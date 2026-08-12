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Baka Andrásnak hamarosan papírja lehet arról, hogy illegitim államfő

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A Velencei Bizottság októberre várható állásfoglalása kellemetlen helyzetbe hozhatja Baka Andrást: a testület ugyan nem bíróság, így nem semmisítheti meg az államfő megválasztását, ám kimondhatja, hogy a Sulyok Tamás eltávolítását lehetővé tevő alkotmánymódosítás ellentétes az európai alkotmányos elvekkel. A Tűzfalcsoport által megkérdezett szakértők szerint ez komoly kérdéseket vethet fel a Tisza által hatalomba segített Baka András közjogi legitimitásával kapcsolatban.

Gábor Márton
2026. 08. 12. 12:39
Fotó: Mirkó István
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Ez különösen azért lehet érdekes, mert Baka András korábbi európai bíróként pontosan ismerheti azokat a jogállami mércéket, amelyek alapján az ilyen intézkedéseket vizsgálják. A szakértők szerint így könnyen előállhat az a helyzet, hogy az egykori strasbourgi bíró jelenlegi köztársasági elnöki megbízatása

 éppen olyan európai jogi kifogásokkal kerül szembe, amelyek jelentőségét pályája korábbi szakaszában maga is jól ismerhette.

A Velencei Bizottság október első harmadára várt állásfoglalása ezért Baka András számára legalább olyan kellemetlen dátum lehet, mint október 23. A forradalom és szabadságharc évfordulójának ünnepségeit természetesen megtarthatja, ám ha a nemzetközi alkotmányjogi testület súlyos kifogásokat fogalmaz meg a hivatalába kerülését lehetővé tevő közjogi folyamattal kapcsolatban, az egész államfői megbízatására árnyékot vethet.

Borítókép: Baka András köztársasági elnök (Fotó: Mirkó István)

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