Szoboszlai nagyot kapott, de végigjátszotta a Liverpool győztes főpróbáját

Szoboszlai és Kerkez végigjátszotta a találkozót. Előbbi annak ellenére, hogy egyszer lenn maradt a földön, majd a brazil Yan Couto felkészülési meccsen szokatlan, sárga lapot érő belépővel bosszantotta.

A Liverpool a második félidőben, 2-0-s előnyben még érezhetően nem tétmeccs-tempót diktált, s újabb gól már nem született egyik oldalon sem.

Mikor játszik legközelebb a Liverpool?

A Liverpool a győztes főpróba után augusztus 23-án, vasárnap 17.30-kor a Newcastle United otthonában kezdi meg a 2026/27-es tétmérkőzések sorát, az lesz Iraola valódi bemutatkozása a kispadon a Premier League első fordulójában.