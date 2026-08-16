Horvátországi erdőtüzek: négy embert letartóztattak a hatóságok
Őrizetbe vettek négy embert a horvát hatóságok annak gyanújával, hogy szándékosan próbáltak tüzet okozni Zára (Zadar) térségében, ahol az utóbbi napokban egymás után több szabadtéri tűz is keletkezett – közölte vasárnap a helyi rendőrség. Horvátországban az elmúlt napokban több erdőtűz is gyulladt.
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