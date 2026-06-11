Tömeges migrációellenes demonstrációra készülnek Rómában

A helyzet pattanásig feszült Rómában. A migrációellenes felvonulás és a radikális baloldali diákok válaszlépései miatt fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be az olasz fővárosban. A római megmozdulások jól mutatják, hogy a bevándorlás és a nemzeti identitás kérdése még mindig a legvitatottabb téma az olasz politikában. Úgy tűnik, hogy a két tábor közötti mély ellentétek miatt a békés vita helyét egyre inkább a radikális és erőszakos utcai tiltakozások veszik át.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)