Klujber megszórta Norvégiát, a bronzéremért játszhat a magyar kézilabda-válogatott
A magyar női kézilabda-válogatott 27-23-as vereséget szenvedett Norvégiától az Eurokupa bukaresti négyes döntőjének szombati elődöntőjében. Golovin Vlagyimir együttese a gyenge kezdés után többször is felzárkózott, ám a hajrában elkövetett hibák miatt nem sikerült fordítania. A magyar csapat vasárnap a bronzéremért léphet pályára.
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