Molnár Dániel, a GFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője arra hívta fel a figyelmet, hogy a munkaerőpiaci helyzetet az elkövetkező időszakban is elsődlegesen a gazdasági helyzet befolyásolja majd. A növekedés dinamizálódásával a vállalati munkaerő-kereslet élénkülhet, azonban ez a folyamat csak fokozatosan mehet majd végbe, a vállalati szféra első lépésként a meglévő szabad kapacitásokat kezdi majd el kihasználni, és csak tartós keresleti fordulat esetén kerülhet ismét előtérbe a létszámbővítés.
Magyar Péteréknek kár lenne eljátszaniuk ezt az örökséget
Az Orbán-kormány eredményeit érdemes megbecsülni.
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