Liverpool FCCody GakpoComoKerkez MilosSzoboszlai Dominik

Szoboszlai nagyot kapott, de végigjátszotta a Liverpool győztes főpróbáját

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Lejátszotta utolsó felkészülési mérkőzését a Liverpool a 2026/27-es idény előtt. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is helyet kapott az új vezetőedző, Andoni Iraola kezdőjében, végig is játszották a meccset, a Liverpool pedig Cody Gakpo vezérletével 2-0-ra nyert az olasz Como ellen, amellyel akár majd a Bajnokok Ligájában is összecsaphat.

Koczó Dávid
2026. 08. 16. 20:55
Szoboszlai Dominik helyét a Liverpool új vezetőedzője, Andoni Iraola elsőre a középpályán találta meg Fotó: NurPhoto via AFP/Richard Nichols
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szoboszlai és Kerkez végigjátszotta a találkozót. Előbbi annak ellenére, hogy egyszer lenn maradt a földön, majd a brazil Yan Couto felkészülési meccsen szokatlan, sárga lapot érő belépővel bosszantotta.

A Liverpool a második félidőben, 2-0-s előnyben még érezhetően nem tétmeccs-tempót diktált, s újabb gól már nem született egyik oldalon sem.

Mikor játszik legközelebb a Liverpool?

A Liverpool a győztes főpróba után augusztus 23-án, vasárnap 17.30-kor a Newcastle United otthonában kezdi meg a 2026/27-es tétmérkőzések sorát, az lesz Iraola valódi bemutatkozása a kispadon a Premier League első fordulójában.

Szeptember első teljes hetében pedig már a Bajnokok Ligája-alapszakaszt is megkezdik Szoboszlaiék, a pontos időpontra és az ellenfelekre csak később, a selejtező lezárulta után derül fény. Akár a Como is lehet a Liverpool egyik BL-ellenfele, az olasz csapat idén debütál az elitsorozatban, miután az előző évadban a negyedik helyen zárt a Serie A-ban.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekMagyar Péter

Veszélyességi pótlék

Néző László avatarja

Nem is az az arrogáns, agresszív, pökhendi, lekezelő, fenyegető hangnem, ami felszólalásait kíséri az igazán veszélyes, az a hazugságözön, amit az országra zúdít minden alkalommal.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu