tartják egyetlen megoldásnak.

Jánosi Dalma
2026. 06. 12. 23:14
Giorgia Meloni Fotó: RICCARDO DE LUCA Forrás: ANADOLU
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Meloni ugyanakkor pragmatikus fenntartásokat is megfogalmazott. Többször hangsúlyozta, hogy az új paktum önmagában nem jelent teljes megoldást a válságra. Álláspontja szerint a problémákat a kiindulási országokban kell kezelni, nem pedig az Európai Unió határain belül. Ennek megfelelően az olasz kormány folyamatosan szigorítja a migrációs szabályozást, például a biztonságos országok listájának bővítésével, hogy gyorsabbá tegye a kitoloncolási eljárásokat. Az Olaszországban egyre népszerűbb Remigrációs mozgalmak ezzel szemben teljesen alkalmatlannak tartják az Unió új migrációs és menekültügyi paktumát, ezért a hétvégére országos demonstrációt szerveznek. Szerintük a paktum nem gátolja meg az illegális migrációt, hanem éppen intézményesíti azt. Úgy vélik, hogy a kvóták és a migránsok elosztása helyett a határok teljes lezárására és a bevándorlók tömeges visszaküldésére lenne szükség.

Az olasz baloldal ezzel szemben az európai értékek elárulásaként értelmezi a megállapodást, amely szerintük gyengíti a bevándorlók jogait és kriminalizálja őket. 

Aggályosnak tartják azt is, hogy a kötelező szűrési eljárások miatt megnövekedhet a migránsok a családok és gyermekek hosszan tartó adminisztratív őrizetbe vétele a határzónákban. Olasz jogi szakértők és migrációkutatók strukturális és gyakorlati problémákra hívják fel a figyelmet. Sokan úgy vélik, a paktum nem törölte el érdemben a Dublin III. rendelet logikáját.

 Olaszországnak továbbra is hatalmas logisztikai, pénzügyi és adminisztratív terhet jelent, hogy első belépési országként elvégezze a kötelező regisztrációt, a biometrikus adatfelvételt és a szűrést. 

Arra is kitértek, hogy bár a paktum bevezeti a kötelező szolidaritási mechanizmust, a többi tagállam választhat, hogy átvesz-e menedékkérőket, vagy inkább pénzügyi hozzájárulást fizet. A szakértők attól tartanak, hogy a gazdagabb északi és keleti államok egyszerűen kifizetik a büntéseket a felelősséget, így a migránsok fizikailag továbbra is Olaszországban maradnak.

Összességében az olaszok többsége egyetért abban, hogy a migráció kérdésében európai szintű fellépésre van szükség, de míg a jobboldali szavazók a paktumot az illegális migráció megfékezésének hatékony (bár nem tökéletes) eszközeként látják, a humanitárius és baloldali körök szerint a paktum intézményesíti a jogsértéseket és magára hagyja a bajbajutottakat.

Borítókép: Giorgia Meloni (Fotó: AFP)

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