Esőzés, árvizek és földcsuszamlás sújtja Kínát

A középső Henan tartományban a hatóságok a legmagasabb, vörös riasztási fokozatra emelték a zuhogó eső miatti figyelmeztetést, és felfüggesztették a nem létfontosságú szabadtéri tevékenységeket. Az állami média jelentése szerint a lakosokat arra kérték, hogy kerüljék el a mély árvizeket, és azonnal hagyják el járműveiket, ha elakadnak a vízben.

Borítókép: Heves esőzés Kínában (Fotó: AFP)