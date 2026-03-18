Marco Rossimagyar labdarúgó válogatottDibusz DénesSzoboszlai DominikSallai Roland

Marco Rossi a Liverpool és a Galatasaray edzőjének is üzent a BL-visszavágó előtt

Szoboszlai Dominik és Sallai Roland szerdán egymás ellen léphetnek pályára a Liverpool–Galatasaray BL-nyolcaddöntőn, s akár mindketten a jobbhátvéd pozícióban szerepelhetnek klubjukban. Marco Rossi kedden nyilvánosságra hozott keretében természetesen Szoboszlai és Sallai is helyet kapott, a magyar válogatott szövetségi kapitánya világosan fogalmazott: egyikük sem jobbhátvéd. Rossi üzenete ugyanakkor aligha befolyásolja Arne Slot és Okan Buruk döntését.

Magyar Nemzet
2026. 03. 18. 5:04
Szoboszlai Dominik és Sallai Roland sem jobbhátvéd Marco Rossi szerint, a háttérben látható Bolla Bendegúz igen, a Galatasaray és a Liverpool BL-meccse más képet mutathat Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Marco Rossi is minden bizonnyal nagy érdeklődéssel figyeli majd a Liverpool és a Galatasaray mai BL-meccsét , elvégre a mindenkori magyar válogatott szövetségi kapitány ritkán élvezhet úgy Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőt, hogy három játékosa (Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, illetve Sallai Roland) is pályára léphet. Sallaira a szerdai BL-találkozó után már nem is vár több meccs, mielőtt csatlakozik a magyar válogatott keretéhez, ott viszont Rossi más pozícióban játszatja majd, mint Okan Buruk teszi a Galatában, s a nemzeti csapatban Szoboszlai sem jobbhátvéd lesz.

Marco Rossi alkalmazkodik Sallai Roland Galatasarayban betöltött szerepéhez, de nem jobbhátvédként veti be a magyar válogatottban, ahogy Szoboszlai Dominiket sem
Marco Rossi alkalmazkodik Sallai Roland Galatasarayban betöltött szerepéhez, de nem jobbhátvédként veti be a magyar válogatottban, ahogy Szoboszlai Dominikot sem

Szerintem Szoboszlai Dominik nem jobbhátvéd, és ugyanezt elmondhatjuk Sallai Rolandról is

– fogalmazott határozottan Marco Rossi a tegnapi kerethirdetés utáni sajtótájékoztatón, hozzátéve, hogy profi labdarúgókként természetesen mindketten alkalmazkodnak a klubbeli feladatukhoz.

Szoboszlai és Sallai is jobbhátvéd lehet a BL-ben

Rossi véleménye ellenére Szoboszlai könnyen jobbhátvédposzton találhatja magát a Galatasaray ellen, miután a párharc első meccsén ott bevetett Joe Gomez játéka erősen kérdéses. Sallai Roland kezdése is az, de ha jelöli a kezdő tizenegybe Okan Buruk, akkor biztosan jobbhátvédként szavaz neki bizalmat.

Rossi is tudja: hiába üzen Okannak vagy Arne Slotnak. Ellenben ha már Sallai rendre jobbhátvédként játszik, ezt figyelembe veszi a válogatott összeállításánál.

– Jobbhátvédként bizonyos mozgásformákat megtapasztalt, ezért mi is a jobb, s nem a bal oldalon fogjuk bevetni, de nem védőként, hanem jobbszélsőként – árulta el Rossi, felidézve, hogy korábban hamis kilencesként is bevetette Sallait.

Dibusz helyett Yaakobishvili: Rossi indoklása

Míg Szoboszlai és Sallai helye egyértelmű volt a keretben, kapusposzton volt Rossinak olyan húzása, amely sokakat meglephetett. A rutinos Dibusz Dénes ezúttal nem kapott meghívót, helyette a húszéves Yaakobishvili Áron tagja a keretnek.

– Dibusz még nincs csúcsformában, amit bizonyít, hogy ugyan visszatért már, a Fradi számára az év legfontosabb mérkőzésén, a Braga ellen viszont nem játszott. A mostani megfelelő alkalom arra, hogy Yaakobishvilit megnézzük, hogyan edz velünk. A spanyol másodosztályban szép számú meccset játszott, s bár a legutóbbi néhány alkalommal nem játszatták, számítunk rá a jövőre nézve – mondta a kapushelyzetről Marco Rossi.

Az ETO több játékost ad a keretbe, mint az FTC

Dibusz mellett Gruber Zsombor és Ötvös Bence is kikerült a legutóbbi, novemberi kerethez képest, az Európa-liga-nyolcaddöntős Fradiból mindössze Osváth Attila kapott most meghívót, az FTC-vel a bajnoki címért küzdő ETO FC-ből viszont három futballista is: Vitális Milán mellé csatlakozott az újonc Csinger Márk és a 2021-es Eb-n bevetett, de több mint egy év kihagyás után újra behívott Schön Szabolcs.

– Csinger folyamatosan, kiegyensúlyozottan jó szinten teljesít a klubjában, nem is tudom, hány meccset hozott le egymás után hiba nélkül. Schön Szabolcsnak is volt az elmúlt időszakban két-három remek mérkőzése, fizikailag figyelemre méltó az állapota, ezért hívtuk meg. Vitális rengeteget dolgozott azon, amiket javasoltam neki, a magyar bajnokság egyik legfontosabb középpályása. Ne felejtsük el, a Győr nagyon jó bajnoki idényt teljesít, akár megszerezheti az aranyérmet is, bár nem hiszem, hogy a Fradi engedi, hogy újra megelőzze az ETO – fogalmazott Rossi.

Csinger, illetve Schön esetében figyelemre méltó, hogy hozzájuk hasonló poszton olyan rutinos futballisták maradtak ki a márciusi keretből, mint Szalai Attila, illetve Nagy Zsolt.

A magyar válogatott kerete

  • Kapusok: Szappanos Péter (Puskás Akadémia), Tóth Balázs (Blackburn Rovers), Yaakobishvili Áron (FC Andorra)
  • Védők: Balogh Botond (Kocaelispor), Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha), Kerkez Milos (Liverpool), Loic Nego (Le Havre), Willi Orbán (RB Leipzig), Osváth Attila (FTC), Szűcs Kornél (Vojvodina)
  • Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc), Schäfer András (Union Berlin), Callum Styles (West Bromwich), Szoboszlai Dominik (Liverpool), Szűcs Tamás (Debrecen), Tóth Alex (Bournemouth), Vitális Milán (ETO FC)
  • Támadók: Bárány Donát (Debrecen), Lukács Dániel (Puskás Akadémia), Redzic Damir (Red Bull Salzburg), Sallai Roland (Galatasaray), Schön Szabolcs (ETO FC), Varga Barnabás (AEK Athén)

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekpartizán

Fű alatti javaslat

Pilhál György avatarja

Kétfarkúék Gulyás Marci Partizán-műsorában közölték, ők bizony támogatnák a marihuána háztáji termesztésének legalizálását vidéken.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
