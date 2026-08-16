A Celtic két forduló után százszázalékos teljesítménnyel vezeti a skót bajnokságot, a Bajnokok Ligája selejtezőjében pedig az osztrák LASK ellen vív a főtábláért. A párharc vesztese az Európa-liga alapszakaszában szerepel majd ősszel.
Marco Rossi aggódhat az alapemberéről szóló nyilatkozat után
Bár Tóth Balázs pénteken a Blackburn Rovers kapujában állt, az angol másodosztályú klub edzője, Tony Mowbray nyilatkozata alapján a magyar kapus már nem sokáig lesz a játékosa. A skót bajnok Celtic tűnik a legvalószínűbb következő állomáshelynek, de a Hamburg, az Udinese és a Wolverhampton érdeklődéséről is lehet olvasni. Marco Rossi szövetségi kapitány is aggódva figyelheti, hogy a magyar válogatott első számú kapusa, Tóth Balázs olyan klubnál köt-e ki, ahol szintén hétről hétre játszani fog.
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