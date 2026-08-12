Baka Andrásnak hamarosan papírja lehet arról, hogy illegitim államfő

Ez különösen azért lehet érdekes, mert Baka András korábbi európai bíróként pontosan ismerheti azokat a jogállami mércéket, amelyek alapján az ilyen intézkedéseket vizsgálják. A szakértők szerint így könnyen előállhat az a helyzet, hogy az egykori strasbourgi bíró jelenlegi köztársasági elnöki megbízatása

éppen olyan európai jogi kifogásokkal kerül szembe, amelyek jelentőségét pályája korábbi szakaszában maga is jól ismerhette.

A Velencei Bizottság október első harmadára várt állásfoglalása ezért Baka András számára legalább olyan kellemetlen dátum lehet, mint október 23. A forradalom és szabadságharc évfordulójának ünnepségeit természetesen megtarthatja, ám ha a nemzetközi alkotmányjogi testület súlyos kifogásokat fogalmaz meg a hivatalába kerülését lehetővé tevő közjogi folyamattal kapcsolatban, az egész államfői megbízatására árnyékot vethet.