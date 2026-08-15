Sallai Rolandék nem így képzelték az idényrajtot, a magyar játékost is érintő változások jöhetnek

Okan Buruk, kifogásolta, hogy a szurkolók hamar a csapata ellen fordultak, s azt is megjegyezte: a labdarúgó-világbajnokság után még a felkészülés fázisában tartanak. A Galatasaray kezdőcsapatából heten is megjárták a vb-t, a legtovább, a nyolcaddöntőig épp a kolumbiai Davinson Sánchez jutott a tornán, aki most a klubidényt nagy hibával kezdte, miután a világbajnokságot a Svájc elleni szétlövésben kihagyott tizenegyessel fejezte be.

– Az első félidőben domináltunk, aztán a második elején gólt is szereztünk. Aztán két perc alatt megfordult minden. Az első gól előtt ha teszünk két lépést a labda felé, blokkolhattunk volna, a másodikat egyéni hibából kaptuk. Ezek előfordulnak a futballban, előfordultak az előző idényben is. Nem volt szerencsénk, de senki se aggódjon, a Galatasaray újra bajnok lesz – jelentette ki Okan Buruk.