Utólag is lecsapott az FIA: újabb büntetések, nagy visszaesések
A Forma–1-es Monacói Nagydíj nem a kockás zászlóval ért véget. A Kimi Antonelli győzelmével zárult futam után több pilótának is jelenése volt a felügyelőknél, és néhányan meg is ütötték a bokájukat. Az újonc istálló, a Cadillac első pontja is elúszott, ahogyan Pierre Gasly is a könnyeivel küszködött az elbukott dobogó miatt. A helyette pezsgőző Isack Hadjar viszont megtarthatta a harmadik helyet.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!