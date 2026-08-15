Sallai RolandVictor OsimhenGalatasaray

Sallai Rolandék nem így képzelték az idényrajtot, a magyar játékost is érintő változások jöhetnek

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Sallai Roland csapata, a címvédő Galatasaray 2-2-es hazai döntetlennel kezdte a török labdarúgó-bajnokságot az abszolút újonc Corum ellen. Okan Buruk, a Galatasaray vezetőedzője csalódott volt, de szerinte nincs ok a vészharangok kongatására. Ebben nem mindenki ért vele egyet, s a török sajtóban máris felvetették, hogy Sallai helye a tavaly megszokott jobbhátvéd pozíció helyett előrébb lenne.

Koczó Dávid
2026. 08. 15. 8:03
Sallai Roland volt a Galatasaray jobbhátvédje a török bajnoki idény nyitányán, az újonc Corum ellen Fotó: Middle East Images via AFP/Burak Basturk
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Okan Buruk, kifogásolta, hogy a szurkolók hamar a csapata ellen fordultak, s azt is megjegyezte: a labdarúgó-világbajnokság után még a felkészülés fázisában tartanak. A Galatasaray kezdőcsapatából heten is megjárták a vb-t, a legtovább, a nyolcaddöntőig épp a kolumbiai Davinson Sánchez jutott a tornán, aki most a klubidényt nagy hibával kezdte, miután a világbajnokságot a Svájc elleni szétlövésben kihagyott tizenegyessel fejezte be.

– Az első félidőben domináltunk, aztán a második elején gólt is szereztünk. Aztán két perc alatt megfordult minden. Az első gól előtt ha teszünk két lépést a labda felé, blokkolhattunk volna, a másodikat egyéni hibából kaptuk. Ezek előfordulnak a futballban, előfordultak az előző idényben is. Nem volt szerencsénk, de senki se aggódjon, a Galatasaray újra bajnok lesz – jelentette ki Okan Buruk.

Sallai Roland jobbhátvéd helyett újra támadó lesz?

A Galatasaray vezetőedzője ugyanakkor beszélt arról is, hogy új játékosokra van szüksége: szélsőre, irányítóra és középcsatárra.

Hasonló következtetésre jutottak az Okannál borúlátóbb török újságírók is, hozzátéve, hogy a jelenlegi keret alapján megoldás lehetne, ha Sallai támadóbb szerepet kapna. A felsorolt hiányposztok alapján úgy tűnik azonban, hogy Marco Rossi világos üzenete ellenére Okan egyelőre nem ebben gondolkozik.

A Galatasaray a nyáron elengedte a támadósorból Mauro Icardit, s ugyanakkor Sallai jobbhátvéd-posztriválisa, Sacha Boey sem maradt a kölcsönjátéka után.

A Galatasaray riválisainak nagy igazolásai 

Nagy igazolás pedig egyelőre nem volt, pedig a bajnokságbeli riválisok olyan futballistákkal erősödtek a nyáron, mint Mohamed Szalah (Trabzonspor), Mason Greenwood (Fenerbahce) vagy éppen Leandro Trossard és Dusan Vlahovics (egyaránt Besiktas).

Az, hogy a Galatasaray kiket tud megszerezni az átigazolási időszak utolsó heteiben, sorsdöntő hatással lehet arra is, hogy Sallaira milyen feladat vár majd az idényben.

 

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