Marco Rossi a Liverpool és a Galatasaray edzőjének is üzent a BL-visszavágó előtt

Marco Rossi is minden bizonnyal nagy érdeklődéssel figyeli majd a Liverpool és a Galatasaray mai BL-meccsét , elvégre a mindenkori magyar válogatott szövetségi kapitány ritkán élvezhet úgy Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőt, hogy három játékosa (Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, illetve Sallai Roland) is pályára léphet. Sallaira a szerdai BL-találkozó után már nem is vár több meccs, mielőtt csatlakozik a magyar válogatott keretéhez, ott viszont Rossi más pozícióban játszatja majd, mint Okan Buruk teszi a Galatában, s a nemzeti csapatban Szoboszlai sem jobbhátvéd lesz.

Marco Rossi alkalmazkodik Sallai Roland Galatasarayban betöltött szerepéhez, de nem jobbhátvédként veti be a magyar válogatottban, ahogy Szoboszlai Dominikot sem Fotó: Mirkó István

Szerintem Szoboszlai Dominik nem jobbhátvéd, és ugyanezt elmondhatjuk Sallai Rolandról is

– fogalmazott határozottan Marco Rossi a tegnapi kerethirdetés utáni sajtótájékoztatón, hozzátéve, hogy profi labdarúgókként természetesen mindketten alkalmazkodnak a klubbeli feladatukhoz.

Szoboszlai és Sallai is jobbhátvéd lehet a BL-ben

Rossi véleménye ellenére Szoboszlai könnyen jobbhátvédposzton találhatja magát a Galatasaray ellen, miután a párharc első meccsén ott bevetett Joe Gomez játéka erősen kérdéses. Sallai Roland kezdése is az, de ha jelöli a kezdő tizenegybe Okan Buruk, akkor biztosan jobbhátvédként szavaz neki bizalmat.