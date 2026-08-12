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Reagált az Opus Titász, utólag változtatták meg a döntést a cég ellen

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Az Opus Titász beruházásai közvetlenül az ellátott térségek lakosságának, vállalkozásainak, önkormányzatainak és intézményeinek biztonságos energiaellátását szolgálják.

Kiss Gergely
2026. 08. 12. 11:09
Tiltakozik a cég az uniós pénzek elvonása ellen Forrás: Civic Lens / Shutterstock
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A társaság üdvözli azt az MFB döntés után kommunikált kormányzati szándékot, hogy az Opus Titász ellátási területén található települések a kialakult helyzet ellenére se maradjanak ki a szükséges energetikai fejlesztésekből. Ez ugyanakkor nem teszi szükségtelenné a társasággal szemben meghozott döntés jogszerűségének tisztázását. 

A társaságnak nem csupán joga, hanem az ellátási területéért viselt felelősségéből fakadó kötelessége is fellépni azért, hogy a számára jogszerűen elérhető hálózatfejlesztési forrásokról kizárólag egységes és átlátható szakmai-jogi követelmények alapján szülessen döntés.

A társaság vezetése bízik abban, hogy a jogorvoslati eljárások során lehetőség nyílik a döntés alapjául szolgáló körülmények teljes körű és tárgyilagos vizsgálatára. Az Opus Titász eközben változatlanul ellátja közszolgáltatási feladatait, folytatja hálózatának fejlesztését, és mindent megtesz azért, hogy ügyfelei biztonságos és megfelelő minőségű villamosenergia-ellátása hosszú távon is biztosított legyen.

 

 

 

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