Utólag is lecsapott az FIA: újabb büntetések, nagy visszaesések

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A Forma–1-es Monacói Nagydíj nem a kockás zászlóval ért véget. A Kimi Antonelli győzelmével zárult futam után több pilótának is jelenése volt a felügyelőknél, és néhányan meg is ütötték a bokájukat. Az újonc istálló, a Cadillac első pontja is elúszott, ahogyan Pierre Gasly is a könnyeivel küszködött az elbukott dobogó miatt. A helyette pezsgőző Isack Hadjar viszont megtarthatta a harmadik helyet.

Calderon Dubai Viktória
2026. 06. 07. 20:42
Isack Hadjar is tarthatott attól, hogy elveszíti a harmadik helyet Fotó: GABRIEL BOUYS Forrás: AFP
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