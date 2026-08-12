Magyar Péteréknek kár lenne eljátszaniuk ezt az örökséget

Molnár Dániel, a GFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője arra hívta fel a figyelmet, hogy a munkaerőpiaci helyzetet az elkövetkező időszakban is elsődlegesen a gazdasági helyzet befolyásolja majd. A növekedés dinamizálódásával a vállalati munkaerő-kereslet élénkülhet, azonban ez a folyamat csak fokozatosan mehet majd végbe, a vállalati szféra első lépésként a meglévő szabad kapacitásokat kezdi majd el kihasználni, és csak tartós keresleti fordulat esetén kerülhet ismét előtérbe a létszámbővítés.